An zahlreichen Tiroler Badeseen ist das Lebensgefühl Österreich zu Hause – hier sind einige der schönsten:

Achensee: Der größte See Tirols liegt eingebettet zwischen dem Karwendel- und Rofangebirge. Das kristallklare Wasser und die vielen Sportmöglichkeiten, wie Segeln und Surfen, machen ihn zu einem Paradies für Outdoor-Fans.

Schwarzsee : In der Nähe von Kitzbühel gelegen, besticht der Schwarzsee durch seine idyllische Lage und warmes Moorwasser, das besonders gesundheitsfördernd wirkt. Ein perfekter Ort zum Entspannen und Schwimmen.

Plansee : Der Plansee, in der Nähe von Reutte, ist einer der saubersten Seen Tirols. Mit seinen türkisblauen Wassern und den umliegenden Bergen lädt er nicht nur zum Baden, sondern auch zum Wandern und Tauchen ein.