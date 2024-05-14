Schneeschuhwandern in Österreich
Auf Winters Spuren
Ob ihr eine Schneeschuhwanderung auf eigene Faust unternehmen solltet, hängt von der Gegend, eurer Kondition, eurer Erfahrung und den Wetter- bzw. Schneebedingungen ab.
Wenn ihr mit Nationalparkranger:innen eine Schneeschuhwanderung unternehmt, ist es gut möglich, dass ihr einen der „Big Five der Alpen“ erspäht: Steinbock, Steinadler, Schneehuhn, Gämse und Bartgeier zeigen sich in der kalten Jahreszeit zwar selten, doch die Ranger:innen wissen, wo und wann ihr diese scheuen Tiere im Nationalpark Hohe Tauern am besten antrefft.
Sie kennen auch die Namen der Dreitausender, deren schroffe, weiße Gipfel ringsum in den Himmel ragen. Großglockner und Großvenediger, die beiden höchsten, bleiben meist auch Ortsunkundigen in Erinnerung. Angenehmer Nebeneffekt dieser erlebnisreichen Schneeschuhwanderung: das wunderbare Glücksgefühl, wenn nach und nach der Alltag von einem abfällt.
Schneeschuhwanderungen der Bundesländer im Überblick
Schneeschuhwandern in Österreichs Regionen
Bregenzerwald
Geführte Erlebnisse im Schnee: 17 Touren mit Wander- und Bergführer:innen – von der Vollmondwanderung in Damüls bis zur Schneeschuhtour in Riefensberg.
Wilder Kaiser
Tief verschneite Wiesen, stille Berge – und der Wilde Kaiser stets im Blick: 5 Routen, darunter die 6 km lange Schneeschuhwanderung auf der Schattseite.
Osttirol
Mit Ranger:innen auf Schneeschuhen rund ums Lucknerhaus: Naturwissen, stille Wälder und der Großglockner – den Nationalpark Hohe Tauern ganz nah und echt erleben.
Silberregion Karwendel
Schneeschuhwanderwochen im Jänner: Knietiefer Pulverschnee, 20 Routen, geführte Touren, Yoga, Hüttenzauber und Safety-Kurs mit der Bergrettung.
Saalachtal
Ob gemütlich im Tal oder etwas fordernder bergauf – hier findet ihr garantiert eure Tour: 5 Top-Wanderungen in allen Varianten, von leicht bis mittel.
Wagrain-Kleinarl
Entdeckungstouren mit der Familie laden die Akkus auf: 3 attraktive Routen – besonders schön ist der Weg vom Dorfzentrum hinauf zum Stuhlköpfl.
Hochkönig
Aktiv den Winter erleben: auf Schneeschuhlehrpfaden oder bei geführten Touren durch verschneite Wälder – vorbei an urigen Hütten und stillen Plätzen.
Weissensee
Auf in die Natur! Rundwandern am See oder auf der Alm – mit oder ohne Guide. Besonders aussichtsreich: die Panorama-Trail- und Naggler-Alm-Runde.
Almenland
Die verschneite Teichalm – eine von 125 Almen im größten Almweidegebiet Europas: Geführte Erlebnistouren und Tipps für eure Auszeit im Schnee.
Mühlviertel
Ein Wintererlebnis für alle: 19 Touren führen durch verschneite Wälder und sanfte Hügel bis zu Gipfeln – entspannt oder sportlich, ganz wie ihr wollt.
... es bereits vor ca. 12.000 Jahren Schneeschuhe gab? Abbildungen auf Höhenmalereien belegen es.
... durch die längere, gemäßigte Belastung beim Schneeschuhwandern die Fettverbrennung angekurbelt wird?
... sich das Schneeschuhwandern aufgrund des Ausdauertrainings positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt?
... in der Mongolei ca. 6.000 Jahre alte Schneeschuhe gefunden wurden? Es waren mit Fell umwickelte Holzbretter.
Schneeschuhtouren durch Österreich
Kleinwalsertal
Genuss-Schneeschuhtour mit Picknick: Unterwegs erfahrt ihr Spannendes zu Landwirtschaft, Jagd und Mutterkuhhaltung auf einem Bio-Hof.
Wipptal
Jeden Mittwoch von Dezember bis März: Geführte, mittelschwere 9,5-Kilometer-Wanderung mit Rodelabfahrt und Edelbrandverkostung.
Wilder Kaiser
Geführte Vollmondtour (ca. 2 Stunden): Im silbernen Licht des Mondes wandert ihr ohne Stirnlampe auf verschneiten Waldwegen durch eine stille, traumhafte Winterkulisse.
Nationalpark Hohe Tauern
Geführte Vollmondtour (ca. 2 Stunden Gehzeit), 5 Kilometer: im Mondlicht übers Wasenmoos und zurück durch den Wald – ein Winterabend voller Magie.
Kötschach-Mauten
Mondschein-Schneeschuhwanderung (ca. 2 Stunden): Lasst den Wintertag im Mondlicht ausklingen und genießt die stille, romantische Atmosphäre der aufziehenden Nacht.
Gut gerüstet für die Schneeschuwanderung
Welche Ausrüstung braucht ihr?
Schneeschuhe (je nach Körpergewicht und Schneeart)
Stöcke mit Schneetellern
Wasserdichte Wanderschuhe (knöchelhoch)
Gamaschen (Schutz vor Schnee in den Schuhen)
Funktionsbekleidung (Schichtensystem: Unterwäsche, Isolierung, Außenschicht)
Wasserdichte Jacke und Hose
Warme Mütze und Handschuhe
Sonnenbrille und Sonnencreme (Schneereflexion!)
Welche Schneeschuhe braucht ihr?
Am besten schnallt ihr euch die Schneeschuhe an Wanderschuhe mit stabiler, verwindungsfester Profilsohle.
Je größer der Schneeschuh, desto weniger sinkt man im Tiefschnee ein.
Plant man Touren in steilerem Gelände, empfehlen sich kleinere Schneeschuhe.
Weniger anstrengend ist das Gehen übrigens mit nicht zu breiten Schneeschuhen.
Die Bindung sollte mittels Schnellverschluss – auch mit Handschuhen – einfach zu öffnen und zu schließen sein.
Verstellbare Bindungen haben den Vorteil, dass sie für unterschiedliche Schuhe eingestellt werden können.
Was packt ihr in den Rucksack?
Isolierflasche mit warmem Getränk
Energiereiche Verpflegung (Nüsse, Riegel, Trockenfrüchte)
Erste-Hilfe-Set
Stirnlampe (frühe Dunkelheit im Winter)
Handy mit Notfallnummern
Biwaksack (Notfallschutz)
Feuerzeug und Taschenmesser
Müllbeutel