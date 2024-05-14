Wer wie anno dazumal von einer Dampflokomotive gezogen oder auf schmalen Gleisen unterwegs sein möchte, findet in Österreich eine Reihe von historischen Bahnstrecken.

In Österreich ticken die Uhren anders – zumindest dort, wo historische Schmalspurbahnen und Nostalgiezüge durch malerische Landschaften schnaufen. Auf engen Gleisen mit nur 760 Millimetern Spurweite – und auf klassischer Normalspur – entfaltet sich ein besonderes Reiseerlebnis, das alle Sinne anspricht.

Das rhythmische Zischen der Zylinder, der charakteristische Geruch von Kohle und das sanfte Ruckeln der „Holzklasse" versetzen Fahrgäste in eine Zeit, als Dampfzüge noch die moderne Art des Reisens verkörperten. Sie zeugen vom Ingenieurgeist vergangener Epochen und lassen erahnen wie Kaiser Franz Joseph und seine Sisi wohl gereist sein mögen.