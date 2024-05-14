Die Donau

Kelten kamen, Kaiser gingen – die Donau nimmt es gelassen. Sie fädelt mit Beständigkeit Länder und Kulturen im Wandel der Geschichte auf und bleibt dabei buchstäblich in ihrem Fluss. Trotzdem fließt sie Rekorde ein: 10 Länder passiert der Strom, das ist weltweit einzigartig. Außerdem belegt die Donau nach der Wolga den zweiten Platz in der Kategorie „Längster und größter Fluss Europas”.

Die Donau ist die Tochter der Quellflüsse Brigach und Breg, die im deutschen Schwarzwald entspringen und sich in Donaueschingen zur Donau vereinen. Danach strömt sie noch über 2.800 Kilometer bis an ihr Ziel: dem Schwarzen Meer.

