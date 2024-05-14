Ski- und Winterurlaub in Österreich
Erlebnisse und Winteraktivitäten in den Alpen
Einleitung
Warum wir den Ski- und Winterurlaub so sehr lieben? Im Winter verwandelt sich Österreich in eine glitzernde Märchenwelt, die Schneefans in ihren Bann zieht. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen den frisch gefallenen Schnee in funkelnde Kristalle verwandeln, beginnt das wahre Abenteuer. Denn Skifahren auf präparierten Pisten ist nur der Anfang. Abseits der Pisten warten weitere faszinierende Erlebnisse: Idyllische Schneeschuhwanderungen führen durch unberührte Winterlandschaften, vorbei an tief verschneiten Wäldern und zu atemberaubenden Aussichtspunkten. Rasante Rodelpartien auf kurvigen Bahnen bringen Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Lachen, während Langlauftouren durch stille Täler und über weite Felder die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen lassen.
Die klare, eiskalte Luft füllt die Lungen, während der Blick über das Bergpanorama schweift. Jeder Tag im österreichischen Winter offenbart neue, magische Momente und eine verschneite Spielwiese für alle Sinne. Das Lebensgefühl des österreichischen Winterzaubers bietet eine Mischung aus Abenteuern und Entspannung, die lange in Erinnerung bleibt.
Winterurlaub wie für euch gemacht: Skifahren in Österreich
Sicher auf der Piste
8 wichtige Pistenregeln
Nehmt Rücksicht auf andere und bringt niemanden in Gefahr.
Fahrt auf Sicht und passt eure Geschwindigkeit an Fahrweise und Können an.
Der bzw. die vor euch und langsam fahrende Skifahrer:in oder Snowboarder:in hat Vorrang. Achtet darauf, diese Personen nicht zu gefährden.
Es darf von allen Seiten überholt werden, aber der:m Überholten muss genügend Raum bleiben.
Bei Einfahren in den Hang oder Anfahren nach einem Halt niemanden behindern oder zu Sturz bringen. Immer nach oben schauen, ob sich ein:e Skifahrer:in oder Snowboarder:in nähert.
Möglichst nicht an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt anhalten. Bei einem Sturz die Stelle so schnell wie möglich freimachen.
Nur am Pistenrand zu Fuß auf- und absteigen
Bei Unfällen ist jede:r zur Hilfeleistung verpflichtet.
Eine gesetzliche Helmpflicht für Kinder bis 15 Jahre gilt im SalzburgerLand, in Oberösterreich, der Steiermark, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Wien.
Winterurlaub abseits der PisteÖsterreich ist für seine legendären Skigebiete bekannt. Doch auch abseits der Pisten lohnt es sich die winterliche Natur zu entdecken. Was es alles zu erleben gibt.
Schneeschuhwandern
Schneekristalle funkeln in der Sonne. Ohne Schneeschuhe würde man im Schnee versinken. Mit den Tellern an den Füßen geht’s problemlos querfeldein.
Langlaufen
Langlaufen ist eine wunderbare Möglichkeit, verschneite Landschaft zu genießen. Und Österreichs verschneite Berge und Täler sind der ideale Ort dafür.
Non Disclosure Austria
Wir Österreicher:innen lieben unseren Winter – und kennen die versteckten Spots, schönsten Plätze und coolsten Aktivitäten. Diese Geheimtipps verraten wir jetzt. Aber nicht einfach so.
Denn sie behalten ihren Charme nur, wenn sie nicht sofort viral gehen. Deshalb: Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschreiben und über 120 Tipps von echten Österreicher:innen für euren Winterurlaub in Österreich freischalten.
Und pssst: nicht weitererzählen!
Winterurlaub in Österreichs Städten und Bundesländern
4 legendäre Wintersportorte
Schladming-Dachstein: Das Zentrum der Skiregion
Die großen Ski-Openings versetzen mit Konzerten in Stimmung. Die Stars des alpinen Ski-Weltcups messen sich jährlich beim Nachtslalom.
Kitzbühel: Weit bekannt über die Landesgrenzen hinaus
Die Kleinstadt ist für das jährliche Hahnenkammrennen und die steile Rennpiste Streif – mit ihrem Ziel mitten in Kitz – bekannt.
Saalbach-Hinterglemm: Ikone im Skicirkus
Der beliebte Wintersportort ist für sein Skigebiet mit 270 Pistenkilometern bekannt, das zu den größten der Welt gehört.
Events und Veranstaltungen in Österreichs Winter
Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?
nachhaltige Skigebiete wählen
umweltzertifizierte Hotels buchen
Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
Anreise mit dem Zug planen
nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
Auf der Piste bleiben – der Natur zuliebe!
regional, saisonal und biologisch genießen
Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren