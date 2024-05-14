Die besten Restaurants in Tirol
Von puristisch bis französisch inspiriert, innovativ bis traditionell: Die Hauben- und Sterneküche Tirols arbeitet am liebsten mit dem Besten aus der Region, fühlt sich aber dennoch international an. Ein Widerspruch? Keineswegs. Eher ganz große Kochkunst von Menschen mit Ideen, Visionen und Liebe zum Genuss.
Tirol ist das Herz der Alpen: Wo Berge, da auch Restaurants mit Bergblick – die Natur ist atemberaubend schön. Und beherbergt so einige Top-Restaurants, in denen ihr bei wunderbar frischer Luft unter anderem das genießen könnt, was ganz in der Nähe aus dem Boden sprießt, auf den Almen grast oder auf den Bäumen wächst.
Das Tiroler Wirtshaus: Neben Speckknödel, Kässpätzle, Schlutzkrafen und diesen Tiroler Wirtshausklassikern landet auch immer wieder Neues, Internationales oder gar Exotisches auf den Tischen der oft gemütlichen und manchmal auch modernen Stuben. Was sich wie ein roter Faden durch alle Häuser zieht? Die berühmte Tiroler Gastfreundschaft. Griaß di!
Sternerestaurants in Tirol
Vier Tiroler Adressen tragen zwei Sterne – und jede erzählt Tirol auf ihre Art.
Im Restaurant Stüva im Hotel Yscla in Ischgl serviert Benjamin Parth puristische, französisch inspirierte Menüs: elegant, feinsinnig, weltoffen.
Im Gourmetrestaurant Tannenhof in St. Anton am Arlberg komponiert Dennis Ilies „Taste the Alps – Discover the World“ mit überraschenden Aromen und Wein- oder alkoholfreier Begleitung.
Im Restaurant 141 by Joachim Jaud im Alpenresort Schwarz in Mieming trifft österreichische Küche auf japanische und französische Akzente.
Im Schwarzen Adler in Hall in Tirol bringt Johannes Nuding im 6-Gänge-Menü Produkte, Texturen und Aromen in spannenden Kontrasten zusammen.
Bib Gourmand ist eine Auszeichnung des Guide Michelin für Restaurants in Wien, die besonders gutes Essen zu einem fairen Preis bieten.
Sternerestaurants in Tirol
In Gründler’s Gourmet Stüberl im Hotel Alpin in Achenkirch bringen Armin und Alexander Gründler zeitgemäße Klassiker auf den Tisch – geprägt von dem, was rund um den Achensee wächst, schwimmt oder weidet.
Im Berggericht in Kitzbühel setzt Marco Gatterer auf Fisch und Wild aus der Umgebung, veredelt im historischen Haus aber ebenso souverän internationale Spitzenprodukte.
Im Zillertal, in Stumm, führt Peter Fankhauser mit Guat’z Essen eine der spannendsten vegetarisch-veganen Adressen Tirols. Sein „from farm to table“ ist gelebte Praxis: viele Zutaten kommen direkt von Höfen und Gärten in der Nähe.
In der Hubertusstube im Hotel Jagdhof in Neustift im Stubaital entfaltet sich alpine Küche auf hohem Niveau. Roman Lugninger und Juniorchef Alban Pfurtscheller stehen für sorgfältige Produktwahl und klare Aromen.
Seit 1997 ist die Paznaunerstube im Trofana Royal in Ischgl Martin Sieberers Reich: Fine Dining, das lokale Schätze und internationale Ingredienzien selbstverständlich zusammendenkt.
Im Les Deux Kitzbühel – Brasserie & Bar sorgt Mark Fröhlich für entspanntes Bistro-Flair mit Klassikern und aktuellen Gerichten.
Im Beef Club des Schlosshotels Fiss interpretiert Mathias Seidel Fleischküche modern – als Menü oder à la carte.
Ein sehr persönliches Format erwartet euch beim Interalpen-Chef's Table in Telfs-Buchen: Mario Döring und sein Team kochen Gang für Gang direkt vor euren Augen.
In der Genießerstube im Alpenhof serviert Maximilian Stock ein 3- bis 6-Gänge-Menü, aromatisch dicht und zugleich leicht.
Naturverbunden und regional, aber mit weitem Horizont, kocht Verena Stattmann in der Austria Stuben im Gourmet & Wine Hotel Austria in Obergurgl.
Im Bruderherz Fine Dine im Hotel Das Marent in Fiss verbinden Alexander und Christian Marent regionale Handschrift mit internationalen Akzenten.
Familiär geht's auch in der Alpin Gourmet Stube im Hotel Gletscherblick in St. Anton zu: Paul Markovics setzt auf Zutaten aus der Umgebung.
Die Ötztaler Stube im Hotel Central in Sölden schlägt die Brücke zwischen Heimat und Gegenwart – mit heimischen Produkten und modernen Einflüssen.
In der Schlossherrnstube im Schlosshotel Ischgl, nur fünf Tische klein, überrascht das Team um Patrick Raaß mit innovativer Küche und feinem französischen Einschlag.
In Osttirol im Gannerhof in Innervillgraten, kochen Josef Mühlmann und seine Frau Carola gemeinsam ein 7-Gänge-Menü, in dem ihr die Nähe zur Natur und zu den Villgrater Bauernhöfen schmeckt.
Ausgewählte Restaurants aus dem Guide Michelin – Orte für richtig gute Küche: kreativ, regional verwurzelt, modern serviert. Für Genussmomente, die lange nachklingen.
Restaurants mit Bergblick
Wie ein Gemälde wirkt das Bergmassiv der Zugspitze, in dem ihr euch auf der Sonnenterrasse im Hotel Post in Lermoos verlieren könnt – bevor die alpinen Gerichte mit internationalen Akzenten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Mitten im Nationalpark Hohe Tauern in Matrei in Osttirol liegt die Rauter Stube, auf die Teller kommen Jahreszeitenküche aus der Region und Tiroler Klassiker.
Ein ähnliches kulinarisches Programm hat das Postamt im Hotel Post in Steeg zu bieten, wo Florian Obwegeser seine Alpine Cuisine in der gemütlichen Zirbenstube serviert.
Die Stubn 1972 im Hotel Sportalm in Kirchberg wiederum versteht sich auf die französische Kochkunst, die Berhard Hochkogler mit regionalen Produkten umzusetzen weiß – herrliche Desserts inklusive.
Die Verwallstube in St. Anton am Arlberg ist eines der höchstgelegenen Haubenrestaurants in Europa, auf über 2.000 Metern überraschen kreativ-ambitionierte Gerichte aus edlen Produkten.
Noch weiter oben, nämlich auf über 3.000 Metern, liegt das Ice Q in Sölden mit spektakulärer Sicht auf die Ötztaler Bergwelt und einem regional ausgerichteten kulinarischen Angebot mit internationalem Touch.
Bio und zu 99% regional sind die Zutaten für die Gerichte in der Esskultur im Hotel Unterlechner in St. Jakob – Slow-Food in ebenso entschleunigter Atmosphäre mit Blick auf die Berge.
Nomen est omen im Kaiserhof in Ellmau, das Kaisergebirge stiehlt den raffiniert zubereiteten regionalen Ingredienzien nur fast die Show.
Gasthäuser und Wirtshäuser in Tirol
Das Bio-Hotel Stanglwirt am Fuße des Wilden Kaisers in Ellmau bietet verlässlich bodenständige Wirtshausküche; Käse, Butter, Milch und mehr kommen aus der eigenen Bio-Landwirtschaft.
Inspiriert von der Natur des Tannheimer Tals ist die Küche in der Grunstube im Hotel Bergblick, Peter Reithmayr kocht hier mit Verve und Passion.
Hotel und Restaurant Der Unterwirt in Ebbs im Kufsteinerland ist ein bunter Familienbetrieb. Ein denkmalgeschütztes Wirtshaus, in dem ihr erstklassig essen und übernachten könnt.
Einen der 12 Plätze in der Wilderer Gourmetstube im Hotel Das Karwendel in Pertisau am Achensee zu ergattern, ist ein Glücksfall: Hier überrascht Stefanie Rieser mit einfallsreichen Kreationen, bei denen sie auch gerne über den Tellerrand hinausdenkt.
Die Blaue Quelle in Erl ist ein Traditionsgasthof mit drei behaglichen Stuben, wo nicht nur bodenständig-regionale Küche, sondern auch Exotisches auf der Karte zu finden ist.
Bei Heleni in Zell am Ziller wird in einer schönen, alten Zirbenstube Regionales modern interpretiert, die Speisen sind unverfälscht und geradlinig.
Urig-gemütlich präsentiert sich s’Pfandl in Reith bei Kitzbühel, seit fast 40 Jahren wird hier authentische österreichische Küche aufgetischt.
Im R35 in Ladis bereitet Patrick Landerer Regionales innovativ und mit Sinn für Ästhetik zu. Dabei darf es ruhig bodenständig zugehen. Denn hier in Ladis hat er seine Wurzeln.
Den Geschmack der Berge bringen die Tiroler Wirtshäuser auf die Teller. Freut euch auf traditionelle und moderne Interpretationen der Alpenküche.