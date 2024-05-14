Steirisches Backhendl
- Fleisch
- Klassiker
- Hauptspeise
Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 30 Min.
- 2 Portionen
Die Hühnchen abspülen, trocknen und zerteilen: Brüste herausschneiden und halbieren, Keulen abtrennen und halbieren.
Nach Belieben die Haut entfernen. Backofen auf 220 °C vorheizen.
Die Eier verquirlen. Hühnchenstücke mit Salz und Cayennepfeffer kräftig würzen, in Mehl wenden, durch die verquirlten Eier ziehen und anschließend in Semmelbröseln wenden.
Die panierten Hühnchenstücke dann auf ein Backblech legen, mit Öl beträufeln und im heißen Backofen ca. 30 Minuten backen und dabei einmal wenden.
Tipp: Das Backhendl wird im Backofen gebacken und nicht in Fett ausgebacken, das macht es saftig und knusprig.
Die Backhendl auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Zitronenspalten garniert servieren.
Tipp: Dazu schmeckt ein Kartoffel- oder Feldsalat mit steirischem Kürbiskernöl.