Heurige und Buschenschänken in der Südsteiermark

Gastfreundschaft plus: Die Weinstraßen in der Südsteiermark locken mit feinen Tropfen, welligen Landschaften und ausgezeichneten Buschenschänken.

Herzlich willkommen in der Südsteiermark, wo Winzer:innen und Landwirt:innen ihre Weine und Produkte auftischen: Die Landschaft mit ihren Hügeln, Wäldern und Weinbergen bietet dafür die besten Bedingungen.

Die Vielseitigkeit der Region spiegelt sich auch in der Kulinarik wider, wo Gastgeber:innen in den Buschenschänken regionale Spezialitäten (übrigens nur kalte Speisen und Getränke, so verlangt es das Gesetz) liebevoll auf Tellern anrichten. Oder auf dem Holzbrett: Die traditionelle Brettljause hat Kultstatus. Dazu der passende Wein und nette Menschen – das Leben ist schön!