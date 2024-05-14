Die besten Restaurants in Niederösterreich
Zeitgemäß bis experimentell, aber immer mit Bodenhaftung
Die Hauben-Gastronomie in Niederösterreich kann sich sehen und vor allem schmecken lassen – vom Wald- bis zum Weinviertel, von der Wachau bis in den Wienerwald. Beste Raritäten aus den Regionen sind, neben den kreativen Chefs de Cuisine, oft die eigentlichen Stars in den Gerichten.
Niederösterreichs Vielseitigkeit spiegelt sich nicht nur in der Kulinarik, sondern auch in der Natur wider: Landschaftlich gibt’s hier so gut wie alles – von alpin bis Tiefebene, von Trockenrasen bis zu den Donauauen. Der Blick auf die Donau ist von vielen Orten aus besonders reizvoll. Wie schön, dass sich am Wasser auch so einige kulinarische Top-Adressen finden. Andere wiederum sind schön eingebettet in der Natur. Zum Durchatmen!
Das niederösterreichische Wirtshaus ist ein Kulturgut. Hier kommt so viel zusammen: Gastfreundschaft, charaktervolle Wirt:innen und ausgezeichnete regionale Speisen, die ehrlich sind und keine Inszenierung nötig haben – vom knusprigen Schweinsbraten über den Marchfelder Spargel bis zum Marillenknödel aus der Wachau. Es folgt eine Auswahl der besten Häuser zum Wohlfühlen.
Top-Restaurants in Niederösterreich
Das Landhaus Bacher in der Wachau, weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus bekannt, hat eine lange kulinarische Tradition. Thomas Dorfer führt sie zeitgemäß und mit einer Riesenportion Kreativität und Leichtigkeit fort.
Innovativ und kreativ geht es auch im Triad in der Buckligen Welt zu, wo Uwe Machreich mit saisonalen und regionalen Menüs überrascht, deren Zutaten u.a. aus dem eigenen Gemüsegarten kommen.
Jahreszeitenküche aus den besten Ingredienzien wird im Gut Oberstockstall zubereitet, dazu werden biodynamische Weine gereicht – und das alles in einem bilderbuchartigen Ambiente mit großem Gespür für Design und Ästhetik. Zum Wohlfühlen!
So wie das Esslokal in Hadersdorf am Kamp nahe Krems. Es beherrscht die hohe Kunst, Regionales mithilfe fernöstlicher Aromen in unprätentiöse „Feel-Good-Gerichte“ zu verwandeln.
Spitzenrestaurants in Niederösterreich
Lust auf ein wenig Luxus? Zeitgemäße österreichische Küche auf Spitzenniveau tischt Toni Mörwald im Toni M. in Feuersbrunn auf.
„Wirtshausküche 2.0“ nennt Stefan Hueber das, was ihr bei Hueber der Wirt bekommt: Geistreiche, innovative Kompositionen aus Regionalem, die auf Tradition basieren.
„Altes ehren, zeitgemäß nähren“ ist das Motto im Gasthaus Nährer in der Nähe von St. Pölten. Mike Nährer verarbeitet „from nose to tail“ und manchmal ein wenig experimentell – im neu errichteten Lokal, das sich sehen lassen kann.
In der Hofmeisterei Hirtzberger in der Wachau gibt es, nebst der größten Weinkarte Niederösterreichs (über 2.000 Positionen!), eine naturbelassene, regionale Küche mit modernen Akzenten.
Die Genusswirtschaft in Mailberg, früher eine Greißlerei und heute eine Adresse für Gourmets, arbeitet ebenso mit Regionalem, das vor den Augen der Gäste in der Schauküche fantasievoll veredelt wird.
Restaurants mit besonderem Ambiente in Niederösterreich
Im Gasthaus zur Palme im Mostviertel veredelt Theresia Palmetzhofer, Female Chef des Jahres 2023, was die Natur in der Umgebung an Schätzen hergibt – von Alpenfisch über Rindfleisch bis zu Dirndln (Kornellkirschen).
Innovativ kocht auch der Floh, in Langenlebarn an der Donau bringt er in seinem Dorfgasthaus und dem idyllischen „Donaugartl“ minimalistisch zubereitete Raritäten aus einem Umkreis von 66 km („Radius 66“) auf den Tisch.
Das famose „Essl-Backhendl“ und anderes Traditionelles sowie zeitgemäße Jahreszeitenküche gibt es, neben dem Blick auf die Donau, im Landgasthaus Essl.
Für den grandiosen Ausblick über die Donauauen ist der Haslauerhof bekannt, die Wirtshausküche aus hochwertigsten Zutaten mit internationalem Touch macht aber Konkurrenz.
Das Restaurant am Tulbingerkogel bietet ebenso eine wunderbare Terrasse, von der aus ihr ins Grüne schaut und die frische, edle Küche genießen könnt.
Restaurants mit besonderem Ausblick in Niederösterreich
Bis ins Voralpenland blickt ihr vom Hotel Schachner in Maria Taferl, wo die originellen Gerichte mit handwerklicher Präzision zubereitet werden.
Frisch aus dem eigenen See kommt der Fisch, den der Fischerwirt in Ernsthofen in einem bilderbuchartigen Gastgarten serviert.
„Waldviertel, gewürzt mit der Welt“ ist das Motto der Küche im zeitgeistigen, schicken Kolm, wo man der großflächigen Fenster wegen das Gefühl hat, inmitten der Natur zu sitzen. Immer wieder aufs Neue überrascht Michael Kolm hier mit Kreationen, die auch exotische Einflüsse zeigen.
Im Hotel-Restaurant Schloss Dürnstein kocht nun Neo-Küchenchefin Nadine Stangl „frische, frech-kreative Gerichte“, der Blick auf die Donau ist dabei unschlagbar.
Postkartenartigen Ausblick auf den mächtigen Fluss hat man auch vom Süddeck in Tulln, wo von früh bis spät in entspannter Atmosphäre Regionales mediterran interpretiert wird.
Gasthäuser in Niederösterreich
Als kulinarisches Aushängeschild Stockeraus gilt das Hotelrestaurant Hopfeld: neben Ganzjahresklassikern – ein Schwerpunkt ist das Bio-Rind aus der Umgebung – gibt es hier frische und bunte Jahreszeitenküche.
Dry Aged Beef, fangfrischer Fisch und Gemüse aus dem Hausgarten werden im Landgasthof zur Linde im Wienerwald veredelt.
Vom Backhendl bis zu den Mehlspeisen serviert Pollak’s Wirtshaus im Retzbacherhof traditionelle Weinviertler Gerichte ohne Chichi und Pipapo.
Fleisch, Kräuter, Gemüse: Das Landgasthaus Winkelhofer im Weinviertel verarbeitet vieles vom eigenen Hof, und zwar „from nose to tail“; die Ergebnisse sind kreativ und bodenständig zugleich.
„Wahre, einfache und natürliche Küche“ wird im Gasthof Buchinger im Waldviertel aufgetischt, die Zusammenarbeit mit den Lieferant:innen aus der Region ist vorbildlich.
Wirtshäuser in Niederösterreich
In moderner Optik präsentiert sich das Franz Joseph Wirtshaus, die Küche ist neben einigen neuen, mutigen Kreationen klassisch-traditionell ausgerichtet.
Auch Wagner’s Wirtshaus in Hollabrunn schlägt in diese Kerbe, hier wird regional und saisonal nach bester Wirtshaustradition gekocht, ohne Gegenwärtiges zu ignorieren.
Im schönen Wienerwald liegt der (sehr gelungen!) umgebaute Stockerwirt, hier findet ihr ebenso einen stimmigen Mix aus Tradition und Moderne – beeindruckende Weinauswahl inklusive.
Das Alte Backhaus in Wiener Neustadt verarbeitet mit handwerklicher Präzision nur Erstklassiges von ausgewählten Produzent:innen aus der Umgebung.
Eine Melange aus österreichischer und mediterraner Küche wiederum ist im Kaiser von Österreich auf der Karte zu finden. Charmant ist das Ambiente des denkmalgeschützten kleinen Kremser Bürgerhauses, in dem das sympathische Wirtshaus zuhause ist.