#eatArtists – Kunst trifft Kulinarik in Österreich
Wenn Kunst Geschmack bekommt
Einleitung
Ein Bild wird zur Tortenkreation.
Ein künstlerischer Impuls verwandelt sich in ein vegetarisches Gericht.
Eine historische Figur lebt in einem neuen kulinarischen Souvenir weiter.
eatArtists erzählt genau von diesen Momenten – von der Bewegung der Kunst in die Küche.
Drei Geschichten stehen im Mittelpunkt: Sophia Stolz begegnet Gustav Klimt im Belvedere und antwortet mit essbaren Kompositionen auf seine Bildwelt. Paul Ivić nähert sich Hermann Nitsch zwischen Mistelbach und Schloss Prinzendorf über Intensität mit vegetarische Küche an. Julia Zotter und Philip Rachinger folgen in Salzburg der Schaffenskraft Mozarts und entwickeln daraus ein neues kulinarisches Souvenir.
eatArtists erzählt von Räumen mit Geschichte, von kultureller Dichte und von einer Küche, die offen für neue Ideen ist. So entsteht ein Zugang zu Österreich, bei dem Kultur und Genuss nicht getrennt voneinander stattfinden, sondern sich gegenseitig verstärken.
„Was wir von der Kunst lernen, ist Menschen die Freiheit zur eigenen Interpretation zu lassen. Spannend wird es dort, wenn wir uns – wie in der Kunst – auf Neues einlassen."Julia Zotter, Zotter Schokoladen
Vier Persönlichkeiten, drei neue PerspektivenVier kreative Handschriften, drei außergewöhnliche Geschichten: Sophia Stolz, Paul Ivić, Julia Zotter und Philip Rachinger zeigen, wie Kunst und Kulinarik in Österreich zusammenfinden.
Sophia Stolz
Essbare Skulpturen als kunstvolle Torten: Was mit Backen als Ausdruck begann, wurde zur Handschrift: Heute entstehen essbare Objekte mit visueller Kraft.
Philip Rachinger
Er verbindet Herkunft, Handwerk und zeitgenössische Einflüsse zu einer Küche, die regionale Zutaten einsetzt und Tradition neu erschmeckbar macht.
Paul Ivić
Aus Tirol in die Wiener Spitzengastronomie: Seine vegetarische Küche wirkt konzentriert, präzise und ruhig – getragen von Haltung, Herkunft und feinem Gespür.