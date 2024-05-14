Sterneschauen in Österreich
Wo Dunkelheit zum Erlebnis wird: Die schönsten Plätze ohne Lichtverschmutzung
Einleitung
Stille, ein unsichtbares Grillenzirpen, die Luft ist klar, tiefe Dunkelheit. Und hoch über der friedlichen Naturszene: das überwältigende Funkeln des Sternenhimmels. Seit Jahrtausenden besteht die Faszination der Himmelskörper, über die unzählige Geschichten von Gottheiten und der Menschenwelt geschrieben wurden. Das Geheimnis der unendlichen Sternenwelt, die Fragen nach dem Woher und Warum und die Suche nach der „höheren Macht“ beschäftigen die Menschen seit tausenden von Jahren: Astronomie – die erste Wissenschaft der Menschheit.
„Organisierter“ Sternenzauber zeigt sich von seiner leuchtenden Seite – und das nicht nur für Romantiker:innen. Eigene Nacht-Landschaftsschutzgebiete wie der Sternenpark im Salzkammergut oder das „Dark Sky Reserve“ in der Steiermark sowie in Ober- und Niederösterreich erhalten und schützen die Dunkelheit. Davon profitieren Mensch, Tier und Umwelt. In Österreichs Regionen gibt es immer mehr Plätze, an denen das Sterneschauen zum reinen Vergnügen wird – angeleitet in Sterneworkshops, Führungen und Sternwarten. Oder ihr entdeckt selbst die überwältigende Schönheit des Sternenhimmels, zu erleben auf zahlreichen Plätzen und Wanderwegen.
„Dark Sky Reserve“ in Österreich: Schutz der DunkelheitDas International Dark Sky Places Program zertifiziert weltweit dunkle Regionen, die durch verantwortungsvolle Beleuchtungspolitik erhalten und geschützt werden. Mit ca. 2.400 km² zählt das „Dark Sky Reserve“ in Österreich zu Europas viertgrößten Dark Sky Reserven.
Nationalpark Kalkalpen: Echte Dunkelheit
Österreichs größte zusammenhängende Waldwildnis mit uralten Buchenwäldern, Schluchten und Bächen. Ein Rückzugsort für seltene Arten und intensive Naturerlebnisse.
Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal: Erlebnis Sterneschauen
Im Wildnisgebiet und UNESCO-Weltnaturerbe Dürrenstein-Lassingtal entdeckt ihr in Exkursionen Sternbilder und Mythen – eine Wanderung zwischen Himmelskunde und Kultur.
Nationalpark Gesäuse: Ungestörte Sternenpracht
In der Nationalparkregion erlebt ihr die dunkelsten Nächte Europas. Perfekt für Sternenhimmel-Fotografie und ungestörtes Staunen über tausende Sterne.
Naturpark Ötscher-Tormäuer: Schutz der Dunkelheit
Größter Naturpark Niederösterreichs rund um den Ötscher: Schluchten, Wasserfälle und Almen prägen die ursprüngliche Landschaft – stiller Raum für Naturerlebnisse.
Die schönsten Plätze zum Sterneschauen
Biwak unter den Sternen am Millstätter See
Im 15 m² Refugium seid ihr dank des großen Panoramafensters der Natur ganz nah. Nur ihr zwei und der traumhafte Sternenhimmel – Rückzug auf höchstem Niveau.
Sternewandern im Lungau
Geführte Wanderungen im Biosphärenpark zeigen den klaren Sternenhimmel. Dark Sky Botschafter Othmar Ortner erklärt Sterne und ihre Bedeutung für Flora und Fauna.
Freiluft-Erlebnis im DreamAlive im Großen Walsertal
Die mobile 360°-Lodge steht am Fischteich auf privatem Gelände. Unter dem Sternenhimmel schlafen, Hotelkomfort inklusive – ein einzigartiges Freiluft-Erlebnis.
Mondweg in Altenmarkt Zauchensee
Der 4 Kilometer lange Mondweg führt in rund 2 Stunden zu 20 interaktiven Stationen. Unter freiem Himmel entdeckt ihr Planeten, Sterne und die Milchstraße.
Openair Gala im Stift Göttweig „Klassik unter Sternen“
Die legendäre Gala unter dem Sternenhimmel bringt klassische Musik mitten in die Natur – ein Konzertabend, der Klang und Nacht zu einem besonderen Erlebnis verbindet.
„Sterndalschaun“ auf der Saualpe
Bei einer Abendwanderung mit Lagerfeuer und Teleskop erforscht ihr Himmel und Sterne. Ein Workshop verbunden mit Astroforschung und Gemeinschaft.
Sternenwanderung im Kaunertal
Am dunkelsten Ort Österreichs führt eine leichte Nachtwanderung durch das Kaunertal. Zwischen Juni und Oktober gibt’s wöchentliche Touren – 4 Stunden Sternenerlebnis.
Sternwarten mit Führungen, Vorträgen und Workshops
3 Fragen rund um den Sternenpark in Österreich
Was ist ein Sternenpark?
Ein Sternenpark ist ein Nacht-Landschaftsschutzgebiet, das durch Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung eine klare Sicht auf den Sternenhimmel ermöglicht. Ziel ist der Schutz der natürlichen Dunkelheit und die Förderung der Biodiversität.
Warum ist ein Sternenpark wichtig für die Biodiversität?
Weniger Lichtverschmutzung schützt nachtaktive Tiere und erhält natürliche Lebensräume. Der Sternenpark trägt so zum ökologischen Gleichgewicht bei.
Welche Bedeutung hat die Zertifizierung für Österreich?
Österreich ist mit dem Sternenpark Attersee-Traunsee erstmals Teil der „Dark Sky Places“. Das stärkt das Bewusstsein für den Schutz des Nachthimmels auch in anderen Regionen.
Sternenpark Attersee-Traunsee im Salzkammergut
2021 wurde die Region Attersee-Traunsee als erster Sternenpark Österreichs von der International Dark Sky Association zertifiziert. Damit ist Österreich erstmals Teil der weltweiten „Dark Sky Places“ – weltweit gibt es 150 Sternenparks, davon 35 in Europa. Ziel des Projekts ist es, die natürliche Dunkelheit der Nacht zu bewahren und Lichtverschmutzung zu reduzieren.
Besucher:innen des Sternenparks genießen den prachtvollen Blick auf den ungetrübten Sternenhimmel, auf die Milchstraße mit bloßem Auge und die Magie der dunklen Nacht. Dieses nachhaltige Projekt fördert nicht nur die Biodiversität, sondern schafft auch ein Bewusstsein für den Wert der Dunkelheit in einer immer helleren Welt.
Wenn man den Sternenhimmel betrachtet, steht eine Schönheit vor uns auf, die uns entzückt und beseligt. (…)Adalbert Stifter (1805-1868) , Österreichischer Schriftsteller
Das benötigt ihr zum Sterneschauen in Österreich
Klare, wolkenfreie Nacht – am besten bei Neumond.
Warme Kleidung und Decke – Nächte in Österreichs Bergen können kühl werden.
Liege oder Isomatte – für bequemes Beobachten im Freien.
Fernglas oder Teleskop – für einen noch intensiveren Blick in die Sterne.
Rote Taschenlampe – um sich im Dunkeln zu orientieren, ohne die Augen zu blenden.
Heißes Getränk und Snacks – für gemütliche Sternstunden.
Sternenkarte oder App – hilft beim Erkennen von Sternbildern und Planeten.
Viel Freude und Begeisterung beim Sterneschauen!
Lichtverschmutzung: Schädlich für Mensch und Natur
Lichtverschmutzung ist die unkontrollierte Aufhellung des Nachthimmels durch künstliches Licht. Das ist zunehmend ein Problem. Denn Lichtverschmutzung beeinträchtigt nicht nur die Sicht auf die Sterne, sondern hat auch weitreichende ökologische und gesundheitliche Folgen:
Schädlich für die Menschen: Licht hemmt die Produktion von Melatonin – ein Hormon, das für Schlaf und Erholung wichtig ist. Das kann den Biorhythmus stören, was wiederum das Immunsystem schwächen und langfristig die Gesundheit beeinträchtigen kann.
Schädlich für die Tierwelt: 70 % aller Säugetiere sind nachtaktiv. Durch künstliches Licht können sie ihr Verhalten ändern, was die Population von Insekten und damit die gesamte Nahrungskette beeinflussen kann.
Schädlich für die Umwelt: Künstliches Licht bei Nacht kann die Photosynthese bei Pflanzen anregen, die eigentlich durch Sonnenlicht bei Tag funktioniert. Dadurch wird die Lebenszeit der Bäume verringert, weil sich die Pflanzen verausgaben.