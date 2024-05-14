Kaffeehäuser gehören zur DNA von Wien. Sie sind eine Institution mit einer eigenen Kultur, in der es um weitaus mehr geht als um Kaffee und Kuchen.

Das Kaffeehaus

Ihr müsst es „erlebt“ haben, um es verstehen zu können. Als „Institution besonderer Art, die mit keiner ähnlichen der Welt zu vergleichen ist“, hat es der Schriftsteller Stefan Zweig beschrieben. Und tatsächlich: Im Kaffeehaus herrscht ein ganz eigenes Ambiente, eine Urform der Gemütlichkeit. Weil die Wiener Kaffeehaus-Kultur so einzigartig und voller Geschichten ist, hat die UNESCO sie 2011 zum immateriellen Kulturerbe erklärt.

Was ein Wiener Kaffeehaus auszeichnet?

Nirgendwo sonst wird der Kaffee auf einem Silbertablett serviert, immer mit einem Glas Wasser und einem dezenten Kaffeelöffel. Das Interieur von damals – Marmortische, Polstersofas und der Thonetstuhl – ist ein weiteres Erkennungszeichen, das ihr in den Traditionshäusern heute noch vorfindet.

Neben den traditionellen Kaffeehäusern gibt es auch die neue Welle der Kaffeebars, wo die Kaffeebohnen die eigentlichen Stars sind. Sie ziehen Kaffee-Aficionados an, für die Kaffee weitaus mehr ist als ein Genussmittel.