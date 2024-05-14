Die schönsten Rooftop-Bars Österreichs

Aurora Rooftop Bar Aussicht
Sommerabend, Citylights, Lieblingsmenschen: Über den Dächern der Städte entstehen Momente, die bleiben – zwischen kühlen Drinks und unvergesslichen Sonnenuntergängen. 

Elegant, lässig oder einfach himmlisch: Rooftop-Bars in Österreich sind der Inbegriff urbaner Sommerleichtigkeit. Wer hier den Abend beginnt, spürt das besondere Gefühl, über der Stadt zu schweben – weit weg vom Alltag, ganz nah bei Freund:innen, Bekannten oder Partner:innen.  

Ein Drink auf der Dachterrasse, Musik in der Luft, der Blick über Dächer und Berge – genau diese Augenblicke machen Rooftop-Bars mit Ausblick so außergewöhnlich. Hier verändert sich die Perspektive: Die tagsüber erkundete Stadt zeigt von oben ein neues Gesicht, wirkt luftiger, lichter, überraschender. Zwischen Citylights und goldenen Sonnenuntergängen entsteht ein Gefühl, das sich nicht festhalten lässt, aber lange nachwirkt.  

Von Wien bis Innsbruck, von Salzburg bis Graz: Panorama-Bars, Sky-Bars und elegante Dachterrassen geben dem Sommer in der Stadt ein eigenes Gesicht – leicht, lebendig und voller Sinneseindrücke. Jede Rooftop-Bar erzählt ihre ganz eigene Geschichte.  

Und wer einmal hier oben war, trägt diesen Moment in sich – als Teil des Lebensgefühls. Won't get it out of your head.

Wenn Altstadtcharme und Skyline-Gefühl verschmelzen

Rooftop-Bars in Wien

Über den Dächern Wiens scheint der Himmel ein Stück näher zu rücken. Zwischen historischen Kuppeln, modernen Glasfassaden und den fernen Hügeln des Wienerwalds entfaltet sich ein Panorama, das Vergangenheit und Gegenwart spielerisch vereint.

Wenn die Sonne langsam hinter den Hausbergen versinkt, verwandeln sich die Dachterrassen in kleine Bühnen des Sommerlebens – Gläser klirren, Musik schwebt durch die warme Luft, und das Stadtgold der Abendsonne legt sich auf die Dächer der Altstadt.

Wien zeigt hier seine leichte, lebensfrohe Seite – urban, charmant und zeitlos schön. 

Zwischen barocker Kulisse und goldener Abendstimmung

Rooftop-Bars in Salzburg

In Salzburg trifft barocke Eleganz auf alpin-leichtes Lebensgefühl. Wer hier ein Glas in luftiger Höhe hebt, blickt auf die Festung Hohensalzburg, die Altstadtgassen und die grünen Hügel ringsum.

Das Spiel von Abendlicht und Glockenklang liegt in der Luft, während die Stadt im goldenen Schimmer des Sonnenuntergangs leuchtet.

Salzburgs Rooftops sind wie kleine Oasen über der Musikstadt – ein Ort zum Genießen, Beobachten, Durchatmen. 

Wenn Alpenflair und Cityvibes aufeinandertreffen

Rooftop-Bars in Innsbruck

Kaum eine Stadt bringt Himmel und Berge so nah zusammen wie Innsbruck. Über den Dächern glitzern die Gipfel fast zum Greifen nah, während unten das Stadtleben pulsiert.

Hier fühlt sich ein Rooftop-Abend an wie Urlaub mitten im Alltag: frische Bergluft, der Duft von Sommer, ein kühles Glas in der Hand und das Lichtermeer, das zwischen Nordkette und Patscherkofel aufblitzt.

Ein Panorama, das Gänsehaut macht – und Lust, den Moment festzuhalten. 

Kleine Städte, große Ausblicke

Sky-Bars in Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Eisenstadt

Vom Süden bis ins Burgenland: Auch abseits der großen Rooftop-Hotspots finden sich Orte, die den Himmel näher bringen. In Graz trifft das mediterrane Flair der Altstadt auf kreative Dachterrassen – perfekt für laue Abende mit Blick auf den Schlossberg. Linz zeigt sich urban und modern, Klagenfurt glänzt mit Wörthersee-Feeling, St. Pölten und Eisenstadt überraschen mit charmanten Aussichtspunkten. Überall spürbar: dieses entspannte Lebensgefühl zwischen Cocktailglas, Lichterspiel und Sommerlaune. 

FAQs

  • Beste Zeit: Zum Sonnenuntergang – goldenes Licht und perfekte Stimmung 

  • Reservierung: Besonders am Wochenende vorab reservieren 

  • Dresscode: Smart casual – stylisch, aber entspannt 

  • Drinks: Unbedingt Signature-Cocktails probieren – oft mit regionalem Twist 

  • Saison: Hauptsaison April bis Oktober; einige Rooftops sind auch im Winter geöffnet 

  • Extra Tipp: Früh kommen für die besten Plätze und schönsten Ausblicke 

Von Wien bis Innsbruck – überall locken Rooftop-Bars mit Aussicht und Atmosphäre. Zu den beliebtesten zählen:

Ja, besonders an Wochenenden oder bei Sonnenuntergang lohnt sich eine Reservierung. Viele Rooftop-Bars bieten nur begrenzte Plätze mit bestem Blick – wer sich vorab einen Tisch sichert, kann den Abend entspannt genießen.

Nein, die meisten Rooftop-Bars sind nur von April/Mai bis September/Oktober geöffnet. Nur wenige Locations mit überdachten Bereichen oder Heizstrahlern sperren auch im Winter auf. Vor einem Besuch in den Wintermonaten lohnt es sich die Öffnungszeiten zu prüfen.

Ja! Auch in kleineren Städten entdeckt ihr stylishe Dachterrassen. In Linz begeistert die Rooftop7 Bar und der Skygarden, in Eisenstadt die THE TOP Bar im Hotel Galántha. Selbst in St. Pölten wartet mit dem Sundeck im Hotel Alfred eine überraschende Rooftop-Location.

