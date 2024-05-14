Entdeckt Österreichs aufregende Seiten: Spürt Österreichs Lebensgefühl bei Outdoor-Erlebnissen wie Skifahren und Fatbiken und verliebt euch in Alpenyoga und Almkulinarik.

Ja, Österreich liebt seine Alpen, auch seine Lederhosen, die Geschichten rund um Kaiserin Sisi – und das berühmte Wiener Schnitzel. Doch das Land hat mehr zu bieten als liebgewonnene Klischees. Abseits der bekannten Pfade entfaltet sich nämlich ein anderes Österreich – überraschend, inspirierend und voller Möglichkeiten an Begegnungen, Erlebnissen und Aktivitäten.

Wie wäre es also, das Gewohnte abzulegen, um Neues zu entdecken? Wer die überraschenden Seiten an Österreich – und vielleicht an sich selbst – kennenlernen möchte, hat die Wahl. Denn Hidden Gems gibt's in so gut wie allen Regionen, oft während des ganzen Jahres, aufregend und neu.

Österreichs Lebensgefühl hautnah erleben

Seid mutig und startet in euer nächstes Winterabenteuer! Wild und aufregend oder sanft und voller Genuss: Fatbiken auf gespurten Winterwegen in der Ramsau, Alpen-Yoga mitten in den Bergen oder Almkulinarik by Richard Rauch in Schladming-Dachstein. Und vor allem: skifahren, skifahren, skifahren – in den schönsten Familiengebieten und schneesicheren Bergregionen. Nachwuchs? Änfänger:in? Wiedereinsteiger:in? – Egal. Seid neugierig, genießt Österreichs Skipisten und das unvergleichliche Lebensgefühl drumherum!