Schritt 1 Schwarzbeernock'n

Schwarzbeeren mit Mehl und Milch kräftig verrühren, dabei etwa die Hälfte der Beeren zerdrücken, damit Saft austritt. In einer Pfanne 1 Esslöffel Butter aufschäumen, kleine Nocken der Masse hineingeben und ca. 3 Minuten braten. Mit Kristallzucker bestreuen, etwas Butter zugeben und die Nocken wenden. Erneut mit Zucker bestreuen und weitere 3 Minuten braten. Mit Staubzucker bestreut servieren.