Luftaufnahme eines mehrstufigen Wasserfalls inmitten eines dichten Nadelwalds, Bergtal im Hintergrund.
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Krimmler Wasserfälle
Die höchsten Wasserfälle Europas im Nationalpark Hohe Tauern

Die Krimmler Wasserfälle sind mit 380 Metern Fallhöhe die höchsten Wasserfälle Europas. Der Wasserfallweg führt zu Aussichtspunkten und nah an den Sprühnebel.

Es ist ein beeindruckendes Naturschauspiel – und hautnah zu erleben: Der Wasserfallweg folgt dem Verlauf der Krimmler Wasserfälle und verbindet mehrere Aussichtspunkte. Vom ersten Panoramastandort bis zur obersten Fallstufe verändert das Wasser ständig seine Form. Jeder Abschnitt eröffnet einen anderen Blick auf das Zusammenspiel von Wasser und Stein.

Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern sind mit 380 Metern Fallhöhe die höchsten Wasserfälle Europas. Mal schießt das Wasser in schmalen Bahnen über den Fels, mal breitet es sich fächerförmig aus oder verschwindet kurz zwischen den Gesteinsschichten, bevor es mit voller Kraft wieder sichtbar wird. Informationstafeln entlang des Weges erklären die Entstehung der Wasserfälle, die geologischen Besonderheiten der Landschaft und die Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks Hohe Tauern.

Fakten zu den Krimmler Wasserfällen
Höhe:380 m
Lage:Krimml im SalzburgerLand
Nationalpark:Hohe Tauern
Wasserfallweg:4 km
Erreichbarkeit:Unterster Wasserfall in 10-15 min vom Parkplatz, ab hier 1,15 h bis zum obersten Wasserfall

Aktivitäten rund um die Krimmler Wasserfälle

Die Krimmler Wasserfälle als Highlight am Tauernradweg

Wandern am Wasserfallweg

Der Wasserfallweg führt in Serpentinen entlang der Krimmler Wasserfälle. Auf 4,15 Kilometern verbindet er Aussichtspunkte entlang der drei Fallstufen.

Wasserfallweg

Krimmler WasserWelten erleben

Die Krimmler WasserWelten bieten ein interaktives Erlebnis rund um das Element Wasser, direkt an den Krimmler Wasserfällen gelegen.

Krimmler Wasserwelten

Fackelwanderung im Winter zu den beleuchteten Wasserfällen

In den Wintermonaten sind die Krimmler Wasserfälle jeden Mittwoch bis 21:30 Uhr beleuchtet – mit geführter Fackelwanderung und Umtrunk.

Fackelwanderung

Quick-Infos zu den Krimmler Wasserfällen

Lage

Die Krimmler Wasserfälle liegen im Ort Krimml im Nationalpark Hohe Tauern im SalzburgerLand.

Anreise

Die Krimmler Wasserfälle sind mit dem Auto sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Zell am See erreichbar. Die letzten Kilometer führen mit Bus oder je nach Betrieb der Pinzgauer Lokalbahn bis nach Krimml.

Anreise

Öffnungszeiten Wasserfallweg

Von 1. Mai bis Ende Oktober ist der gebührenpflichtige Krimmler Wasserfallweg durchgehend geöffnet.

Infrastruktur und Barrierefreiheit

Der barrierefreie Wasserfallweg führt von den Parkplätzen bis zum untersten Wasserfall, inklusive rollstuhlgerechter Toiletten.

Infrastruktur und Barrierefreiheit

Tickets und Preise

Wegbenützungsgebühr und Kombi-Ticket Krimmler WasserWelten und Wasserfallweg.

Tickets

Wasser- und Naturerlebnisse in Österreich

Therapie an den Krimmler Wasserfällen

Hohe Tauern Health

Hohe Tauern Health verbindet mehrtägige Aufenthalte in Krimml mit einem strukturierten Therapieprogramm. Das Angebot wurde für Menschen mit Allergien, Asthma oder COPD entwickelt und kombiniert Aufenthalte am Therapieplatz bei den Krimmler Wasserfällen mit Atemtraining, Bewegungseinheiten, Vorträgen und persönlicher Betreuung durch geschulte Fachkräfte.

Je nach Programm ergänzen Beratungen und Funktionsmessungen den Ablauf. Partnerbetriebe in Krimml bieten auf das Angebot abgestimmte Unterkünfte, sodass Therapie und Aufenthalt miteinander verbunden werden können. Die Programme finden zu festgelegten Terminen statt und unterscheiden sich in Dauer und Umfang. Ergänzend stehen Informationen zur Vorbereitung, zum Ablauf und zu den Voraussetzungen für eine Teilnahme zur Verfügung.

Hohe Tauern Health

FAQs

Für den Besuch der Krimmler Wasserfälle solltet ihr rund 3 Stunden einplanen. Der unterste Wasserfall ist vom Parkplatz in etwa 10 bis 15 Minuten erreichbar. Bis zum obersten Wasserfall dauert der Aufstieg rund 1 Stunde und 15 Minuten.

Von 1. Mai bis Ende Oktober ist der gebührenpflichtige Krimmler Wasserfallweg durchgehend geöffnet. Besonders wasserreich sind die Krimmler Wasserfälle im Frühsommer, wenn Schmelz- und Regenwasser die Wassermenge erhöhen.

Ja. Der Weg bis zum unteren Wasserfall ist auch mit Kindern gut erreichbar. Wer bis zum obersten Wasserfall weitergeht, sollte etwas Kondition und Trittsicherheit mitbringen. Die Krimmler WasserWelten am Eingang des Wasserfallwegs vermitteln mit interaktiven Stationen Wissenswertes rund um das Thema Wasser.

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