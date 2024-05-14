Drei kugelförmige, mit Sig – einer Bregenzerwälder Schokolade – gefüllte Knödel mit brauner Bröselpanade, in einem Teller mit Streuseln angerichtet, von oben fotografiert.
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Sig-Knödel

  • Süß
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  • Dessert & Süßes
Rezept von: Rote Wand Hotel, Lech am Arlberg aus dem Kochbuch Originals Only

Entdeckt den Chef’s Table im Schualhus vor dem Gourmet Hotel Rote Wand in Lech am Arlberg. Auch bodenständige Gerichte – Geknödeltes oder Frittiertes – gibt es im Menü.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 60 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Eier trennen. Aus Topfen, Butter, Eigelb, Staubzucker, Salz, Vanille und Zitronenzesten in der Küchenmaschine eine glatte Masse herstellen. Semmelbrösel und Mehl unterziehen. Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unterheben.

Die Masse einen Tag im Kühlschrank kalt stellen.

Schritt 2

Mit einem Eisportionierer gleich große Kugeln abstechen. Hände mit etwas griffigem Mehl bestäuben, Teigkugeln flach drücken und ein portioniertes Sig-Kügelchen (ca. 1 cm Durchmesser) in die Mitte geben. Teig schließen und wieder zu Kugeln formen.

Schritt 3

In einem Topf Wasser zum Kochen bringen, Knödel einlegen und bei reduzierter Temperatur ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Mit einem Schaumlöffel herausheben, in gerösteten und gezuckerten Semmelbröseln wälzen, mit zerlassener Butter beträufeln und servieren.

Im Bregenzerwald in Vorarlberg ist Sig – auch „Gsig“ oder „Wälder Schokolade“ genannt – eine traditionelle, karamellartige Spezialität aus eingekochter Molke.

Zutaten

Für die Knödel
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