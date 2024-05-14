Sich im Thermalwasser treiben lassen, das Wohlfühl-Ambiente genießen und in die Wellness-Vielfalt eintauchen: Zu erleben in den rund 40 Thermen in ganz Österreich.

In Österreich gibt es rund 40 Thermen, in denen es sprudelt, strömt und dampft. „Therme“ darf sich eine Badeanlage nur dann nennen, wenn sie über eine eigene Quelle und Grundwasser mit einer Austrittstemperatur von mehr als 20 °C verfügt. Das Besondere: Thermalwasser enthält Mineralstoffe und Spurenelemente in unterschiedlicher Zusammensetzung, die eine gesundheitsfördernde Wirkung haben können.

Kann Thermalwasser helfen? Forschungen belegen, dass der regelmäßige Besuch von Thermalbädern und Saunen etwa zur Stressreduktion und Entspannung beitragen kann. Dieser positive Effekt ist teilweise auf eine Verringerung des Cortisol-Spiegels zurückzuführen – bekannt als „Stresshormon“. Je nach Quelle kann das Wasser unterschiedlich wirken – sei es bei Muskelverspannungen, Hautproblemen oder einfach zum Abschalten vom Alltag.