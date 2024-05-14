Geschichte zum Gugelhupf

Ein großzügig mit feinem Staubzucker berieseltes Stück Gugelhupf, vielleicht eine kleine Portion Schlagobers dazu und eine Tasse duftender Melange – das ist österreichische Mehlspeiskultur vom Feinsten!

Nachweisbar ist das fröhliche Kuchenbacken erst im Mittelalter durch den Fund typischer Gugelhupfformen. Ab da ging die Karriere des luftigen Biskuit- und flaumigen Briochegugelhupf steil bergauf. Dass er so problemlos gestürzt werden kann, liegt an der schrägen Einkerbung der Form – und vor allem an dem Loch in der Mitte. So kann die Hitze auch von innen vorbeistreichen und der Kuchen wird von allen Seiten her gleichmäßig gebacken. Dafür sorgt auch die kreisrunde Form, die als Symbol für die Sonne steht. Die Sonne ist nach altem Glauben das Sinnbild für Glück – Glück zum Anbeißen, wenn es um den Gugelhupf geht.