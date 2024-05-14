Schritt 1 Rehschulter

Backrohr auf 180 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Rehschulter von Sehnen befreien. Schmalz in einem Bräter erhitzen. Fleisch salzen, pfeffern und rundum kurz ohne Farbe anbraten. Herausnehmen und beiseitestellen.

Gemüse und Zwiebeln schälen, in 1 cm große Würfel schneiden, Knoblauch schälen und andrücken. Speck in 5 mm große Würfel schneiden. Gemüse, Zwiebel, Knoblauch und Speck im Bräter ca. 10 Minuten rösten. Tomatenmark zugeben und kurz mitrösten. Mit der Hälfte des Weins ablöschen. Fleisch einlegen, Gewürze, Thymian, Preiselbeeren, Powidl und Zucker zufügen.

Im Rohr ca. 2,5 Stunden schmoren, dabei regelmäßig mit restlichem Wein übergießen und wenden. Fleisch herausnehmen, 10 bis 15 Minuten im ausgeschalteten Rohr bei Restwärme rasten lassen. Knochen herauslösen.

Sauce absieben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Stärke mit dem Portwein verrühren, in die Sauce einrühren und 1 Minute kochen, bis sie glänzt.