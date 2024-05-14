1 Stern Sternerestaurants in Tirol

In Gründler’s Gourmet Stüberl im Hotel Alpin in Achenkirch bringen Armin und Alexander Gründler zeitgemäße Klassiker auf den Tisch – geprägt von dem, was rund um den Achensee wächst, schwimmt oder weidet.

Im Berggericht in Kitzbühel setzt Marco Gatterer auf Fisch und Wild aus der Umgebung, veredelt im historischen Haus aber ebenso souverän internationale Spitzenprodukte.

Im Zillertal, in Stumm, führt Peter Fankhauser mit Guat’z Essen eine der spannendsten vegetarisch-veganen Adressen Tirols. Sein „from farm to table“ ist gelebte Praxis: viele Zutaten kommen direkt von Höfen und Gärten in der Nähe.

In der Hubertusstube im Hotel Jagdhof in Neustift im Stubaital entfaltet sich alpine Küche auf hohem Niveau. Roman Lugninger und Juniorchef Alban Pfurtscheller stehen für sorgfältige Produktwahl und klare Aromen.

Seit 1997 ist die Paznaunerstube im Trofana Royal in Ischgl Martin Sieberers Reich: Fine Dining, das lokale Schätze und internationale Ingredienzien selbstverständlich zusammendenkt.

Im Les Deux Kitzbühel – Brasserie & Bar sorgt Mark Fröhlich für entspanntes Bistro-Flair mit Klassikern und aktuellen Gerichten.

Im Beef Club des Schlosshotels Fiss interpretiert Mathias Seidel Fleischküche modern – als Menü oder à la carte.

Ein sehr persönliches Format erwartet euch beim Interalpen-Chef's Table in Telfs-Buchen: Mario Döring und sein Team kochen Gang für Gang direkt vor euren Augen.

In der Genießerstube im Alpenhof serviert Maximilian Stock ein 3- bis 6-Gänge-Menü, aromatisch dicht und zugleich leicht.

Naturverbunden und regional, aber mit weitem Horizont, kocht Verena Stattmann in der Austria Stuben im Gourmet & Wine Hotel Austria in Obergurgl.

Im Bruderherz Fine Dine im Hotel Das Marent in Fiss verbinden Alexander und Christian Marent regionale Handschrift mit internationalen Akzenten.

Familiär geht's auch in der Alpin Gourmet Stube im Hotel Gletscherblick in St. Anton zu: Paul Markovics setzt auf Zutaten aus der Umgebung.

Die Ötztaler Stube im Hotel Central in Sölden schlägt die Brücke zwischen Heimat und Gegenwart – mit heimischen Produkten und modernen Einflüssen.

In der Schlossherrnstube im Schlosshotel Ischgl, nur fünf Tische klein, überrascht das Team um Patrick Raaß mit innovativer Küche und feinem französischen Einschlag.

In Osttirol im Gannerhof in Innervillgraten, kochen Josef Mühlmann und seine Frau Carola gemeinsam ein 7-Gänge-Menü, in dem ihr die Nähe zur Natur und zu den Villgrater Bauernhöfen schmeckt.