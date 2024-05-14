Waldviertler Mohnnudeln
- Klassiker
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
- Hauptspeise
Ob als süße Nachspeise oder als Hauptgericht, die Mohnnudeln sind eine Gaumenfreude zu jeder Gelegenheit.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 30 Min.
- 4 Portionen
Schritt 1
Gekochte Erdäpfel fein zerdrücken und mit griffigem Mehl, Butter, einer Prise Salz und dem Ei zu einem Teig kneten.
Schritt 2
Daraus Nudeln formen und ca. 10 Minuten langsam kochen lassen. Nudeln abseihen, in zerlassener Butter, Zucker, etwas Vanillezucker und einem Schuss Rum schwenken.
Schritt 3
Genügend geriebenen Waldviertler Graumohn daruntermischen und mit Staubzucker bestreut servieren.
Zutaten
Für die Mohnnudeln