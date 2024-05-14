Gestapelte gebackene Teigtaschen mit Kräutern auf weißem Teller, Gabel und Glas Milch daneben.
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Zillertaler Krapfen

  • Vegetarisch
  • Klassiker
  • Hauptspeise

Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 40 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Kartoffeln zum Kochen aufstellen.  

Schritt 2

Für den Teig die Butter in der heißen Milch auflösen, die Milch warm über das Mehl gießen und zu einem festen, glatten Teig verkneten. Den Teig in Folie gewickelt rasten lassen. 

Schritt 3

Für die Füllung die gekochten Kartoffeln schälen und passieren. Die klein geschnittene Zwiebel, Schnittlauch, Topfen (Quark) und Käse untermischen und mit etwas Milch zu einer sämigen Masse vermengen. Mit Salz abschmecken. 

Schritt 4

Den Teig zu einer Rolle formen (ca. 5 cm Durchmesser), anschließend Scheiben abschneiden und diese auf einer bemehlten Fläche dünn und rund auswalken. Die Teigblättchen in der Mitte mit der Füllung belegen und zusammenschlagen. Die Ränder mit Wasser etwas anfeuchten und gut zudrücken. Danach die Krapfen in heißem Butterschmalz goldbraun ausbacken. 

Zutaten

Für den Krapfenteig
Für die Krapfenfüllung

Wusstet ihr, dass ... ?

Graukäse („Graukas“) eine Tiroler Spezialität ist? Er besteht aus Quark und Magermilch bzw.  Sauermilch. Graukäse ist so gut wie fettfrei und wird mit zunehmender Reife immer schärfer.

Beim Zieger handelt es sich um einen Molkekäse. Alternativen zu Graukäse und Zieger wären ein junger Harzer und Ricotta. 

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