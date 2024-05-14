Urlaub an Seen oder in den Bergen, für Familien oder Kulturfans: Österreichs Urlaubsregionen verbinden die stille Schönheit der Natur mit dem bunten Angebot der Städte.

Wie auch immer euer Traumurlaub aussieht – Österreichs Urlaubsregionen verbinden das Beste aus allen Welten: von kristallklaren Seen und imposanten Bergen bis zu Städten voller lebendiger Kultur.

Das Salzkammergut, Altaussee und der Traunsee sind idyllische Seenregionen, die Wasser- und Bergbegeisterung perfekt vereinen. Ötztal, Stubaital und Wilder Kaiser – echte Alpenregionen – lassen alpines Lebensgefühl beim Wandern und Klettern spüren. Die Südsteiermark begeistert mit Wein, Natur und Genuss, während die Wachau entlang der Donau mit historischen Dörfern und kulturellen Schätzen fasziniert. Bad Gastein schließlich vereint Bergregion und urbanen Charme auf besondere Weise. Sucht euch eure Lieblingskombination einfach aus!