Frühlingshaft frischer Tafelspitz-Salat
- Fleisch
- Klassiker
- Hauptspeise
Wie fest die österreichische Küche im Herzen Europas verankert ist, lässt sich wohl kaum schmackhafter beweisen als mit einem typischen Wiener Gericht: dem Tafelspitz.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 120 Min.
- 4 Portionen
Rindstafelspitz (Rindshuftdeckel) und Rinderfleischknochen (Krusbeine) warm abwaschen, in einem Topf mit 2-3 l Wasser aufkochen und den Schaum abschöpfen.
Zwiebel an der Schnittfläche bräunen, beifügen. Suppengrün rüsten. Nach der Hälfte der Garzeit (ca. 1½ Std.) Pfefferkörner, Wacholderbeeren und Lorbeerblatt hinzugeben.
Tafelspitz mit der Kochgabel aus der Suppe heben. Er ist weich, wenn das Fleisch in einem Ruck widerstandslos von der Gabel rutscht.
Suppe durch ein Tuch passieren. Mit Salz würzen. Tafelspitz in der Suppe auskühlen.
Die Bouillon kann für eine Suppe nach Belieben (z.B. Grießnockerlsuppe) verwendet werden.
Den kalten Tafelspitz gegen die Faser laufend, in dünne Scheiben schneiden.
Stangenbohnen blanchieren. In einer Schüssel mit getrockneten Tomatenscheiben und den folgenden Zutaten mischen: Salatrettich hobeln und in Streifen schneiden, gepickelte Gurken (Essiggurken) in Scheiben schneiden, Salatherzen brechen, Radieschen in Scheiben schneiden, gekochte Eier in Scheiben schneiden, Schnittlauch und Liebstöckel fein hacken und ebenfalls beifügen.
Für die Marinade
Lustenauer Senf mit 50 ml Essig und 100 ml montieren (mit einem Schneebesen aufschlagen). Dosiert 50 ml Wasser beifügen. Dazu kommen die eingeweichten Senfkörner, Salz, Pfeffer und Zucker. Sardellenfilets fein schneiden und mit Preiselbeeren dazugeben. Marinade an den Salat geben, mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zwischen die Tafelspitzscheiben schichten und diese mehrblättrig in die Höhe anrichten. Frischen Meerrettich raffeln und darüberstreuen.