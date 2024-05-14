Montafon – wo Schnee Geschichte schreibt

Wo sportliche Abfahrten, ruhige Winterwanderungen und unvergleichliche Panoramen auf Kultur und Tradition treffen.

Ob zu Fuß, auf Skiern oder dem Snowboard – eingebettet in die drei Gebirgszüge Verwall, Silvretta und Rätikon ist jedes der fünf Wintersportgebiete einzigartig. Von übersichtlichen, breiten Genusspisten über anspruchsvolle Weltcuphänge und sportliche Snowparks bis hin zu hochalpinen Panoramen mit unberührten Tiefschneehängen erfüllen sich hier eure Winterträume. Mit seinen zahlreichen Dreitausendern offenbart euch das Montafon ein wunderschönes Wintersportgebiet nach dem anderen.

Im Montafon könnt ihr nicht nur Wintersport genießen, sondern auch in die lebendige Kultur und traditionsreiche Geschichte der Region eintauchen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Funkenbrauch, eine der ältesten und beeindruckendsten Traditionen im Montafon – ein Brauch, der seine Wurzeln in der vorchristlichen Zeit hat.

Eure Ferien im Montafon sind eure persönliche Auszeit für Körper, Geist und Seele. Hier kommt ihr zur Ruhe, atmet die klare Bergluft und genießt die Schönheit der Natur in vollen Zügen. Egal, ob ihr aktiv in der Natur seid, in die Kultur und Traditionen des Montafon eintaucht oder einfach nur die Ruhe und Stille der winterlichen Bergwelt erleben wollt – das Montafon freut sich auf euch.

Die Vorfreude im Montafon ist schon deutlich spürbar: 2027 ist die Region Austragungsort der FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften. Damit wird das Montafon zur internationalen Bühne für die besten Athletinnen und Athleten der Welt – mit spektakulären Wettkämpfen, atemberaubenden Sprüngen und echter Gänsehautstimmung.