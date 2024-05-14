Holzverschalter Stollen in einem Salzbergwerk mit gemusterter Salzwand, Aufschrift „2003" über dem Durchgang.
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Salzbergwerke in Österreich
Weißes Gold unter Tage

Seit 7.000 Jahren wird im Salzkammergut Salz abgebaut. Heute könnt ihr die Salzwelten erkunden und alles über die Geschichte des weißen Goldes erfahren.

Die Salzwelten in Österreich: Vom Salz im Berg

Schritt für Schritt geht es hinein in den Berg. Eng ist es hier, von der erdig riechenden kühlen Luft legt sich ein feuchter Film auf die Haut. Die Wände und der Boden des Bergwerks fühlen sich rau und kristallin an, die winzigen Salzkörner unter den Fingerspitzen lassen sich fast spüren. Der lange Weg tief in den Stollen scheint nie enden zu wollen, bis sich plötzlich ein großer Hohlraum auftut. Hier ist das weiße Gold im Berg eingebettet. Doch wer hätte es gedacht: Im Schein der Lampen glitzern und schimmern die Wände in Orange- und Rottönen!

Und das bleibt nicht die einzige Überraschung: Wer vermutet hier – unter Tage – schon einen unterirdischen Gebetsraum oder eine Ausstellung zur NS-Raubkunst? Bergmannsrutschen? Oder gar eine schwimmende Theaterbühne mit Lichtshow? Tatsächlich ist der Besuch eines Salzbergwerks ein echtes Erlebnis und hinterlässt das Gefühl, in eine ganz besondere und mystische Welt einzutauchen.

Die drei Salzbergwerke in Österreich

Salzwelten Hallstatt

Mit der Salzbergbahn geht’s zum Einfahrtsgebäude, zu Fuß ins Bergwerk, über eine 64 Meter lange Bergmannsrutsche hinunter und mit der Grubenbahn zurück ans Tageslicht.

Salzwelten in Hallstatt

Salzwelten in Altaussee

Zu Fuß geht’s in den Berg bis zur Barbarakapelle. In der Ausstellung wird Besucher:innen die Rolle als Versteck für Kunstschätze im Zweiten Weltkrieg richtig bewusst.

Salzwelten in Altaussee

Salzwelten Salzburg

Überquert die unterirdische Grenze zwischen Österreich und Deutschland, fahrt mit einer Grubenbahn und rutscht über zwei Bergmannsrutschen.

Salzwelten in Salzburg
Eine filmreife Geschichte

Im Salzbergwerk gelagerte Kunstraubschätze

Wer den Film The Monuments Men mit George Clooney, Bill Murray und Matt Damon gesehen hat, kennt die Geschichte: Während des Zweiten Weltkriegs versteckten die Nazis in den Salzbergwerksstollen von Altaussee gestohlene Kunstschätze.

Insgesamt über 6.500 wertvolle Gemälde wurden hier unter Tage gelagert, dazu Statuen, einzigartige Stücke wie der Genter Altar, historische Waffen und komplette Bibliotheken. Als die Amerikaner im Frühjahr 1945 näher rückten, wollte Hitler die Stollen sprengen lassen: Europas Kunstschätze sollten eher vernichtet werden als den Alliierten in die Hände zu fallen.

Es waren die mutigen Altausseer Bergleute, die dies verhinderten. Wie, wird hier nicht verraten, sondern in der sehenswerten Ausstellung, die Besucher:innen während der Führung durch die Altausseer Bergwelten sehen können. Inklusive der Monuments Men und des weltberühmten Genter Altars – als ein im Raum schwebendes Hologramm.

Wissenswertes über die Salzbergwerke in Österreich

  1. Salzwelten Salzburg: Im Dürrnberg bei Hallein haben keltische Bergleute schon vor 2.600 Jahren Salz abgebaut. Zu den Highlights tief im Berg gehört ein unterirdischer See. Außerdem passieren die Gäste hier die einzige unterirdische Staatsgrenze zwischen Österreich und Deutschland, fahren mit einer Grubenbahn und sausen über zwei Bergmannsrutschen tief in den Berg hinein.

  2. Salzbergwerk Altaussee: In der Region Ausseerland im Salzkammergut gelegen, steckt im „Berg der Schätze“ viel Geschichte: von den Stollen aus dem Mittelalter bis hin zum heutigen Abbau des weißen Goldes.

  3. Salzwelten Hallstatt: Das Salzbergwerk im Dorf Hallstatt im Salzkammergut ist das älteste der Welt. Die lange Tradition des Salzabbaus lässt sich hier bestens entdecken. In den Stollen unter Tage verbirgt sich eine uralte und doch moderne Welt. Kaum zu glauben, dass man hier auf Wegen geht, die prähistorische Bergmänner schon vor 7.000 Jahren begangen haben.

Die Temperatur in einem Salzbergwerk kann je nach Lage, Tiefe und geografischer Region variieren. Oft haben Höhlen, so auch Salzbergwerke, eine stabilere und niedrigere Temperatur im Vergleich zur Außenwelt. Die Temperatur in den Schauberkwerken in Österreich beträgt 10 Grad Celsius. Es wird empfohlen, sich warm anzuziehen und geschlossene Schuhe mit gutem Halt zu tragen, um auf dem steinigen Boden gut gehen zu können.

Darüber hinaus erhalten alle Besucher:innen weiße Hosen und Jacken oder Overalls zum Schutz der Kleidung zum drüber ziehen.

Der Eintritt in die Salzwelten in Österreich ist für Kinder ab 4 Jahren möglich. Die Sally-Führungen in den Salzwelten sind ideal für Kinder von 4 bis 10 Jahren.

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