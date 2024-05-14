Glühwein
- Getränke
Glühwein ist wohl einer der beliebtesten Wintergetränke in Österreich. Der Duft von Rotwein gewürzt mit Nelken und Zimt stimmt auf die Weihnachtszeit ein.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 30 Min.
- 8 Portionen
Den Rotwein mit Wasser und Zucker erhitzen.
Nelken, Zimtstangen und Orangen dazu geben.
Das Ganze 15 - 20 Minuten köcheln lassen. Achtung: Der Glühwein sollte nicht kochen. Abschmecken und gegebenenfalls nachsüßen.
Nelken und Zimtstangen entfernen und den heißen Wein in die Tassen füllen.
Tipp: Der Glühwein kann zusätzlich mit einer Orangenscheibe garniert werden und schmeckt heiß serviert am besten.