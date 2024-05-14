Glühwein mit Zimtstange im Glas, Weihnachtskekse und Christbaumkugeln auf einem Holztisch mit Kerzen.
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Glühwein

  • Getränke

Glühwein ist wohl einer der beliebtesten Wintergetränke in Österreich. Der Duft von Rotwein gewürzt mit Nelken und Zimt stimmt auf die Weihnachtszeit ein.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 30 Min.
  • 8 Portionen
Schritt 1

Den Rotwein mit Wasser und Zucker erhitzen.

Schritt 2

Nelken, Zimtstangen und Orangen dazu geben.

Schritt 3

Das Ganze 15 - 20 Minuten köcheln lassen. Achtung: Der Glühwein sollte nicht kochen. Abschmecken und gegebenenfalls nachsüßen.

Schritt 4

Nelken und Zimtstangen entfernen und den heißen Wein in die Tassen füllen.

Tipp: Der Glühwein kann zusätzlich mit einer Orangenscheibe garniert werden und schmeckt heiß serviert am besten.

Zutaten

Für den Glühwein

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