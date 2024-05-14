Die Spielwiese für alle, die das Gravelbike lieben – oder erst entdecken. Zwischen Bergen, Wäldern und Weite zählt jeder Tritt: auspowern, durchziehen, stolz ankommen.

Gravel.Tirol steht für Bewegung, Mut und dieses gute Brennen in den Beinen, wenn der Rhythmus stimmt. Im Tiroler Außerfern verbinden Lechtal, Naturparkregion Reutte, Tannheimer Tal und die Tiroler Zugspitz Arena eine Region, die wie gemacht ist für sportliche Gravel-Momente: raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer.