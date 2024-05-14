Zwetschken-Streuselkuchen
- Süß
- Vegetarisch
- Dessert & Süßes
Im Spätsommer ernten wir die ersten saftigen Zwetschken. Daraus machen wir schnell einen echten Klassiker. Streuselkuchen, wie bei Oma!
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 40 Min.
- 10 Stück
Für die Streusel Butter in kleine Würfel schneiden. Dinkelmehl, Haferflocken, Ahornsirup, Zimt und Salz mit den Händen verkneten und mit den Fingern zu Streuseln zerbröseln. In eine Schüssel geben und abgedeckt im Kühlschrank ruhen lassen.
Eine Springform mit Backpapier auslegen oder einfetten und mit Mehl bestäuben.
Zwetschken waschen, halbieren, entsteinen und in Spalten schneiden.
Für den Kuchenteig Butter, Zimt, Vanille und Salz aufschlagen. Dazu einen Handmixer oder eine Küchenmaschine mit Rührbesenaufsatz verwenden. Anschließend Ahornsirup, Eier und Mineralwasser einrühren. Mehl und Backpulver unterheben. Dazu einen Handmixer oder eine Küchenmaschine mit Knethaken verwenden.
Teig in der Springform verteilen und festdrücken. Dabei einen 2 – 3 cm hohen Rand ziehen. Teig mit einer Gabel einstechen.
Zwetschken-Spalten im Kreis, eng beieinander anordnen. Streusel auf dem Kuchen verteilen und 30 – 40 Minuten im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C Ober-/Unterhitze goldbraun backen.