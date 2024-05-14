Erlebt Österreichs Kunst und Kultur: Museen, Schlösser, Musik, Festivals und berühmte Persönlichkeiten zeigen Geschichte, Kreativität und kulturelles Lebensgefühl.

In monumentalen Mauern von Burgen und Schlössern, in uralten Klosterhallen und in Museen, Galerien und Konzertsälen ist Österreichs Geschichte und Kreativität zu spüren. Hier atmen die historischen Ereignisse längst vergangener Zeit, und die Werke von Musiker:innen erklingen, deren Namen die Welt kennt. Wer den Spuren von Persönlichkeiten folgt, die in Österreich gewirkt haben, entdeckt mehr als ihre Werke: die Geschichten hinter den Genies, die Räume, in denen sie lebten, die Ideen, die sie inspirierten.

Und mittendrin zeigt sich das kulturelle Lebensgefühl Österreichs in Brauchtum, handwerklicher Kunstfertigkeit und naturverbundenen Traditionen – ein Zusammenspiel von Kreativität, Bodenständigkeit und nachhaltigem Können, das zu fühlen ist, sobald ihr es erlebt.