Schritt 3 Nudeln

Für die Nudeln den Teig dünn ausrollen. Die Kugeln in einem Abstand von ca. 4 cm vom Rand in einer Reihe auflegen. Den Teig darüberschlagen und die Nudeln mit den Händen ausformen, dabei darauf achten, keine Luft einzuschließen und die Ränder gut festzudrücken. Mit einem Teigrad Halbkreise ausradeln. In reichlich kochendem Wasser je nach Größe 5 bis 10 Minuten garen.