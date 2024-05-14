Zwei Skitourengeher mit Rucksäcken auf verschneitem Hang, schneebedeckte Berggipfel und Sonne im Hintergrund.
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Montafon
Montafon – wo Schnee Geschichte schreibt

Wo sportliche Abfahrten, ruhige Winterwanderungen und unvergleichliche Panoramen auf Kultur und Tradition treffen.

Ob zu Fuß, auf Skiern oder dem Snowboard – eingebettet in die drei Gebirgszüge Verwall, Silvretta und Rätikon ist jedes der fünf Wintersportgebiete einzigartig. Von übersichtlichen, breiten Genusspisten über anspruchsvolle Weltcuphänge und sportliche Snowparks bis hin zu hochalpinen Panoramen mit unberührten Tiefschneehängen erfüllen sich hier eure Winterträume. Mit seinen zahlreichen Dreitausendern offenbart euch das Montafon ein wunderschönes Wintersportgebiet nach dem anderen.

Im Montafon könnt ihr nicht nur Wintersport genießen, sondern auch in die lebendige Kultur und traditionsreiche Geschichte der Region eintauchen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Funkenbrauch, eine der ältesten und beeindruckendsten Traditionen im Montafon – ein Brauch, der seine Wurzeln in der vorchristlichen Zeit hat.

Eure Ferien im Montafon sind eure persönliche Auszeit für Körper, Geist und Seele. Hier kommt ihr zur Ruhe, atmet die klare Bergluft und genießt die Schönheit der Natur in vollen Zügen. Egal, ob ihr aktiv in der Natur seid, in die Kultur und Traditionen des Montafon eintaucht oder einfach nur die Ruhe und Stille der winterlichen Bergwelt erleben wollt – das Montafon freut sich auf euch.

Die Vorfreude im Montafon ist schon deutlich spürbar: 2027 ist die Region Austragungsort der FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften. Damit wird das Montafon zur internationalen Bühne für die besten Athletinnen und Athleten der Welt – mit spektakulären Wettkämpfen, atemberaubenden Sprüngen und echter Gänsehautstimmung.

Fakten der Region
Skigebiete5
Pistenkilometer297 km
Loipenkilometer89,5 km
Winterwanderwege290 km
Liftanlagen73
Skischulen7
Höchster BergPiz Buin auf 3312 m
Anreise
Veranstaltungen
Skigebiete
Unterkünfte
Bergbahnen
Magazin

3 Dinge, die das Montafon so besonders machen

Hier findest du deinen Wintertraum in der malerischen Landschaft, wo schneebedeckte Berge majestätisch in den Himmel ragen und die Stille der Natur euch umgibt.

etschas bsondrix

Das Montafon ist in vielerlei Hinsicht „etschas bsondrix“. Was es so aussergewöhnlich macht, erfährst du im Podcast "Echte Berge. Echt erleben.".

Zum Podcast - hier reinhören

Bequem mit der Bergbahn nach oben

Nicht weniger als 297 Pistenkilometer in schneereichen Höhen von 650 bis 2400 Metern, sorgen für unvergleichliche Abwechslung in den fünf Montafoner Skigebieten.

Jederzeit hoch hinauf

Einfache Anreise per Bahn ins Montafon

Hier findest du Infos zur Anreise ins Montafon. Bequem mit Bahn oder Bus reisen und den ÖBB-Gepäcktransport direkt zur Unterkunft nutzen.

Einsteigen und abschalten
Deine Unterkunft im Montafon

Montafoner Herzlichkeit spüren

Der Geruch von Zirbe in der Luft, die freundlichen Menschen, die euch mit einem Lächeln auf den Lippen willkommen heißen. Ihr werdet mit einem warmen „Grüaß Di“ im einzigartigen Montafoner Dialekt begrüßt und spürst die Montafoner Herzlichkeit hautnah.

Die Montafoner Tracht, die die Traditionen und Kultur widerspiegelt oder ein Montafonertisch, modern adaptiert oder original historisch in den typisch eingerichteten Räumen, lassen euch die Tradition erleben und spüren. Lernt die Menschen kennen, die seit Generationen schon hier leben und lauscht ihren Geschichten – vielleicht verrät euch der ein oder andere seinen Lieblingsort.

Kreiert authentische Erlebnisse, lauscht dem Dialekt und erlebt die Authentizität der Montafonerinnen und Montafoner hautnah. Ihre Freundlichkeit und Offenheit machen euren Urlaub zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Besondere Gastgeber entdecken

Unsere Top Wintersportgebiete

Mit seinen zahlreichen 3000ern offenbart das Montafon ein wunderschönes Wintersportgebiet. Es warten der Genießerberg Kristberg, der Erlebnisberg Golm, das sportliche Skigebiet Silvretta Montafon, das schneereiche Gargellen und die hochalpine Silvretta-Bielerhöhe.

Die sportliche Silvretta Montafon

140 abwechslungsreiche Pistenkilometer, Vorarlbergs längste Talabfahrt, steile Pisten, eine Race Area, ein Snowpark, weitläufiges Backcountry und vieles mehr warten.

Skigebiet und Abenteuerspielplatz

Der Familienberg Golm

Besonders Familien schätzen die breiten Pisten und das vielfältige Angebot. Zudem locken tolle Angebote speziell für Kinder, wie der Golmi-Wald, Skischulen u.v.m..

Skivergnügen für die ganze Familie

Das schneereiche Gargellen

Das mit 1.423 Metern Seehöhe höchstgelegene Bergdorf im Montafon verspricht schneereiche Wintermomente mit unberührten Tiefschneehängen und Pistenspass.

Traumschnee bis zur Talstation

Der Genießerberg Kristberg

„Der Sonne entgegen“, lautet das Motto des kleinen Genuss-Skigebietes, das ideal für Anfänger ist und auch aussichtsreiche Winterwanderungen bietet.

Der Genießerberg im Montafon

Die hochalpine Silvretta-Bielerhöhe

Geheimtipp abseits der Masse: Schneeschuhwanderungen, Skitouren oder Langlaufen inmitten hochalpiner Bergkulisse auf über 2.000 Metern Seehöhe.

Unberührte Natur geniessen
Vorfreude auf den Winter

Diesen Winter wird’s noch genussvoller

Schon jetzt lohnt sich der Blick in die Zukunft: Diesen Winter gibt es im Montafon viel Neues zu entdecken: Die Silvretta Montafon eröffnet das modernisierte Kapellrestaurant 2.0 und am Erlebnisberg Golm erwartet Dich das neue Restaurant Grüneck. Beide Restaurants bereichern die Bergwelt und sorgen für unvergessliche Genussmomente hoch über dem Tal.

Kapellrestaurant 2.0 | Silvretta Montafon
Auf 1.850 Metern über Schruns entsteht das neue Kapellrestaurant. Seit Frühjahr 2024 läuft der Umbau mit Anbau, Bar, Terrasse, Aufzug und neu gestaltetem Obergeschoss mit Weinlokal, Kaminlounge und Stuben. Ab Winter 2025/26 öffnet das Kapellrestaurant 2.0 wieder und verbindet alpine Tradition mit modernem Genuss.

Restaurant Grüneck | Erlebnisberg Golm
Auch am Golm erwartet euch ab Winter 2025/26 ein neues Highlight: Das Restaurant Grüneck ersetzt das Panorama-Restaurant und bietet Self-Order-Bereich, À-la-carte, Kinderrestaurant, Sportshop, Skiverleih, Skischulbüro und Skikindergarten. Ein moderner Treffpunkt für Familien mit viel Platz zum Genießen.

Montafon Erinnerungen, die tief in euer Herz eindringen werden.
Unser Tipp: BergePLUS entdecken

Mit BergePLUS steht Gästen ein abwechslungsreiches, täglich wechselndes Erlebnisprogramm offen – von Winterwanderungen über Schneeschuhtouren bis hin zu Skitouren. Professionelle Guides vermitteln nicht nur Sicherheit, sondern auch spannende Einblicke in Natur und Kultur des Montafon. Für Gäste der rund 200 Partnerbetriebe ist die Teilnahme am gesamten BergePLUS Programm kostenlos.

BergePLUS entdecken

Abseits der Piste

Zwischen Schneeschuhspur und Rodelspaß: Erlebt das Montafon fern der Pisten ganz nah an der Natur.
Unsere schönsten Berghütten

Empfehlungen für die Hütteneinkehr

  • Wormser Hütte: Sie befindet sich mitten im Skigebiet Hochjoch. Unbedingt probieren muss man den warmen Apfelstrudel mit cremiger Vanillesaucee.

  • VINNOVA: Weinstube auf über 2.000 Metern in der Silvretta Montafon.

  • Wiesbadener Hütte: Sie liegt am Fusse des Piz Buin, dem höchsten Gipfel Vorarlbergs. Der hausgemachte Kaiserschmarren zählt zu den Spezialitäten.

  • Lindauer Hütte: Mitten im Herzen von Montafon und Rätikon gelegen. Die Brettljause mit regionalen Schmankerln ist sehr zu empfehlen.

Weitere kulinarische Tipps

Kulinarik-Tipp: „Zu Tisch im Montafon“ – Kochbuch für regionale Genussmomente

Typisch montafonerisch kochenTipp 2: Spezialität Sura Kees

Top Veranstaltungen

Von Weltcup-Action bis Hüttenfest: Im Montafon erlebst du Winterevents voller Spannung und Stimmung.

Ski Opening Montafon

29.11.2025 – 30.11.2025
Montafon

Beim Ski Opening Montafon startet ihr mit frischem Neuschnee, Sonnenschein und perfekten Pisten in einen unvergesslichen Winter voller Genuss und gemeinsamer Erlebnisse.

Mehr über den Saisonstart

Montafoner Winterzauber

23.12.2025 – 5.1.2026
Montafon

Der Montafoner Winterzauber verbindet Tradition und Musik in festlicher Atmosphäre – Konzerte, Schnee und stimmungsvolle Momente im Tal der Berge.

Zum Winterzauber

Funkenabrennen

22.2.2026
Montafon

Erlebe einen der ältesten Bräuche des Montafons: Das traditionelle Funkenabbrennen am ersten Sonntag nach Fasnacht vertreibt die Winterdämonen und begrüßt den Frühling.

Zum Funkenabrennen

Weltcup Montafon

11.3.2026 – 15.3.2026
Skigebiet Silvretta Montafon

Wenn im März 2026 Ski Cross und Snowboard Cross im Montafon gastieren, wird das Grasjoch zur Bühne für packende Rennen, spektakuläre Sprünge und Gänsehautmomente.

Zum Weltcup Montafon

FIS Snowboard, Freestyle und Freeski WM 2027

6.3.2027 – 21.3.2027

Die FIS Snowboard, Freestyle & Freeski WM 2027 kommt ins Montafon – das größte Wintersport-Event Vorarlbergs und ein Meilenstein für die ganze Region.

Mehr Infos zur WM

Nachhaltigkeit in der Region: Verantwortung für die Umwelt

PIZ Montafon und Green Destination

Das PIZ Montafon ist das erste Zukunftslabor in Vorarlberg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung des Tourismus im Montafon zu fördern. Die Hauptziele sind die Stärkung des nachhaltigen Tourismus, den Schutz des Natur- und der Kulturerben sowie die Verbesserung der Lebensqualität für die Einheimische und Gäste.

Das Ziel war, das Montafon als grüne Destination zertifizieren zu lassen, indem umweltfreundliche Ansätze gefördert, die lokale Wirtschaft unterstützt und die natürlichen Ressourcen erhalten werden. Dazu gehören Massnahmen wie Energieeffizienz, Abfallreduktion, Förderung regionaler Produkte und die Sensibilisierung für Umweltschutz. Als einer von drei Vorarlberger Tourismusdestinationen hat Montafon Tourismus die Prüfung zum ÖKOPROFIT-Betrieb 2024 erfolgreich bestanden und somit einen wichtigen Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus gelegt.

Das PIZ Montafon arbeitet eng mit der Tourismusbranche, den Gemeinden und anderen Partnern zusammen, um innovative Ideen und nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Durch Forschung, Bildung und Projekte soll eine zukunftsfähige Tourismusentwicklung vorangetrieben und das Montafon zu einer Vorzeigeregion für einen regenerativen Tourismus gemacht werden.

Es wird ein ausgewogener Tourismus angestrebt, welcher die Bedürfnisse der Gäste mit den Interessen der lokalen Gemeinschaft und der Umwelt in Einklang bringt. Die Schönheit und Einzigartigkeit des Montafon soll bewahrt und gleichzeitig ein zukunftsfähiger Tourismus geförder werden, um den Gästen ein authentisches und unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Das PIZ Montafon möchte durch innovative Lösungen und Ansätze, sowie der Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Tourismusdestination Montafon leisten.

Kontakt
Zum Winterurlaub in Österreich

Montafon Tourismus

Montafonerstrasse 21

6780 Schruns

Telefon: +43 506 686

info@montafon.at
www.montafon.at
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