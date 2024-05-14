Bei Winterwandertouren durch verschneite Landschaften zeigt sich die kalte Jahreszeit von ihrer ruhigen Seite.

Der Schnee knirscht bei jedem Schritt unter den Füßen, rundum Stille und die verschneite Landschaft. Nur der Atem im Rhythmus des eigenen Tempos ist zu hören und bei tiefen Temperaturen auch zu sehen. Weiße Dampfwolken begleiten dann die Wander:innen. Ein fast mystisches Bild im Winter in Österreich.

Eine meditative Art der Bewegung – sozusagen die stille Schwester der rasanten Wintersportarten. Hunderte Kilometer an präparierten Winterwanderwegen stehen zur Verfügung: von Touren im Bregenzerwald, auf sonnigen Hochplateaus in den Bergen bis zu Winterwanderwegen durch den Nationalpark Hohe Tauern.