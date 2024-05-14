Kulinarische Erlebnisse an besonderen Locations

In Österreich wird nicht nur exzellente Küche mit ausgezeichneten Getränken serviert, sondern auch an Orten, die das Essen zu etwas ganz Besonderem machen.

In Restaurants am Gipfel mit spektakulärem Blick auf die Berge,

in der Bar im Iglu,

im der Genuss-Gondel,

im Kunstmuseum,

in einem Holzboot mitten am tiefgrünen See im Salzkammergut,

beim Heurigen in den sanften Weinbergen oder

beim Picknick im barocken Schlossgarten.

Jeder dieser Orte hat seine eigene Atmosphäre. Das Essen wird dort zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht und lange in Erinnerung bleibt.