Waldviertler Mohnnudeln

Klassiker

Süß

Vegetarisch

Dessert & Süßes

Hauptspeise • Rezept von: Pollak´s Wirtshaus – Der Retzbacherhof

Ob als süße Nachspeise oder als Hauptgericht, die Mohnnudeln sind eine Gaumenfreude zu jeder Gelegenheit.