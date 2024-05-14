Winterwandern in Österreich
Abseits der Skipisten durch den Schnee stapfen
Der Schnee knirscht bei jedem Schritt unter den Füßen, rundum Stille und die verschneite Landschaft. Nur der Atem im Rhythmus des eigenen Tempos ist zu hören und bei tiefen Temperaturen auch zu sehen. Weiße Dampfwolken begleiten dann die Wander:innen. Ein fast mystisches Bild im Winter in Österreich.
Eine meditative Art der Bewegung – sozusagen die stille Schwester der rasanten Wintersportarten. Hunderte Kilometer an präparierten Winterwanderwegen stehen zur Verfügung: von Touren im Bregenzerwald, auf sonnigen Hochplateaus in den Bergen bis zu Winterwanderwegen durch den Nationalpark Hohe Tauern.
Winterwanderungen der Bundesländer im Überblick
Winterwandern in Österreichs Regionen
Montafon
Auf 290 Kilometern durch den Winter wandern – präparierte Wege, klare Luft und Aussichten, die euch begleiten.
Innsbruck
Ob am Mieminger Plateau oder im Inntal – rund um Innsbruck warten Winterwanderwege, die wie gemacht sind für entspannte Stunden im Schnee.
Tannheimer Tal
Durch das verschneite Tannheimer Tal wandern – auf 81 Kilometern bestens geräumter Wege, zwischen Stille und winterlicher Schönheit.
Achensee
Auf 150 Kilometern geräumter Winterwanderwege taucht ihr in verschneite Landschaften ein – entlang des Sees, durch die Karwendeltäler und hoch oben am Berg.
Saalfelden Leogang
Euch zieht’s in den Schnee? Perfekt – denn Winterwandern ist hier ein echtes Vergnügen. Mit festen Schuhen spaziert ihr durch stille Winterlandschaften.
Fuschlseeregion
Für alle, die Schnee und Natur lieben, sind die bis zu 50 Kilometer präparierten Winterwege in Faistenau, Fuschl am See und Hintersee ideal.
Lungau
Auf über 40 gepflegten Winterwanderwegen atmet ihr klare Bergluft und blickt auf tief verschneite Gipfel. Ausgangspunkt für eure Touren: die stillen Dörfer des Lungaus.
Villach, Faaker See, Ossiacher See
Wanderschuhe im Winter? Unbedingt. Die Gerlitzen Alpe und der Naturpark Dobratsch bieten euch verschneite Wegen mit weiten Ausblicken.
Schladming-Dachstein
Auf rund 300 Kilometern Winterwanderwegen – wie etwa am sonnigen Hochplateau in Ramsau am Dachstein – erlebt ihr den Winter in seiner stillen Form.
Phyrn-Priel
Genießt die Ruhe und die klare Winterluft, während ihr auf 24 geräumten Wegen die Landschaft Schritt für Schritt erkundet.
Wintertouren in Österreich
Bregenzerwald
Am aussichtsreichen Hochplateau führt die Winterwanderung vom Wellnesshotel Linde in Sulzberg nach Schönenbühl: 9,3 km. Gehzeit: 3 Stunden.
Seefeld
Fünf sternförmige Etappen am Seefelder Hochplateau: In fünf Tagen und 65 km entdeckt ihr die Region und ihre fünf Orte.
Nationalparkregion Kalkalpen
Leichte Panoramarunde in ca. 3 Stunden auf 6,8 km: Zwei Hütten und grandiose Fernblicke machen diese Wanderung zum besonderen Erlebnis.
Nationalpark Hohe Tauern
Der Stappitzer See und die vereisten Wasserfälle im Seebachtal sind die Highlights am Weg. 11,5 km, Dauer: 3,5 Stunden Gehzeit.
Tauplitz
Eine Wanderung über das winterliche Hochplateau der Tauplitzalm mit schönen Ausblicken und gemütlichen Hütten: Strecke 5,3 km, Dauer ca. 2 Stunden Gehzeit.
Gut gerüstet für die Winterwanderung
Welche Schuhe ziehe ich an?
Am besten geeignet sind mittelfeste, schnee- und wasserdichte hohe Schuhe mit einer griffigen Gummiprofilsohle.
Gegen die Bodenkälte helfen Sohlen mit Thermofußbett, z.B. aus Lammfell oder Filz.
Nicht vergessen: Die Schuhe am Abend immer ausstopfen und trocknen lassen (nicht auf den Heizkörper!).
Gamaschen verhindern, dass Schnee von oben in die Schuhe eindringt und halten die Hosenbeine trocken. Am besten eignen sich Gamaschen, die unter dem Schuh fixiert werden.
Welche Kleidung soll ich tragen?
Die Bekleidung sollte dem Zwiebelprinzip folgen:
Erste Schicht: Unterwäsche aus Funktionstextilien
Zweite Schicht: Pulli oder Jacke aus wärmendem Fleece, der den Schweiß nach außen transportiert.
Äußerste Schicht: Eine funktionelle Jacke, die zumindest wasserabweisend sein sollte. Wichtig: eine integrierte oder abzippbare Kapuze.
Empfehlenswert sind Berg- oder Trekkingsocken aus Mischgewebe, welche die positiven Eigenschaften von Naturfasern und Kunstfasern kombinieren. Sie wärmen und trocknen rasch.
Was soll ich in meinen Rucksack packen?
Ein Getränk (z.B. heißer Tee in einer Thermoskanne) und einen Imbiss.
Kleines Sitzkissen zum Pausieren auf feuchten und mit Schnee bedeckten Bänken.
Stirnlampe. Normale Hand-Taschenlampen eignen sich nicht, da ja die Stöcke gehalten werden müssen.
Handy. Die europäische Notfallnummer 112 funktioniert auch ohne SIM-Karte.
Wanderkarte