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Kulinarische Erlebnisse an besonderen Locations

Gondeldinner, Essen mit Aussicht am See, am Berg, im Museum oder beim Picknick im Schlosspark – Genuss trifft in Österreich auf außergewöhnliche Restaurants.

In Österreich wird nicht nur exzellente Küche mit ausgezeichneten Getränken serviert, sondern auch an Orten, die das Essen zu etwas ganz Besonderem machen. In Restaurants am Gipfel mit spektakulärem Blick auf die Berge, in der Bar im Iglu, in einem Waggon am Wiener Riesenrad, in einem Holzboot mitten am tiefgrünen See, beim Heurigen in den sanften Weinbergen oder beim Picknick im barocken Schlossgarten. Jeder dieser Orte hat seine eigene Atmosphäre. Das Essen wird dort zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht und lange in Erinnerung bleibt.

Schweben und genießen

In der Gondel

In ausgewählten Ski- und Wandergebieten in Österreich wird eine Seilbahnfahrt zur kulinarischen Höhenreise. Serviert werden Frühstück mit Sonnenaufgang, Menüs zum Mittagessen oder Sekt am Abend in der privaten Gondel – mit Blick auf verschneite Gipfel oder sommerliche Almlandschaften.  

Sekt-Gondel in Söll: Ein Abend in der Hexenwasser Gondelbahn

Genussgondel in Fiss: Fein essen in der Schönjochbahn

Genussgondel in Alpbach: In der Wiedersbergerhornbahn

Das Gondeldinner am Hochkönig: Gondel.Alm.Genuss

Kulinarik mit Aussicht

Am Berg

Nach der Wanderung oder als Belohnung für die Bergfahrt mit der Gondel: Hoch oben am Gipfel, oder im Iglu servieren Restaurants, Bars und Berghütten regionale Spezialitäten. Von der Brettljause auf der Panoramaterrasse bis zum Fine Dining mit Blick ins Tal und die umliegenden Berge – hier schmeckt ihr die Freiheit.

Café 3440: In der Bergwelt des Pitztaler Gletschers

Iglu-Restaurant und Eisbar: Innsbruck Kühtai

ice Q in Sölden: Bergstation Gaislachkoglbahn

Gipfel Restaurant: Hoch oben am Kitzsteinhorn

Food Hall Lumberjack: In Kleinarl am Shuttleberg

Vollmond Dinner: In Sportgastein

Gipfelhaus Magdalensberg: Über Klagenfurt am Wörthersee

Siriuskogl in Bad Ischl: Ausflugsziel im Salzkammergut

Fritsch am Berg: In Lochau mit Ausblick auf den Bodensee

Kunst trifft Kulinarik

Im Museum

Österreich zeigt, wie Kunst und Kulinarik ineinanderfließen: Orte, an denen zeitgenössische Kreativität auf feine Aromen trifft. Hier entstehen Genussmomente, die Körper und Geist gleichermaßen verführen – überraschend, lebendig und voller Vielfalt.

Albertina Modern und Hausbar

Wien Museum und Trude & Töchter

Kunsthaus Bregenz und KUB Café

Kunstmeile Krems und Poldi Fitzka

Museums der Moderne und Restaurant M32

Lentos Kunstmuseum und Lentos Restaurant

Kunsthistorischen Museum und Café-Restaurant

Kunsthaus Graz und Kunsthauscafé

Leopold Museum und Café Leopold

Hangar-7 und Mayday Bar

Genuss mit urbanem Flair

In der Stadt

Ob auf einer versteckten Dachterrasse, in einem Museum, im Palmenhaus oder in einem Café oder Restaurant inmitten einer Sehenswürdigkeit – in Österreichs Städten wird Essen zu jeder Tageszeit zum Erlebnis. Ob ein Dinner im Waggon des Wiener Riesenrads, eine Feier hoch oben am Mönchsberg in Salzburg, ein Essen mit freiem Blick auf die Grazer Altstadt oder ein 360-Grad-Panorama auf die Berge in Innsbruck – hier verbindet sich Genuss mit einzigartigen Ausblicken.

Gourmet-Waggons: Im Wiener Riesenrad

Essen auf hohem Niveau: Am Wiener Donauturm

Paradies im Burggarten: Das Palmenhaus

Am Dach des Leopold Museums: MQ Libelle

Im Haus der Musik in der Innenstadt: Das Brahms

Im Sprungturm der Schanze: Bergisel SKY

Im Herzen von Innsbruck: Lichtblick 360°

Über den Dächern von Graz: Café Freiblick

Am Schlossberg in Graz: Das Starcke Haus

Kulinarik mit Wasserkulisse

Am See

Ob direkt am Seeufer sitzen oder mitten auf dem Wasser in einem Holzboot speisen – das sanfte Plätschern der Wellen im Ohr, einen Sundowner in der Hand und fangfrischen Fisch auf dem Teller: An Österreichs Seen gibt es diese besonderen Orte. Vom romantischen Steg am Neusiedler See über den Wörthersee bis hin zum Bodensee – hier trifft erstklassige Küche auf beeindruckende Natur.

Im Traunsee: Im Seeschloss Ort in Gmunden

Mitten am Grundlsee: Frühstück am Holzboot

Am Wörthersee: Werzers Bootshaus in Pörtschach

Am Bodensee: Die Bar am Fischersteg in Bregenz

Am Neusiedler See: Das Fritz in Weiden am See

Essen und Trinken zwischen Reben

Im Weinberg

Wein und Kulinarik gehören zusammen – erst recht, wenn das Essen in Heurigen und Buschenschänken oder sogar an einer Tafel mitten im Weinviertel serviert wird. In der Südsteiermark, im Burgenland, in Wien und in der Wachau laden Winzer:innen zu Tisch. Dazu gibt's passende Weine und atemberaubende Blicke auf sanfte Hügel und Weinterrassen.

Tafeln im Weinviertel

Buschenschank Wieninger am Nussberg

Heuriger Liszt in Leithaprodersdorf

Buschenschank Kögl in der Südsteiermark

Genuss mit Geschichte

Im Schlosspark

Prunkvolle Schlossgärten bieten eine einzigartige Kulisse für entspannte Picknicks. Ob in barocken Parkanlagen, unter alten Kastanien, zwischen Weinreben oder am Ufer eines Schlossweihers – hier wird Genuss mit historischem Flair kombiniert.

Picknick im Schlosspark Grafenegg

Picknick im Schlosspark Eggenberg

Picknick auf Schloss Kapfenstein

Picknick im Schloss Lackenbach

FAQs

In Österreich wird nicht nur exzellente Küche mit ausgezeichneten Getränken serviert, sondern auch an Orten, die das Essen zu etwas ganz Besonderem machen.

  • In Restaurants am Gipfel mit spektakulärem Blick auf die Berge,

  • in der Bar im Iglu,

  • im der Genuss-Gondel,

  • im Kunstmuseum,

  • in einem Holzboot mitten am tiefgrünen See im Salzkammergut,

  • beim Heurigen in den sanften Weinbergen oder

  • beim Picknick im barocken Schlossgarten.

Jeder dieser Orte hat seine eigene Atmosphäre. Das Essen wird dort zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht und lange in Erinnerung bleibt.

In Wien warten gleich mehrere außergewöhnliche Genussorte:

  • Im Gourmet-Waggon am Wiener Riesenrad,

  • am Wiener Donauturm,

  • im Palmenhaus im Burggarten,

  • in der Libelle am Dach des Leopolds Museums,

  • im Café-Restaurant im Kunsthistorischen Museum oder

  • im Wien Museum im Restaurant trude & töchter.

In den österreichischen Weinregionen – Burgenland, Wien, Niederösterreich und Steiermark – werden Weine aus eigenem Anbau und regionale Spezialitäten mitten in den Weingärten, in Buschenschänken und bei Heurigen aufgetischt. Ihr genießt edle Tropfen direkt dort, wo sie wachsen – eine besondere Verbindung von Natur und Kulinarik.

Ja, Österreich verbindet Kulinarik und Wasser auf einzigartige Weise.
- Am Grundlsee lockt ein traditionelles Plättenfrühstück (die Plätte ist ein Holzboot).
- Im Seeschloss Ort genießt ihr Kulinarik mitten im Traunsee.
- Am Wörthersee verwöhnt euch das elegante Werzers Badehaus mit feiner Küche direkt am Wasser.
- Am Neusiedler See ist Das Fritz eine der besten Adressen am See.

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