Schifffahrt in Österreich
Unterwegs auf den schönsten Flüssen und Seen

Frische Brise, Paradies vor Augen: Bei einer Schifffahrt werden die regionalen Schätze Österreichs von Wasser aus angelaufen. Die schönsten Gewässer für einen Ausflug.

„Volle Kraft voraus!” – der Kapitän und seine Schiffsbesatzung starten ihre Tour. Malerische Kulturlandschaften, Schlösser, Burgen und Metropolen säumen das Ufer entlang des Flusses oder Sees. Eine Schifffahrt bedeutet für die Passagiere geruhsame Auszeit vom Alltag, ohne Eile dahintreiben, schauen, staunen – und genießen!

Was für ein Naturerlebnis, die Buchten und wilden Auwälder, Felder und Wälder an sich vorbeiziehen zu lassen, die sich je nach Region unterhaltsam abwechseln. Und natürlich besonders groß: jedes Mal die Vorfreude beim Anlegen an einer interessanten Sehenswürdigkeit. 

Alle Anbieter der Donauschifffahrt

Schifffahrten auf der Donau mit der DDSG Blue Danube

Von Wien nach Bratislava mit dem Twin City Liner

Donauschifffahrt Wurm + Noé

Wachau-Rundfahrten mit der DDSG Blue Danube

Die blaue Ader Europas

Die Donau

Kelten kamen, Kaiser gingen – die Donau nimmt es gelassen. Sie fädelt mit Beständigkeit Länder und Kulturen im Wandel der Geschichte auf und bleibt dabei buchstäblich in ihrem Fluss. Trotzdem fließt sie Rekorde ein: 10 Länder passiert der Strom, das ist weltweit einzigartig. Außerdem belegt die Donau nach der Wolga den zweiten Platz in der Kategorie „Längster und größter Fluss Europas”.

Die Donau ist die Tochter der Quellflüsse Brigach und Breg, die im deutschen Schwarzwald entspringen und sich in Donaueschingen zur Donau vereinen. Danach strömt sie noch über 2.800 Kilometer bis an ihr Ziel: dem Schwarzen Meer.

Entdeckt die schönsten Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und Kulinarik entlang der Donau.

Die Donau

Rund- und Ausflugsfahrten auf Seen

Bodensee

Zeller See

Wolfgangsee

Attersee

Traunsee

Neusiedler See

Millstätter See

Wörthersee

Achensee

Mondsee

5 unterhaltsame Themenfahrten

Wien mit dem Schiff erkunden

Das quirlige Treiben am Wasser und die historischen Bauten untertags oder im Sonnenuntergang – ganz der Wiener Charme!

Themenfahrt Wien

Wassererlebnis Mini-Donau

Wasser-Wissen wird spielerisch vermittelt. Die „natürlichen Gastgeber“ sind die Seitenarme der Donau.

Themenfahrt Donau

Themenschifffahrten in Wien und der Wachau

Die Hauptstadt Wien und das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau inklusive Kulinarik und Rahmenprogramm genießen.

Themenschifffahrten Wien und Wachau

Kulinarik am Bodensee

Den Anker einholen, zurücklehnen und die typischen Vorarlberger Spezialitäten schmecken lassen. Urlaubsgefühl in Vorarlberg.

Genussfahrt Bodensee

Piratenschiff am Attersee

Was für ein Abenteuer: Die kleinen Pirat:innen helfen, den Schatz vor Captain Blackbird und seinen Männern zu schützen.

Themenfahrt Attersee

Mit dem Schiff oder doch mit dem Bus?

Unterwegs in Salzburg mit dem Wasserfahrzeug „Amphibious"

Auf den Salzachwellen die weltberühmte Altstadt von Salzburg bestaunen und per Bus die Attraktionen direkt ansteuern: Amphibious Splash Tours macht es möglich! Vom Schloss Mirabell zu Mozarts Wohnhaus, weiter zum Schoss Leopoldskron, bis zu historischen Stadtteilen und vielen Sehenswürdigkeiten mehr.

Und eine ausgedehntere Salzach-Flussfahrt bietet das Panorama-Speedboat Amadeus Salzburg, das seine Passagiere bis zur Schlossanlage Hellbrunn und seinen legendären Wasserspielen navigiert. Abends wandelt sich die Anlegestelle beim zentralen Makartsteg zu einer Cocktailbar.

Amphibious Splash Tours Amadeus Salzburg

FAQs

In Österreich werden mehrere grenzüberschreitende Donauschifffahrten angeboten:

DDSG Blue Danube betreibt Routen, Linien- und Themenfahrten sowie Tagesausflüge zwischen Melk, Wien und Bratislava (Slowakei).

Donauschifffahrt Wurm + Noé verbindet Wien mit Passau (Deutschland), wobei zu beachten ist, dass diese Strecke nicht durchgängig befahren wird. Alle Termine werden auf der Landingpage des Anbieters bekannt gegeben.

Es gibt keine direkte Linienschifffahrt von Wien nach Budapest. Diese Strecke wird nur im Rahmen von Kreuzfahrten angeboten, beispielsweise mit der MS Primadonna von DDSG Blue Danube.

Österreich bietet mehrere Möglichkeiten, historische Schiffe zu besichtigen und zu befahren:

MS Oesterreich: Das erste große Motorschiff am Bodensee, in Dienst gestellt 1928, wurde originalgetreu restauriert und bietet Fahrten im Art-déco-Stil.

DS Hohentwiel: Ein nostalgisches Dampfschiff am Bodensee, das elegante Fahrten und Gourmettouren anbietet.

Nostalgieschiff Gisela: Dieses historische Dampfschiff auf dem Traunsee im Salzkammergut ist das älteste noch fahrende Schiff Österreichs (seit 1871 in Betrieb) und eines der ältesten Dampfschiffe der Welt.

DS Kaiser Franz Joseph I.: Ein historisches Dampfschiff, das seit 1873 in Betrieb ist und ein echtes Schmuckstück der Wolfgangsee Schifffahrt darstellt.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich