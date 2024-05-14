Hotels mit Sterneküche: Lebensgefühl zergeht auf der Zunge
In Hotels mit ausgezeichneten Restaurants, die Sterneküche, zergeht Österreichs Lebensgefühl buchstäblich auf der Zunge – intensiv, überraschend und neu. Jeder Gang ein Erlebnis, jeder Duft ein Impuls, die im Gedächtnis bleiben. Was auf den Tellern angerichtet ist, erzählt Geschichten von Alpen und Seen, von Wäldern und Wiesen. Regionale Produkte werden zu kulinarischen Landkarten – jedes Menü ist eine Reise durch Österreichs vielfältige Landschaften.
Hier genießt ihr nicht nur herausragende Küche mit klingenden Namen wie „Kulinarisches Bergabenteuer“ oder „Wald und Wein“, sondern bleibt gleich über Nacht – in charmanten Landhäusern und Designhotels, wo Gastfreundschaft, Atmosphäre und Qualität Hand in Hand gehen. Erlebnisse, die bleiben – im Kopf, im Herzen, im Geschmack.
In Vorarlberg
Vorarlberg vereint Spitzenküche mit stilvollen Rückzugsorten in traditioneller wie auch moderner Holzarchitektur. Im Biohotel Schwanen in Bizau setzen Emanuel Moosbrugger und Köchin Franziska Hiller auf regionale Bio-Produkte aus dem Wilde-Weiber-Garten. Das Hotel Gasthof Hirschen in Schwarzenberg begeistert mit „nose to tail“-Küche und Patissèrie von Raphaela Wirrer. Im Rote Wand Gourmethotel in Lech erlebt ihr ein Chef's Table Konzept von Julian Stieger. In der Walserstuba in Riezlern kocht Jeremias Riezler alpine Sterneküche, das Hotel Gasthof Krone in Hittisau bietet nachhaltigen Genuss von der Küche bis zu den Zimmern.
In Tirol
Tirol vereint exzellente Küche mit alpinen Unterkünften. Im Hotel Tannenhof in St. Anton führt Dennis Ilies euch in eine Welt der feinen Nuancen – reduziert, präzise, sehr persönlich. Der Gannerhof in Innervillgraten bleibt der Region treu: Hier entsteht eine bodenverankerte Sterneküche, die aus dem Garten, von den Almen und aus dem Dorf erzählt. Im Jagdhof in Neustift erwartet euch die ausgezeichnete Hubertusstube – klassisch, konzentriert und tief verwurzelt in der Tiroler Tradition. Die Genießerstube im Alpenhotel in Hintertux wirkt wie ein kleines Refugium: ein stilles, handwerklich starkes Erlebnis am Rand des Tuxer Gletschers. Und im Hotel Yscla – dem alten Namen von Ischgl – entfaltet Sternekoch Benjamin Parth Menüs, die puristisch denken und gleichzeitig weit über das Tal hinausblicken.
Im SalzburgerLand
Ob alpine Haute Cuisine oder regionale Klassiker – im SalzburgerLand findet ihr Sterneküche und Hotels zum Wohlfühlen. Ideal für alle, die exzellentes Essen und gemütliche Rückzugsorte schätzen. Im Hotel und Wirtshaus Döllerer in Golling zelebriert Andreas Döllerer „Alpine Cuisine“ mit besten heimischen Zutaten. Im Genießerhotel Sonnhof by Vitus Winkler in St. Veit begeistert „Alpines Detox“ mit Wildkräutern und raffinierten Aromen. Das Restaurant Hotel Obauer in Werfen ist eine Institution der modernen österreichischen Küche. In der Riederalm in Leogang vereint Andreas Herbst regionale Kulinarik mit kreativen Degustationsmenüs.
In der Steiermark
Das bieten diese außergewöhnlichen Genussadressen in der Steiermark. Das Steirereck am Pogusch kombiniert Spitzenküche mit luxuriösen Chalets inmitten der Natur. Beim Lurgbauer gibt's erstklassige Lammgerichte und stilvolle Zimmer. Die Geschwister Rauch verwöhnen mit Gourmetmenüs und gemütlichen Gästezimmern in der Villa Rosa. Das Hotel der WILDe EDER verbindet feine Kulinarik im Restaurant ZeitRAUM mit alpinem Design.
In Kärnten
Sterneküche trifft auf erholsamen Schlaf in Kärnten! Am Wörthersee verwöhnt Hubert Wallner mit erstklassiger Kulinarik, übernachten könnt ihr direkt nebenan im Hermitage Vital Resort mit Seeblick. In Techendorf am Weissensee kocht Hannes Müller im Genießerhotel Die Forelle nachhaltig und kreativ – nach einem genussvollen Abend fallt ihr direkt ins kuschelige Hotelbett. In Hermagor bietet der Bärenwirt raffinierte Gerichte mit regionalem Fokus, die Nacht verbringt ihr stilvoll im charmanten Kleinen Bären.
In Oberösterreich
Oberösterreich verbindet Kulinarik und Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Im Mühltalhof in Neufelden erlebt ihr kreative Spitzenküche von Philip Rachinger, während das dazugehörige Restaurant Ois Purismus auf den Teller bringt. Am Traunsee begeistert Lukas Nagl im Restaurant Bootshaus mit seinen regional geprägten, innovativen Gerichten – und das Seehotel Das Traunsee bietet das passende Refugium zum Übernachten. In Nußdorf am Attersee verwöhnt euch DAS BRÄU im Boutiquehotel Aichinger mit einer modernen, aber bodenständigen Küche – entspannt euch danach in stilvollen Zimmern.
In Wien, Niederösterreich und im Burgenland
Sterneküche trifft auf Gemütlichkeit: In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland vereinen drei außergewöhnliche Häuser Spitzenkulinarik mit stilvollem Übernachten. Das Landhaus Bacher in der Wachau ist eine Institution, in der Sternekoch Thomas Dorfer raffinierte Gerichte mit regionalem Bezug serviert. Im Landhaus Taubenkobel im Burgenland begeistert Alain Weissgerber mit kreativer Naturküche – Gäste schlafen in charmanten Designzimmern. In Wien vereint das Palais Coburg luxuriösen Aufenthalt mit Gourmetgenuss im mit zwei Sternen ausgezeichneten Restaurant von Silvio Nickol. Ein Fest für alle Sinne!