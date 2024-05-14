Kinder sind neugierig. Österreichs Wanderrouten sind genau richtig für einen abwechslungsreichen Wandertag, machen Spaß und bieten Abwechslung.

Österreichs Natur ist ideal, um bei einer Wanderung mit der Familie auf Entdeckungsreise zu gehen. Denn Österreichs Berge und Almen sind eine riesige Spielwiese, bei der Leichtigkeit zur Wanderausrüstung gehört. Stolz leuchtet in den Kinderaugen, nachdem sie den besten Ast als Wanderstock gefunden haben. Neugierig beobachten die Kleinen eine Ameisenkolonie. Und gegen Ende der Wanderung wird lustvoll zwischen Kaiserschmarren und Germknödel als Belohnung auf der Almhütte entschieden.

Der (Wander-)Weg ist in Österreichs Natur das Ziel. Sie ist der Rahmen für Unbeschwertheit und Gelassenheit, nach der sich Eltern und Kinder im Alltag gleichermaßen sehnen. Hier, inmitten der tausenden Grüntöne im Wald und entlang der glasklaren Seen, in denen sich das Bergpanorama spiegelt, werden Erinnerungen geschaffen. Es ist das Wettrennen bis zum Waldrand, es ist das Rätsellösen auf der Themenwanderung und es ist das Balancieren auf Baumstämmen, das die Kinderherzen begeistert. Es sind eben diese unvergesslichen Momente auf dem Forstweg, auf der Almhütte oder am Wasser, die das alpine Lebensgefühl Österreichs ausmachen. Hier fällt es leicht, Kinder für die Wunder der Natur zu begeistern. Und was sie kennen, werden sie schätzen.