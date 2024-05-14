Gravel.Tirol
Sportlich, frei und voller Naturmomente
Einleitung
Gravel.Tirol steht für Bewegung, Mut und dieses gute Brennen in den Beinen, wenn der Rhythmus stimmt. Im Tiroler Außerfern verbinden Lechtal, Naturparkregion Reutte, Tannheimer Tal und die Tiroler Zugspitz Arena eine Region, die wie gemacht ist für sportliche Gravel-Momente: raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer.
Wer hier fährt, spürt Natur nicht nur als Kulisse, sondern als Energie. Höhenmeter werden zu Erfolgserlebnissen, Schotterpassagen zu kleinen Prüfungen – und jeder Abschnitt belohnt mit Stolz, Freiheit und echtem Fahrspaß. Tirol zeigt dabei, wie vielseitig Natur und Sport zusammenspielen.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Unvergessliche Tage auf den Spuren des Gravelkings bzw der Gravelqueen – vier Regionen, ein gemeinsames Gefühl: Freiheit auf Schotter, Stolz nach jedem Anstieg, Natur als Trainingspartnerin.
4 Nächte inklusive Frühstück
3 x Sauna
3 x Kaffee und Kuchen
3 x Gravelbike-Verleih
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Strecke im Detail
Die Top Unterkünfte
Talhof in Wängle
Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel liegt zwischen Wald und Wiesen, mit modernen Zimmern, Panoramablick und direktem Zugang zu Bike-Routen – ideal für Gravelbiker:innen.
haldensee Hotel in Nesselwängle
Die Natur spüren – das gelingt hier ganz leicht: Das 4-Sterne Naturerlebnis- und Wellnesshotel liegt direkt am Haldensee.
LechZeit in Elmen
Eingebettet zwischen zwei Bergkämmen mitten auf der grünen Wiese und unweit des Lechs liegt das Wellnesshotel mit 16 Zimmern.