Schritt 2

In der Zwischenzeit das Mehl mit 1 Prise Salz in eine große Schüssel geben und vermischen. Die Hefemischung, Butter und Eier hinzufügen und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig verkneten. Alternativ eine Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestäuben und den Teig von Hand bearbeiten. Den Teig anschließend in eine mit etwas Mehl bestäubte Schüssel geben, mit einem Geschirrtuch abdecken und bei Zimmertemperatur 1 Stunde gehen lassen.