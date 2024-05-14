Österreich ist das reinste „Wasserreich“: Unzählige Wanderwege führen entlang von Klammen und Schluchten zu rauschenden Wasserfällen.

In der Gischt der österreichischen Wasserfälle schwingt eine besondere Magie: Millionen feinster Wassertropfen tanzen in der Luft, während das donnernde Rauschen alle anderen Geräusche verschluckt. Die Luft schmeckt hier würzig nach Moos und feuchtem Stein, ist erfüllt von negativ geladenen Ionen und so rein, dass jeder Atemzug wie eine kleine Meditation wirkt.