Wusstet ihr, dass ...?

Der Erfolg hat viele Väter, auch der Gugelhupf. So sind die Österreicher:innen davon überzeugt, dass „ihr“ Gugelhupf auf eine Verbindung des mittelhochdeutschen Wortes für die braune Mönchskapuze und Germ (gugele-hopf) zurückgeht. Klingt logisch. Das tut allerdings auch die französische Deutung, die den Elsässer „Kouglhof“ auf eine Süßspeise zurückführt, die der Legende nach die Heiligen Drei Könige mit ihren Turbanen als Wegzehrung auf ihrem langen Marsch mit sich trugen.