Blick nach oben in ein Gewölbe mit Fresken, beleuchtet in Blau und Orange, Säulen und Bögen sichtbar.
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Museen und Galerien in Österreich
Eintauchen in die Welt der Kunst

Museen und Galerien in Österreich: Oasen der Leichtigkeit, wo Gemälde, Skulpturen und moderne Werke die Seele berühren und inspirierende Erlebnisse schaffen.

Eine Reise durch die Kunstgeschichte

Museen und Galerien sind eine wunderbare Möglichkeit, die reiche Kultur eines Landes zu erkunden. Sie enthüllen verborgenen Geschichten von Menschen und geben Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart. Die österreichische Museen- und Galerienlandschaft präsentiert sich in einer Leichtigkeit, die Kunstliebhaber:innen aus aller Welt verzaubert.

Vom prachtvollen Museum Angewandter Kunst in Wien bis zum modernen Kunsthaus in Bregenz – die Vielfalt ist faszinierend. In den Sälen der Museen und Galerien vereint sich Geschichte mit zeitgenössischer Kunst – sie sind Oasen der Inspiration und Kreativität. Und manchmal hinterlassen sie eine Leichtigkeit wie ein frischer Sommerwind. Die Ausstellungen laden dazu ein, in eine Welt der Ästhetik einzutauchen, in der jeder Pinselstrich und jede Skulptur die Seele berühren können. Kunst wird hier zu einem sanften Flüstern.

Eine Reise zu diesen kulturellen Schätzen verspricht einen Blick in die Vergangenheit und Gegenwart der Kunst – ebenso wie ein Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit. Museen und Galerien sind ein bunter Ort der Begegnung und des Austauschs. Lasst euch inspirieren, gewinnt neue Perspektiven und genießt die Verbindung zur Kunstdarbietung in Österreich.

Die bekanntesten Museen Österreichs

Museum Moderne Kunst in Klagenfurt

Kärntens Popart-Künstlerin Kiki Kogelnik war Teil der Gruppe von Roy Lichtenstein und Andy Warhol.

Museum Moderne Kunst

Ars Electronica Center in Linz

Das Museum der Zukunft bietet Einblicke in digitale Computerwelten, Technologien und Medien.

Ars Electronica Center

Lentos Kunstmuseum in Linz

Nur die 5.100 m2 große LED-Fassade am Donauufer wäre schon einen Besuch wert. Die Ausstellungen umso mehr.

Lentos Kunstmuseum

Freimaurermuseum Schloss Rosenau in Zwettl

Der Entwurf des Schlosses weist eine geheime Zahlensymbolik auf, wie sie der Freimaurerei eigen ist.

Freimaurermuseum Schloss Rosenau

Hangar-7 in Salzburg

Beeindruckende Architektur, historische Flugzeuge, spektakuläre Kunst gepaart mit Genussmomenten.

Hangar-7

Festung Hohensalzburg in Salzburg

Die 900 Jahre alte Festung ist die größte vollständig erhaltene Burganlage Europas und thront hoch über der Altstadt.

Festung Hohensalzburg

DomQuartier Salzburg

In 11 Sälen der ehemals fürsterzbischöflichen Residenz zeigt das DomQuartier europäische Malerei des 16. bis 19. Jahrhunderts.

DomQuartier

Kunsthaus Graz

Futuristische Architektur trifft auf zeitgenössische Kunst: Ein Meisterwerk der Kreativität und Innovation.

Kunsthaus Graz

Schloss Eggenberg in Graz

Das Schloss ist eine architektonische Allegorie des Universums. Das Ensemble beherbergt heute ein Museum.

Schloss Eggenberg

Swarovski Kristallwelten in Wattens

André Heller schuf zum hundertjährigen Jubiläum von Swarovski die Kristallwelten in Form eines Riesen.

Swarovski Kristallwelten

Schloss Ambras in Innsbruck

Das erste Museum der Welt, präsentiert noch heute Wertvolles aus der Sammlung Erzherzog Ferdinands II.

Schloss Ambras

Hofburg Innsbruck

Die Ausstellung „Maximilian1“ erinnert an den Ritter und Kaiser aus dem Hause Habsburg.

Hofburg Innsbruck

Das vorarlberg museum in Bregenz

Der Fokus des mehrfach prämierten Hauses liegt auf Archäologie, Geschichte und Volkskunde.

vorarlberg museum

Albertina in Wien

Die Albertina beherbergt eine der bedeutendsten Grafiksammlungen. Bekannt ist der Feldhase von Albrecht Dürer.

Albertina

Schloss Schönbrunn in Wien

Herrschaftlicher Glanz, Natur und eine unvergleichliche Aussicht – das Schloss besuchen heißt, sich zu verlieben.

Schloss Schönbrunn

MAK in Wien

Das MAK beschäftigt sich mit Kunstgewerbe, Design, Architektur und Gegenwartskunst.

MAK

MQ in Wien

Aus dem ehemaligen k. u. k. Hofstallgebäude ist ein pulsierendes Kulturviertel geworden.

MuseumsQuartier

KHM in Wien

Der imposante Bau mit prunkvollem Interieur ist der ideale Rahmen für weltberühmte Gemälde.

Kunsthistorisches Museum

Hofburg in Wien

Gleich neun Museen beherbergt die Hofburg: Eine einzigartige Sammlung großer Geschichte!

Hofburg Wien

Leopold Museum in Wien

Die weltweit größte Egon-Schiele-Sammlung und hunderte Meisterwerke der Wiener Moderne sind hier zu sehen.

Leopold Museum

Heidi Horten Collection in Wien

Die Heidi Horten Collection bietet Kunstgenuss, der die Vielfalt und Tiefe der Moderne des 20. Und 21. Jahrhunderts zeigt.

Heidi Horten Collection

Die bekanntesten Galerien Österreichs

Landesgalerie Burgenland in Eisenstadt

Für alle die gerne die Perspektive wechseln. Zeitgenössische und moderne Kunst geben hier den Ton an: bildende Kunst, Installationen und Medienkunst.

Landesgalerie in Eisenstadt

Landesgalerie Niederösterreich in Krems

Von bildender Kunst über Performance bis hin zu neumedialen Disziplinen reicht der Spannungsbogen des auch architektonisch sehenswerten Museums.

Landesgalerie in Krems

Mural Harbor Galerie in Linz

Im Donauhafen erstreckt sich die Mural Harbor Gallery, eine der weltweit größten Freiluftgalerien für Street-Art. Über 300 Murals und Graffitis gibt es dort zu bestaunen.

Mural Harbor Galerie

Thaddaeus Ropac in Salzburg

Ropac zählt zu den bekanntesten Galeristen Österreichs. Er setzt auf Ausstellungen zeitgenössischer Malerei und Skulptur Kunst und führt neue Namen in die Kunstwelt ein.

Thaddaeus Ropac

Galerie Nikolaus Ruzicska in Salzburg

Historisches Gemäuer, moderne Architektur und zeitgenössische Kunst: Das verbindet die Galerie, die in einer ehemaligen Wagenschmiede angesiedelt ist.

Nikolaus Ruzicska

Rudolf Budja Galerie in Salzburg

Schwerpunkt der Galerie im Palais Küenburg sind kunsthistorische und aktuelle Metamorphosen von Andy Warhol über Roy Lichtenstein bis zu Keith Haring.

Rudolf Budja

Salzburg Foundation

Mit dem zweistündigen „Walk of Modern Art“ wurde ein Kunstparcours kreiert, der auch Sakrales miteinbezieht, wie etwa die romanische Chorkrypta des ersten Salzburger Doms

Salzburg Foundation

Neue Galerie Graz

Der Bogen spannt sich von Künstler:innen vom 19. Jahrhundert bis heute, von klassischer Malerei über Grafik und Fotografie bis zu Installationskunst.

Neue Galerie Graz

Österreichische Galerie Belvedere in Wien

Es ist zentrale Bühne für Kunst vom Mittelalter bis zeitgenössisch und beherbergt die weltweit größte Gustav-Klimt-Sammlung mit dem ikonischen Werk „Der Kuss“.

Belvedere

Eintauchen in die Welt der Kunst: Museen und Galerien sind inspirierende Oasen der Leichtigkeit.

Kunst. Feste. Feiern.

Partys im Museum: Kunst, Musik und Kultur in Wien

Pulsierende Beats, exklusive Ausstellungen und eine mitreißende Atmosphäre, die Kunst und Feier vereint.

Partys im Museum für angewandte Kunst

(young)MAK: das junge Kollektiv plant und organisiert Workshops, Diskussionen, Ausstellung und Partys die neuen Ideen und Perspektiven schaffen.

(young)MAK

Partys im Kunsthistorischen Museum

Einmal im Monat verwandelt sich die Kuppelhalle in eine Cocktailbar: Bei Klängen angesagter DJs erfahrt ihr spannende Geschichten über die Kunstwerke.

Kunstschatzi

Kunst und Kulinarik: Wo Geschmack auf Ideenreichtum trifft

Österreich zeigt, wie Kunst und Kulinarik ineinanderfließen: Orte, an denen zeitgenössische Kreativität auf feine Aromen trifft. Hier entstehen Genussmomente, die Körper und Geist gleichermaßen verführen – überraschend, lebendig und voller Vielfalt.

Wien Museum x Trude & Töchter

Ein Universalmuseum mitten in Wien erzählt Geschichten der Stadt – ergänzt durch Küche, die Tradition und Moderne mit saisonalem und regionalem Anspruch serviert.

Wien Museum x Trude & Töchter

Leopold Museum x Café Leopold

Ein Museum mit Weltformat präsentiert Österreichs Moderne – von Schiele bis zu Werken Klimts und Kokoschkas – ergänzt durch urbane Küche mit internationalem Twist.

Leopold Museum x Café Leopold

Hangar 7 x Mayday Bar

Ein gläserner Hangar in Salzburg voller Exponate wird zum Gesamterlebnis: Architektur, Flugtechnik und Kunst verschmelzen mit Cocktails und kulinarischen Kreationen.

Hangar 7 x Mayday Bar

Kunsthaus Bregenz x KUB Café

Ein Haus, das Licht und Raum neu definiert, präsentiert zeitgenössische Kunst. Nebenan erwartet euch eine Café-Bar mit kosmopolitischem Flair und saisonaler Küche.

Kunsthaus Bregenz x KUB Café Bar

Lentos x Lentos Restaurant

Ein ikonischer Bau mit Panoramablick auf die Donau vereint moderne Meisterwerke und stilvolle Küche. Ein Linzer Treffpunkt, der Kunst und Genuss unter einem Dach vereint.

Lentos x Lentos Restaurant

Kunsthaus Graz x Kunsthauscafé

Ein futuristisches Museum für zeitgenössische Kunst und dazu ein urbaner Treffpunkt mit kreativer kulinarischer Auswahl, trendigem Flair und regelmäßigen Events.

Kunsthaus Graz x Kunsthauscafé

Albertina Modern x Hausbar

Wo Wiens jüngstes Museum Moderne ins Rampenlicht rückt, verbirgt sich nebenan ein kulinarisches Kleinod mit kreativen Menüs, Cocktailkunst und saisonaler Küche.

Albertina Modern x Hausbar

Haus der Musik x Das Brahms

Wo Musik lebt und moderne Architektur die Stadt Innsbruck neu inszeniert, verbindet sich urbanes Flair und feine Tiroler Küche mit kosmopolitischer Raffinesse.

Haus der Musik x Brahms Restaurant

Kunstmeile Krems x Poldi Fitzka

Zwischen den klaren Linien eines ikonischen Baus entfaltet sich ein Stück Kremser Geschichte – neu erzählt auf dem Teller, inspiriert von einer kulinarischen Legende.

Kunstmeile Krems x Poldi Fitzka

Freilichtmuseen: Aus dem Leben von anno dazumal

Ein Freilichtmuseum gibt Einblick in vergangene Lebensweisen und regionale Kulturen: Eintauchen in authentische historische Bauten und alles erfahren über traditionelles Handwerk und Bräuche. Ein wunderschöner Mix aus Geschichte und Natur.

Museen für Kinder: Spannende Entdeckungen für jedes Alter

Von Naturwissenschaften und Technik über Kunst und Kultur bis hin zu Geschichte und Gesellschaft: Österreich bietet eine Vielzahl von Museen, die auch für Kinder interessant sind. Also los, auf ins Abenteuer!

Petronell Carnuntum

Heute ist Carnuntum wie ein Zeittor in die Antike: Die Häuser wurden wieder originalgetreu wiederaufgebaut.

Petronell Carnuntum

Linzer Schlossmuseum

Das moderne Universalmuseum zeigt Geschichte von Natur, Kultur und Technik von Beginn des Lebens bis heute.

Linzer Schlossmuseum

Museum im Goldenen Dachl

Erforsche die Geschichte des goldenen Dachl in spannenden Stationen auf lehrreiche Weise. Spaß und Wissen für die ganze Familie!

Museum im Goldenen Dachl

Inatura Dornbirn

Im Museum gehören interaktive Spiele und Videoprojektionen ebenso dazu wie lebende Kleintiere.

Inatura Dornbirn

ZOOM Kindermuseum

Wo Lernen zum Abenteuer wird: Interaktive Ausstellungen, kreative Workshops und Spaß für kleine Forscher und Entdecker.

ZOOM Kindermuseum

Kindermuseum Schönbrunn

Das Kindermuseum im Schloss schildert das Leben der Kaiserfamilie – Quadrillekurs für verkleidete Prinzen und Prinzessinnen inklusive.

Kindermuseum Schönbrunn

Haus der Musik

Erklärtes Ziel des Klangmuseums ist es, Verständnis, Aufgeschlossenheit und Begeisterung für Musik zu vermitteln: Auf spielerische Art.

Haus der Musik

Mozarthaus

Taucht ein in Mozarts Welt, erkundet sein Zuhause und erlebt spielerisch die Magie von Mozarts Musik.

Mozarthaus

Naturhistorisches Museum

Steine, Vulkane, Dinosaurier und zahlreiche – manche oft außergewöhnliche – Tiere: was will das Kinderherz mehr?

Naturhistorisches Museum

Technisches Museum

Spannende Exponate und interaktive Stationen erwecken die Geschichte der Technik zum Leben. Besonderes Highlight ist das Bergwerk.

Technisches Museum

Inklusion im Museum: Zugänglichkeit analog und digital

Inklusion im Museum ist mehr als physische Barrierefreiheit. Es geht darum, die Vermittlung so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen ihren Besuch im Museum selbständig planen und erleben können. Das bedeutet, die Ausstellungsinhalte von Exponaten, Sammlungen und Themen sind über mehrere Sinne und Informationswege zu erleben. Dazu zählen inklusive Formate zur Vermittlung von Veranstaltungen, Führungen oder Workshops.

Das Kunstmuseum Lentos in Linz etwa bietet Führungen in Gebärdensprache an. Spezielle Texte, analog und digital verfügbar, erklären die Sammlung in einfacher verständlicher Sprache. Und bei eingeschränkter Sehfähigkeit sind Blindenführhunden gestattet.

Das Kunsthistorische Museum in Wien stellt für seh- oder kognitiv beeinträchtigte Menschen gemeinsame Kunstbetrachtungen zur Verfügung. Tastführungen realisieren gelebte Inklusion, darüber hinaus gibt es Programme für Menschen mit Demenz und deren Begleitung.

Kunst und Kultur inklusiv erleben

Linzer Kunstmuseum Lentos

Kunsthistorisches Museum Wien

Vorarlberg Museum

DomMuseum Wien

Kelten Museum Hallein

Salzburg Museum

Museums-Guide

Klimaschutz-Infos

Soziale Nachhaltigkeit

Denkmalschutz ist für die dauerhafte Erhaltung und Nutzung von historischen Gebäuden da. Durch die Instandhaltung und Restaurierung, auch von Burgen und Schlössern, werden Ressourcen wie Baustoffe eingespart und die Bodenversiegelung durch Neubauten vermieden.

Damit trägt die Erhaltung von kostbaren historischen Bauten einerseits zum Klimaschutz bei, andererseits zur Bewahrung traditionellen Handwerks. Denn für die uralten Materialien und Bautechniken braucht es altes Wissen und Können. 

Mit Barrierefreiheit und Inklusion bei Kunst- und Kulturerlebnissen wird soziale Nachhaltigkeit gestärkt und auf ein rücksichtsvolles Miteinander geachtet.

FAQs

Die Vielfalt an Museen mit Ausstellungen international namhafter Künstler:innen ist in Österreich sehr hoch.
Zu den bekanntesten gehören:

  • Albertina, Wien

  • Schloss Schönbrunn, Wien

  • Ars Electronica Center, Linz

  • Kunsthistorische Museum, Wien

  • Österreichische Galerie Belvedere, Wien

  • Schloss Ambras, Tirol

  • Benediktinerstift Admont, Steiermark

  • Kunsthaus Bregenz, Vorarlberg

Kindern die Welt der Kunst und Geschichte schmackhaft zu machen, gelingt hier besonders gut:

  • Haus der Musik, Wien

  • Carnuntum, Niederösterreich

  • Technisches Museum, Wien

  • Inatura Dornbirn, Vorarlberg

  • Naturhistorisches Museum, Wien

  • Burgen und Schlösser in Österreich

Wer in Österreich Klimt-Werke bewundern möchte, bekommt dabei ganz nebenbei auch Architektur vom Feinsten zu sehen – ob im modernen Leopold Museum, in der Wiener Secession oder in den imperialen Sälen des Oberen Belvedere. Ein besonderes Kleinod ist die Klimt-Villa in Wien-Hietzing, deren Gartenhaus der Maler in seiner letzten Schaffensperiode als Atelier und Werkstatt nutzte.

Im Belvedere befindet sich die umfangreichste Sammlung des österreichischen Künstlers Gustav Klimt, deren berühmte Gemälde wie „Der Kuss“ oder „Judith“ Gäste aus der ganzen Welt anziehen.

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