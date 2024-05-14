Österreichs Nationalparks und Naturparks sind Schutzgebiete, in denen ihr Landschaften entdeckt und Tier- und Pflanzenwelt aus nächster Nähe erlebt.

Fast die Hälfte der Fläche Österreichs ist bewaldet, geprägt von Laub- und Mischwäldern mit unterschiedlichen Baumarten. In diesen Landschaften lebt eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Rund ein Drittel Österreichs besteht aus geschützten Naturlandschaften und naturnahen Kulturlandschaften, in denen unterschiedliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen bestehen. Zusätzlich sind etwa ein Viertel der Landesfläche gesetzlich geschützt – teilweise überschneiden sich diese Gebiete.

Die Maßnahmen dahinter sind umfangreich, das Ziel ist klar: Landschaften erhalten sowie Lebensräume und Artenvielfalt berücksichtigen und gleichzeitig Raum für Erholung schaffen. Naturschutzgebiete umfassen vielfältige Lebensräume – auch jene Orte, an denen Natururlaub, Wandern und Naturbeobachtungen möglich sind.

In den Nationalparks hat der Schutz natürlicher Ökosysteme oberste Priorität. Hier gelten strenge Schutz- und Nutzungsregeln. Naturparks hingegen verbinden Naturschutz mit Nutzung: Kulturlandschaften, die über Jahrhunderte gewachsen sind, bleiben zugänglich. Biosphärenparks sind Modellregionen des UNESCO-Programms. Sie zeigen, wie Naturschutz, regionale Entwicklung und menschliche Nutzung zusammenwirken können. Und in den wenigen Wildnisgebieten Österreichs gibt es Bereiche mit sehr geringer menschlicher Nutzung – ein Rückzugsraum für Tier- und Pflanzenarten.

Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserschutz