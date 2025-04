Eine Welt aus Gipfeln und Türmchen Der Venediger Höhenweg

Der Reiz des Höhenwanderns

Von einem Moment zum nächsten taucht man in eine andere Welt ein. Wie bei der zweiten Etappe des Venediger Höhenwegs : Das Türmljoch ist ein Garten aus vielen kleinen Steintürmchen – jede:r vorbeikommende Wanderer:in legt einen Stein auf einen der Türme und trägt so ein Stück zu dieser skurrilen Landschaft bei. Der Großvenediger ist drängt sich nicht in den Vordergrund: Manchmal ist er von Wolken verhangen oder versteckt sich hinter seinem Vorgipfel, dann wieder reckt er seine „Stupsnase“ wolkenfrei in den Himmel.

Von Hütte zu Hütte

Man muss einen Berg nicht besteigen, um ihn kennenzulernen. In aller Stille umrundet man am Höhenweg den Großvenediger und kommt ihm dabei näher. Bei einer Rast am Eissee, einem türkis glänzenden Kleinod zwischen steil aufragenden Felswänden, spürt man die Stille. Nur das Pfeifen der Murmeltiere zischt durch die Luft, während man die Füße ins kühle Wasser streckt. Wenn sich Wohlgefühl in einem breitmacht, vergisst man alle Anstrengungen des Tages. Und dann geht’s gleich weiter zur nächsten Entspannung – denn die nächste Hütte ist schon ganz nah.

Etappentipp

Wer nicht den gesamten Venediger Höhenweg erwandern möchte, kann auch nur einige Etappenziele in Angriff nehmen. Die Aussicht auf den Großvenediger genießt man jedenfalls auch ohne lange Anstiege. Von der leicht erreichbaren Johannishütte (2.121 m) bietet sich einer der schönsten Blicke auf den fünftgrößten Berg Österreichs und seine Gletscherlandschaft. Die Gehzeit: beträgt zwei Stunden vom Parkplatz Wiesenkreuz im Dorfertal, der Weg ist auch für Senior:innen und Kinder schaffbar. Wer nicht gehen kann oder will, nimmt das Hüttentaxi direkt zur Johannishütte.

Hüttenwirtin Margit Unterwurzacher wartet hier auf einer der ältesten Hütten der Ostalpen mit vielen regionalen Spezialitäten auf. Das Rindfleisch kommt vom Familienbetrieb in Prägraten , im Herbst gibt es Lamm- und Wildspezialitäten. Die Milchprodukte kommen von regionalen Herstellern und das Brot wird hier noch selbst gebacken.