Österreichs schönste Urlaubsregionen
Natur erleben zwischen Alpen und Wasser, Kultur und Genuss
Einleitung
Wie auch immer euer Traumurlaub aussieht – Österreichs Urlaubsregionen verbinden das Beste aus allen Welten: von kristallklaren Seen und imposanten Bergen bis zu Städten voller lebendiger Kultur.
Das Salzkammergut, Altaussee und der Traunsee sind idyllische Seenregionen, die Wasser- und Bergbegeisterung perfekt vereinen. Ötztal, Stubaital und Wilder Kaiser – echte Alpenregionen – lassen alpines Lebensgefühl beim Wandern und Klettern spüren. Die Südsteiermark begeistert mit Wein, Natur und Genuss, während die Wachau entlang der Donau mit historischen Dörfern und kulturellen Schätzen fasziniert. Bad Gastein schließlich vereint Bergregion und urbanen Charme auf besondere Weise. Sucht euch eure Lieblingskombination einfach aus!
Alpenregionen: Berge, Almen und AktivitätenIn den Alpen wechseln sich schroffe Gipfel und sanfte Almen ab, durchzogen von klaren Bergbächen und Wegen – wie geschaffen für Wanderungen, Radtouren oder ruhige Momente in der Natur. Jede Region hat ihren eigenen Rhythmus zwischen Aktivität und Entspannung.
Arlberg
Schneebedeckte Gipfel, Bergseen, Almen: Am Arlberg ziehen Skifans im Winter die Hänge hinab, im Sommer folgen Wandernde und Mountainbiker:innen den Wegen durch die Natur.
Hochkönig
Die Natur entfaltet sich hier in ihrer ganzen Schönheit: Im Winter locken 120 Pistenkilometer, im Sommer 340 Kilometer Wanderwege – ein Paradies für aktive Familien!
Schladming-Dachstein
Zwischen Schladminger Tauern und Dachstein-Gletscher begeistert ein Naturparadies: 230 Pistenkilometer, 1.000 Kilometer Wanderwege und alpine Kulinarik erwarten euch.
Wasserregionen: Seen, Flüsse und malerische LandschaftenBadeseen, Flüsse und weite Uferlandschaften prägen Österreichs Wasserregionen. Ob beim Badevergnügen, beim Wandern entlang von Bergseen oder beim Radfahren an der Donau – hier verschmelzen Natur, Ruhe und sportliche Abenteuer zu einem besonderen Erlebnis.
Kultur- und Genussregionen: Stadt, Kulinarik und Good VibesHistorische Altstädte, Museen, regionale Spezialitäten und charmante Cafés verbinden Kultur, Genuss und urbanes Flair zum österreichischen Lebensgefühl.
Gastein
In Gastein treffen Berge und Thermalquellen, Natur und Architektur, Bewegung und Ruhe aufeinander – eine Region voller Kontraste für Sommer und Winter.
Zell am See-Kaprun
Ein wunderschöner Ort am Zeller See, umgeben von den Alpen. Wandern, Baden und Boot fahren im Sommer, im Winter bekannt als Skigebiet.
Naturregionen: Erholung, Ruhe und UrsprünglichkeitIm Waldviertel spiegeln Teiche den Himmel, durch den Wienerwald ziehen sich weite Pfade. Das Mühlviertel zeigt sanfte Hügel, Osttirol Gipfel und Almwiesen, in der Wildschönau trifft alpine Ursprünglichkeit auf Erholung. Und überall wird die Kraft der Natur spürbar.
Osttirol
Zwischen schroffen Gipfeln und stillen Tälern zeigt Osttirol eine Landschaft voller Kontraste – rau und sanft, geprägt von Natur, die ihren eigenen Rhythmus lebt.
Wildschönau
Das stille Hochtal in den Kitzbüheler Alpen bietet facettenreiche Naturerlebnisse. Zwischen Almen, klarer Bergluft und Gastfreundschaft findet ihr hier Ruhe und Erholung.