Ein Ort – zwei Thermen Bad Kleinkirchheim in Kärnten: Römerbad und St. Kathrein

Bad Kleinkirchheim in Kärnten wartet gleich mit zwei Wellness-Optionen auf:

Relaxen wie die Römer

Direkt neben den 103 Pistenkilometern von Bad Kleinkirchheim , liegt das Römerbad. Wer den ganzen Tag auf Skiern oder dem Snowboard gestanden ist, hat sich die Entspannung hier redlich verdient. Die Therme ist in drei Ebenen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen – von Aktiv- und Erholungsbereichen bis hin zu Wellness und Spa. Der Spabereich wartet mit 13 Saunen auf. Muskeln und Gelenke werden im Massagecenter oder den Innen- und Außenpools mit Thermalwasser entspannt. Damit die gesamte Familie den Aufenthalt genießen kann, toben die kleinen Gäste im Kinderbecken mit Bodenstrudel und Wasserdüsen.

Für die ganze Familie

Die Therme St. Kathrein, ebenfalls in Bad Kleinkirchheim, gilt als besonders kinderfreundlich. Im Erlebnisbecken mit Spritzpilz, Strudel und Strömungen kommt alles andere als Langeweile auf. Besonders toll: Die 86 Meter lange Nockbergerutsche, auf der das ganze Jahr über gerutscht werden kann. Der beheizte Turm stellt auch bei kalten Temperaturen sicher, dass allen warm bleibt.

Wer lieber in der Sauna regeneriert, kann zwischen Außensauna, Grotte, Dampfsauna, Finnischer Sauna und Kräutersauna wählen. Besonders wohltuend ist das Römische Tepidarium, in dem der Körper bei einer Raumtemperatur von 40 °C auf beheizten Steinliegen zur Ruhe kommt. Und weil der Tag ganz im Zeichen der Entspannung steht, geht es danach zum Mittagsschlaf ins gemütliche Kaminzimmer oder zur Kosmetikbehandlung.