Schritt 4

Die Fischstücke herausheben und in vorgewärmten Tellern oder Tassen anrichten. Fischsuppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn vorhanden, die Karpfenmilch einrühren und noch kurz ziehen lassen. Nochmals abschmecken. Fertige Suppe über die angerichteten Fischstücke gießen. Mit jeweils einem kleinen Sauerrahm- oder Obershäubchen garnieren und rasch servieren.