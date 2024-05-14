Datenschutzerklärung
Eure Privatsphäre ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, um euch eine sichere Nutzung unserer Angebote zu gewährleisten.
Österreich Werbung legt auf die Privatsphäre jedes einzelnen Kunden großen Wert. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt daher stets im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere denen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) sowie des österreichischen Telekommunikationsgesetzes (TKG 2021). Alle Mitarbeiter:innen der Österreich Werbung sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß § 6 DSG verpflichtet.
Für die Datenverarbeitung verantwortlich:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-Mail: datenschutz@austria.info
Beim Besuch unserer Websites werden personenbezogene Daten erfasst. Die Erfassung eurer Besucherdaten dient im Einzelnen folgenden Zwecken:
Analyse der Nutzung unserer Website zu Zwecken der Marktforschung
Abstimmung der Website-Inhalte auf die Interessen unserer Besucher
Verbesserung der Benutzer- und Bedienungsfreundlichkeit
Remarketing von Besucheranfragen zur Bewerbung von Urlaub in Österreich
Ansprechen potenzieller Österreich-Interessenten mit zielgerichteter Werbung
Bei der Bestellung von Prospekten und Informationsmaterial und der Anmeldung zum ÖW-Newsletter werden außerdem Daten gespeichert, die für die Bestellabwicklung erforderlich sind.
Eure personenbezogenen Daten werden auf Basis der von euch erteilten Einwilligung verarbeitet, die ihr jederzeit widerrufen könnt.
Wenn ihr Informationsmaterial anfordert, werden eure Daten gespeichert, damit wir die Bestellung und Zusendung durchführen können. Nach der Zustellung werden diese Daten gelöscht.
Wenn ihr auch weiter Einladungen und Informationen von uns erhalten wollt, steht euch eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit zur Verfügung. Wenn ihr diese auswählt, bleiben eure Daten bei uns dauerhaft gespeichert, sodass wir euch auch in Zukunft über interessante Angebote zu euren Interessen informieren können. Selbstverständlich könnt ihr diese Zustimmung jederzeit widerrufen.
Wenn ihr unseren Newsletter abonniert, speichern wir eure E-Mail-Adresse, um den Newsletter zusenden zu können. Sie wird von uns ausschließlich für diesen Zweck eingesetzt und nicht an Dritte weitergegeben. Ihr könnt euch von unserem Newsletter jederzeit abmelden, daraufhin werden wir eure E-Mail-Adresse löschen.
Daten, die wir im Zuge dieser Bestellungen erfassen, werden von uns niemals verwendet, um individuelle Nutzerprofile zu erstellen oder das Surfverhalten unserer Kunden zu verfolgen. Sie werden ausschließlich zur Durchführung eurer Bestellungen genützt.
Zur Bereitstellung einer modernen Chatfunktion setzen wir den AI-Concierge der Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, Tür 2, 1150 Wien) ein. Dabei handelt es sich um eine künstliche Intelligenz (AI) aus Österreich, die aus den Inhalten unserer Websites, zusammen mit öffentlich verfügbaren Inhalten Antworten auf eure Fragen Antworten findet.
Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Chats anfallen, werden ausschließlich auf Servern des österreichischen Auftragsverarbeiters der Goodguys GmbH verarbeitet. Zu diesen Daten zählen die IP-Adresse der Benutzer und eine Session-ID, um den Chatverlauf verschiedener Benutzer auseinanderzuhalten. Diese Daten werden am Ende der Chatsitzung gelöscht und können anschließend nicht mehr einzelnen Benutzern zugeordnet werden. Anfrageninhalte werden in anonymer Form gespeichert und können von der Österreich Werbung zur Funktionskontrolle und Weiterentwicklung der Chatfunktionen verwendet werden.
Zur Formulierung der Antworten des AI-Concierge werden Bestandteile der Anfragen auch an Server von Google und OpenAI weitergeleitet. Die Daten, die an diese Anbieter übermittelt werden, enthalten keinerlei Parameter, mit denen Google oder OpenAI einzelne Personen identifizieren könnten. Es handelt sich daher um anonyme Daten. Die Zuordnung der Antworten zu Benutzern erfolgt ausschließlich durch die IT-Systeme der Goodguys GmbH.
Es ist allerdings mit technischen Mitteln nicht möglich, Inhalte auszufiltern, die eine Identifikation anhand der vom Benutzer selbst eingegebenen Daten möglich machen. Bitte achtet daher unbedingt darauf, bei der Benutzung des Chats keine Angaben zu eurer Person wie z.B. euren Namen, eure E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc. in das Chatfenster einzugeben.
Weitere Informationen zum AI-Concierge bzw. der Goodguys GmbH finden sich in der Datenschutzerklärung von Goodguys GmbH.
Über die Website Change Tourism Austria stellt die Österreich Werbung Touristik-Profis eine gemeinsame Plattform für Tourismus und Innovation zur Verfügung. Die volle Nutzung des Dienstangebots ist nur angemeldeten Benutzern nach dem Abschluss eines Registrierungsprozesses möglich. Als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung dient die Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Im Rahmen der Website-Nutzung werden IP-Adressen sowie zugehörige technische Daten der Besucher protokolliert. Diese Daten werden ausschließlich zur Nachforschung von Angriffen und technischen Problemen verwendet und nach Ablauf von 4 Wochen gelöscht.
Sofern die Besucher ihre gesonderte Einwilligung erteilen, werden zusätzlich mittels Google Analytics statistische Daten zu ihrer Nutzung der Plattform erhoben und zur Optimierung des Angebots und der Zusendung relevanter Inhalte eingesetzt. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit über den Wiederaufruf des Cookie-Banners möglich.
Registrierte Nutzer werden via E-Mail über wichtige Vorgänge oder Ereignisse benachrichtigt. Diese Benachrichtigungen sind per Default aktiviert und können über das Benutzerprofil deaktiviert werden.
Angaben der Nutzer zu ihrer Person oder ihren Interessen, die im Zuge der Registrierung gemacht werden, sind für alle anderen registrierten Nutzer sichtbar. Die Anzeige der Kontakt-E-Mail-Adresse kann vom Nutzer über das Benutzerprofil gesteuert werden.
Die Teilnahme an der Kommunikationsplattform einschließlich der Speicherdauer eigener Eingaben und Beiträge ist grundsätzlich unbefristet. Der Nutzer kann jederzeit über eine E-Mail an hello@changetourismaustria.com die Deaktivierung oder Löschung seines Benutzerprofils verlangen.
Bei einer Deaktivierung bleiben vom Nutzer erstellte Inhalte und Beiträge online. Im Fall der Löschung wird das Benutzerprofil zunächst deaktiviert, nach Ablauf von 30 Tagen wird es einschließlich der vom Nutzer erstellten Inhalte gelöscht. Innerhalb dieser Zeitspanne kann die Löschung vom Nutzer widerrufen werden.
Über die Social-Media-Kanäle der Österreich Werbung haben wir keinen Zugriff auf personenbezogene Daten, die der Plattformbetreiber gegebenenfalls zu eurer Person erfasst. Zur Wahrnehmung eurer Betroffenenrechte wendet euch bitte direkt an die jeweilige Social-Media-Plattform, da nur deren Betreiber Zugriff auf eure Daten besitzen.
Meta (Facebook und Instagram)
Die Verarbeitung der Daten auf unseren Facebook- und Instagram-Seiten erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten mit Meta Ireland. Wir erhalten statistische Daten (Seiten-Insights), die wir zur Verbesserung unseres Angebots nutzen. Nur Meta hat Zugriff auf Daten der einzelnen Benutzer und kann Maßnahmen im Sinne der DSGVO ergreifen, z.B. Auskunftsbegehren beantworten oder die erhobenen Daten löschen.
Weitere Informationen findet ihr unter:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
Youtube
Auch von Besuchern unseres Youtube-Kanals erhalten wir lediglich statistische Daten, z.B. Videoabrufe, „Gefällt mir“-Angaben oder andere Interaktionen mit unseren Beiträgen. Wir nutzen diese Daten ausschließlich zur Analyse des Besucherverhaltens, um unser Angebot zu verbessern. Bitte wendet euch für Anliegen des Datenschutzes direkt an den Plattformbetreiber.
Weitere Informationen findet ihr unter:
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy
Die Österreich Werbung verwendet das soziale Netzwerk Pinterest, um Österreich-Beiträge und aktuelle Informationen bereitzustellen. Dabei werden Daten der Website-Besucher (IP-Adresse, Browser und Betriebssystem, Nutzungsdaten) an Pinterest übermittelt, außerdem werden Cookies gesetzt. Bei Besuchern, die in Pinterest angemeldet sind, werden diese Daten mit ihrem Pinterest-Konto verknüpft. Die erhobenen Daten werden von der Österreich Werbung für Marketing und zielgruppenorientierte Werbung genutzt.
Weitere Informationen zu Pinterest findet ihr unter:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Wir speichern zur Abwehr und Nachverfolgung von Angriffen und Behebung technischer Probleme die IP-Adressen aller Zugriffe der Besucher unserer Website. Die erzeugten Protokolle werden ausschließlich für diese Zwecke ausgewertet und nur im Anlassfall eingesehen. Die IP-Adressen werden nicht dauerhaft gespeichert, sondern nach maximal 4 Wochen gelöscht.
Wir setzen ausschließlich jene US-Unternehmen als Auftragsverarbeiter ein, die sich dem EU-US-Datenschutzrahmen angeschlossen haben. Gemäß dem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission bieten diese Unternehmen ein angemessenes Schutzniveau für die Verarbeitung personenbezogener Daten.
Weiterführende Informationen, einschließlich Datenschutzpolitik und zugelassene Beschwerdestellen dieser Unternehmen, könnt ihr der Liste der zertifizierten Unternehmen entnehmen, die vom U.S. Department of Commerce geführt wird.
Details zur Datenerhebung und Verarbeitung durch Google findet ihr in der Datenschutzerklärung von Google. Zusätzliche Informationen u.a. zu eurem Google-Konto und dem Datenschutz bei Google-Produkten findet ihr unter https://policies.google.com/?tid=312557673. Eine Möglichkeit, das Ausspielen personalisierter Werbung durch Google gezielt zu unterbinden, findet ihr unter http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Google Analytics
Die Österreich Werbung setzt Google Analytics für Webanalysen ein, z.B. in Form von anonymisierten Auswertungen und Grafiken zu PageViews und Visits, sowie für Remarketing, Berichte zu Impressionen im Google Display-Netzwerk, Integration von DoubleClick Campaign Manager und Google Analytics-Berichte zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen. Durch die Verwendung dieses Analysedienstes werden Cookies auf eurem Computer gespeichert. Die erzeugten Informationen, einschließlich der IP-Adressen der Besucher, werden an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Ihr könnt der Datenerhebung durch Google u.a. durch den Einsatz des Google Browser-Plugins widersprechen.
Google Ads und Google Floodlights
Google Ads und Google Floodlights sind Online-Werbe- und Analysedienste von Google, die von Österreich Werbung für Conversion Tracking eingesetzt werden. Die erlangten Informationen basieren auf eurer Nutzung unserer Website und werden verwendet, um unsere Besucher auf Websites unserer Werbepartner mit zielgerichteter Werbung anzusprechen. Die Einblendung dieser Werbemittel erfolgt auf Basis von Cookies, die auf eurem Endgerät abgelegt werden, und erfolgt nur im Fall eurer Einwilligung.
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA wird verwendet, um zu überprüfen, ob die Datenübertragung an unsere Website durch einen Menschen oder durch automatisierte Programme erfolgt. Google reCAPTCHA analysiert das Verhalten des Websitebesuchers, um diese Unterscheidung treffen zu können. Die erfassten Daten wie die IP-Adresse, Browserinformationen, Betriebssystem sowie Standorts- und Nutzungsdaten werden an Google weitergeleitet und dort ausgewertet. Die IP-Adresse wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten aus weiteren Google-Diensten zusammengeführt, es sei denn, ihr seid während der Nutzung von reCAPTCHA bei eurem Google-Konto angemeldet.
Die Österreich Werbung verwendet den Facebook Pixel und die Conversions API von Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dies erlaubt uns, die Aktionen von Besuchern zu verfolgen, nachdem sie durch das Anklicken einer Facebook-Werbung zu unserer Website weitergeleitet wurden. Dadurch sind wir in der Lage, die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische Zwecke und Marktforschung aufzuzeichnen. Wir können die persönlichen Daten der individuellen User nicht einsehen. Die gesammelten Daten werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet.
Facebook kann die Daten mit den Daten eures Facebook-Accounts verknüpfen und verwendet sie für ihre eigenen Werbezwecke laut der Meta-Datenschutzrichtlinie. Facebook Conversion Tracking erlaubt Facebook und seinen Partnern ebenfalls, euch Werbung in- und außerhalb von Facebook anzuzeigen. Für diese Zwecke wird ein Cookie auf eurem Computer gespeichert. Nur User über 13 Jahren dürfen ihre Erlaubnis abgeben. Wenn ihr jünger als 13 Jahre sind, kontaktiert bitte euren Erziehungsberechtigten.
Auf unseren Seiten sind außerdem Remarketing-Tags von Facebook integriert, über die eine Verbindung zwischen eurem Browser und Facebook hergestellt wird. Facebook kann damit den Besuch unserer Seiten eurem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige von Facebook-Ads nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu findet ihr in der Meta-Datenschutzrichtlinie.
Bitte klickt hier, um eure Zustimmung zu widerrufen: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
Die Österreich Werbung setzt das Unternehmen Adyoulike ein, um zielgruppenorientierte Werbung auf ihren französischsprachigen Websites auszuspielen. Dabei werden gegebenenfalls Cookies und ein Adyoulike-Pixel eingesetzt.
Die Datenschutzerklärung von Adyoulike findet ihr unter https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php.
Auf dieser Seite findet ihr auch eine Möglichkeit, der Verarbeitung eurer Daten durch Adyoulike zu widersprechen.
Im Vereinigten Königreich (UK) wird auf Websites der Österreich Werbung der Dienst TVSquared eingesetzt, um statistische Daten zu erfassen und Werbemittel zielgerichtet über TV-Streamingdienste auszuspielen.
Weitere Informationen und Hinweise findet ihr unter https://www.innovid.com/privacy-policy.
Die Österreich Werbung setzt Dienste des US-Marketinganbieters Sojern ein, um österreichische Hotels im englischsprachigen Raum zu bewerben und Direktbuchungen durch gezieltes Online-Marketing zu fördern. Dabei werden verschiedene Cookies gesetzt und Daten von Interessenten gesammelt, um zielgruppenorientierte Werbung auszuspielen.
Weitere Informationen findet ihr unter https://www.sojern.com/privacy/privacy-center.
Wir nutzen den Podcast-Hosting-Dienst Podigee des Anbieters Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Deutschland. Die Podcasts werden dabei von Podigee geladen oder über Podigee übertragen.
Der Einsatz von Podigee erfolgt auf Grundlage einer abgeschlossenen Auftragsverarbeitungsvereinbarung gem. Art. 28 DSGVO. Die Verarbeitung der Daten, die sich aus der Nutzung der Dienste ergeben, erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. Interesse an einer sicheren und effizienten Bereitstellung, Analyse sowie Optimierung unseres Podcastangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Podigee verarbeitet IP-Adressen und Geräteinformationen, um Podcast-Downloads/Wiedergaben zu ermöglichen und statistische Daten, wie z.B. Abrufzahlen zu ermitteln. Diese Daten werden vor der Speicherung in der Datenbank von Podigee anonymisiert.
Weitere Informationen und Widerspruchsmöglichkeiten finden sich in der Datenschutzerklärung von Podigee.
Wir verarbeiten eure personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht ohne eure Zustimmung. Übermittlungen an Dritte erfolgen nur im Rahmen eurer Einwilligung und soweit dies zur Erfüllung eurer Wünsche und Anforderungen notwendig ist. Ausgenommen davon sind Übermittlungen, die im Anlassfall für die Sicherheit unserer Websites, z.B. zur Abwehr von Hacker-Angriffen notwendig sind.
Die Übermittlung von Daten an Auftragsverarbeiter (Dienstleister) erfolgt grundsätzlich nur an solche Unternehmen, die ausreichend Gewähr für eine rechtmäßige und sichere Datenverwendung bieten. Mit allen Auftragsverarbeitern wurden Vereinbarungen gemäß Art. 28 DSGVO abgeschlossen, die sicherstellen, dass alle Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit erfüllt werden.
Daten, die wir auf der Grundlage eurer Einwilligung verarbeiten, bleiben bis zum Widerruf eurer Einwilligung gespeichert. Cookies bleiben bis zum Ablauf ihrer jeweiligen Lebensdauer gespeichert, sofern sie nicht vorher von euch gelöscht werden. Ansonsten bewahren wir eure personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Fristen auf. Soweit wir Daten aufbewahren müssen, um uns vor eventuellen Rechtsansprüchen zu schützen, werden diese für die Zeit der gesetzlichen Verjährungsfristen (im Regelfall drei Jahre) gespeichert.
Ihr könnt jederzeit eine von euch erteilte Einwilligung widerrufen. Bitte benutzt zu diesem Zweck die dazu vorgesehenen technischen Möglichkeiten. Ihr könnt euch aber auch an die Kontaktadressen wenden, die unter Punkt 2 angegeben sind.
Unter den oben angegebenen Adressen könnt ihr jederzeit
Auskunft über die zu eurer Person gespeicherten Daten verlangen,
die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der gespeicherten Daten verlangen,
euer Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen geltend machen.
Ihr habt das Recht auf jederzeitigen Widerspruch gegen die Verarbeitung eurer Daten, soweit diese zum Zweck der Direktwerbung verwendet werden. Sofern wir eure Daten aufgrund unserer überwiegenden berechtigten Interessen verarbeiten, könnt ihr der Verarbeitung aus Gründen, die sich aus eurer besonderen Situation ergeben, widersprechen.
Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eine Beschwerde an eine Datenschutzbehörde zu richten. In Österreich zuständig ist die Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.
Stand: Jänner 2024