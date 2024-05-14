Linzer Augen mit Marillenmarmelade und Puderzucker auf Glasteller, daneben Sieb, Kerze und Tannenzweig.
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Linzer Augen

  • Klassiker
  • Vegetarisch
  • Süß
  • Dessert & Süßes

Linzer Augen sind wohl eine der bekanntesten und traditionellsten Weihnachtsbäckereien in Österreich.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 40 Min.
  • 25 Stück
Schritt 1

Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden, rasch mit dem Mehl verbröseln.

Schritt 2

Zucker, Ei, Vanillezucker und geriebene Zitronenschale beigeben und rasch zu einem glatten Teig verarbeiten. Mindestens eine halbe Stunde kühl rasten lassen.

Schritt 3

Danach den Teig ca. 3 mm dick ausrollen, mit einem gezackten Ausstecher Scheiben ausstechen. Die Hälfte der Scheiben mit Löchern versehen (Spezialausstecher oder kleinen Ausstecher verwenden).

Schritt 4

Scheiben auf Backblech legen, im vorgeheizten Backrohr bei 200 °C rund 10 Minuten goldgelb backen.

Schritt 5

Nach dem Backen die Unterteile mit Marmelade bestreichen, Oberteile aufsetzen, mit Staubzucker bestreuen.

Tipp: Die Linzer Augen brauchen eine Lagerzeit von ca. 14 Tagen, bis sie mürb sind. In einer verschlossenen Metallschachtel aufbewahren.

Zutaten

Für die Linzer Augen

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