Gugelhupf mit Mandelblättchen auf weißem Teller, ein Stück herausgeschnitten, Holztisch, florale Serviette.
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Mandelgugelhupf

  • Klassiker
  • Vegetarisch
  • Süß
  • Dessert & Süßes
Rezept von: Renate Wagner

In der Monarchie stieg der Verbrauch von Mandeln ins Astronomische. Kein Wunder, denn die Wiener Mehlspeisköch:innen waren auf alles fokussiert, was Gerichte verfeinerte.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 50 Min.
  • 10 Portionen
Schritt 1

Gugelhupfform mit flüssiger Butter ausstreichen, Backrohr auf 180 °C Heißluft vorheizen.

Schritt 2

Dotter mit Staubzucker schaumig schlagen. Einen Schuss Nusslikör oder Rum und Vanillezucker beifügen.

Schritt 3

Toastbrot fein zerbröseln. Mit Mehl und den geriebenen Mandeln vermischen. Unter die Dottermasse mengen und kräftig durchrühren.

Schritt 4

Eiklar mit Kristallzucker zu steifem Schnee schlagen. Eischnee unter die Masse ziehen. In die vorbereitete Form füllen. 45 – 50 Minuten backen.

Schritt 5

Gugelhupf etwas überkühlen lassen, dann stürzen. Marillenmarmelade leicht erwärmen und den Gugelhupf damit bestreichen.

Schritt 6

Mandelblättchen in einer beschichteten Pfanne ohne Fett bei milder Hitze hellbraun rösten. Gugelhupf damit bestreuen und die Marmelade trocknen lassen.

Zutaten

Für den Mandelgugelhupf

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