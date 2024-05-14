Weißes Ausflugsschiff auf türkisblauem See, Nadelwälder und Ortschaft am Ufer, Bergpanorama im Hintergrund.
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Landschaften und Natur in Österreich
Alpen, Wälder, Seen und Wasserfälle

Zwischen Bergen, Badeseen, Wasserfällen und Weinlandschaften: Fünf Landschaftsräume zeigen, wie Eis, Wasser und Gestein Österreich über Millionen Jahre geformt haben.

Eis, Wasser und Gestein formten Österreich über Millionen Jahre. So entstanden alpine Gebirge, Flusstäler, Badeseen, Wasserfälle und sanfte Hügellandschaften mit ganz unterschiedlichen Lebensräumen.

Im Westen reichen die Alpen mit Gipfeln, Almen und Wäldern weit ins Land hinein. Wanderwege führen durch Natur- und Nationalparks, in denen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Im Norden liegen das Granit- und Gneishochland sowie das Alpenvorland mit Wäldern, Feldern und Obstgärten. Im Osten bestimmen der Neusiedler See, Weinlandschaften und die pannonische Tiefebene das Landschaftsbild. Flüsse, Seen und Badeseen verbinden viele Regionen miteinander und schaffen Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Baden und für weitere Aktivitäten am Wasser.

Die Alpen und Alpenregionen in Österreich

Die Alpen ziehen sich über sechs Bundesländer und nehmen rund zwei Drittel Österreichs ein. Berge, Gletscher, Almen und Täler formen diesen Landschaftsraum. Im Sommer führen Wege auf Gipfel und Almen, im Winter stehen Skifahren, Langlaufen und Skitouren im Mittelpunkt.

Das Alpenvorland und die See- und Wanderregionen

Zwischen Alpen und Donau liegt das Alpenvorland: sanfte Hügel, weite Felder, fruchtbare Böden, Flüsse und Seen. Eine Kulturlandschaft mit bäuerlicher Prägung, Streuobstwiesen, Vierkanthöfen und Ausblicken über weite Landstriche.

Salzburger Seenland: 4 Seen, Radfahren, Seenland-Schifffahrt

Vier Seen bestimmen das Salzburger Seenland. Radwege führen durch die sanfte Hügellandschaft, die Seenland-Schifffahrt verbindet Orte und ruhige Stunden am Wasser.

Salzburger Seenland

Fuschlsee: Rundwanderweg, Baden, Bootfahren

Rund um den Fuschlsee führen Wander- und Radwege durch das Salzkammergut. Baden, Stand-up-Paddeln und Bootfahren ergänzen die Ausflüge am Wasser.

Fuschlsee

Mostviertel: Birnbaumblüte, Radfahren, Schmiedekunst

Bekannt für blühende Obstgärten und historische Schmiedekunst. Zwischen Donau und Alpen gelegen, bietet die Region Wanderungen, Radtouren und Kulinarik.

Mostviertel

Quellenviertel: Thermen, Moor, Hügellandschaft

Heiße Thermalquellen, das Ibmer Moor und Radwege durch sanfte Hügellandschaften machen das Quellenviertel zu einer Region zwischen Bewegung und Erholung.

Quellenviertel

Das Granit- und Gneishochland

Im Norden Österreichs liegt das Granit- und Gneishochland – uralt, still und rau. Wälder, Moore und mächtige Felsblöcke bestimmen das Landschaftsbild. Gesteine, die vor Millionen Jahren entstanden, erzählen von der langen Erdgeschichte und einer Landschaft voller Ruhe.

Das Wiener Becken

Das Wiener Becken liegt zwischen Alpenrand und Karpaten – eine weite Ebene mit fruchtbaren Böden, Lösshügeln und Thermalquellen. Hier mischen sich Stadt und Land, Weingärten und historische Orte, Geschichte und Gegenwart. Ein Raum voller Kontraste und Bewegung.

Weinviertel: Kellergassen, Weinradwege, Heurige

Felder, historische Kellergassen und Weinradwege kennzeichnen das Weinviertel. Unterwegs könnt ihr Wandern und Radfahren mit einer Einkehr beim Heurigen verbinden.

Weinviertel

Die Pannonische Tiefebene

Rund um den Neusiedler See zeigt sich die pannonische Tiefebene mit weiten Ebenen, Salzlacken, Schilfgürteln und Weinlandschaften. Das trockene Klima unterscheidet sie deutlich von den alpinen Regionen Österreichs.

Neusiedler See: Baden, Segeln, Nationalpark

Aktiv in Österreichs Natur, Bergen, Seen und Wäldern

Berge und Seen in Österreich: Aktivurlaub, Baden, MTB

Nationalparks und Naturparks: Wandern, Tiere, Schutzgebiete

Naturkraftplätze: Entspannung, Harmonie, Aussicht

Krimmler Wasserfälle: Nationalpark Hohe Tauern

Badeseen in Österreich: Berge, Badeplätze, Ausblicke

Urlaub in Österreichs Bergen: Familie, Wandern, Skifahren

Wald: Erholung, Outdoor-Action, Waldbaden

Höhlen in Österreich: Seegrotte, Eishöhle, Tropfsteinhöhle

Gewässer in Österreich: Seen, Wasserfälle, Klammen

Urlaub am Wasser: Wassersport, Badeseen, Flüsse

Almhütten, Chalets, Almhüttendörfer

Urlaub auf der Alm

Almen gehören seit Jahrhunderten zur alpinen Kulturlandschaft Österreichs. In den Sommermonaten ziehen Senner:innen mit ihren Tieren auf die Hochweiden, melken Kühe, stellen Butter und Käse her und bewirtschaften die Almen bis zum Almabtrieb im Herbst. In Österreich gibt es tausende landwirtschaftlich bewirtschaftete Almen – von Kräuter- und Käsealmen bis zu Rinder-, Schaf- und Pferdealmen.

Wer Urlaub auf der Alm macht, erlebt diesen Alltag aus nächster Nähe und hat die Wahl zwischen einfachen Almhütten, komfortablen Chalets oder Almhüttendörfern. Viele Unterkünfte liegen in der Nähe von Wanderwegen oder Bike-Strecken. Das Läuten der Kuhglocken, Morgennebel über den Almwiesen und die Arbeit auf den Hochweiden begleiten den Tag.

Urlaub auf der AlmChalets und Almhüttendörfer

Unterkünfte in der Natur

FAQs

Österreich gliedert sich in fünf Landschaftsräume: die Alpen, das Alpenvorland, das Granit- und Gneishochland, die Pannonische Tiefebene und das Wiener Becken. Jeder Landschaftsraum hat seinen eigenen Charakter – von alpinen Gipfeln und Tälern über Wälder und Hügellandschaften bis zu weiten Ebenen, Flüssen und Badeseen.

Österreich bietet das ganze Jahr über zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten in der Natur. Dazu zählen Wandern in den Bergen, Ausflüge in Nationalparks, Touren durch Wälder, Urlaub an Badeseen sowie Erlebnisse an Flüssen und Wasserfällen. Höhlen und Naturkraftplätze ergänzen das Angebot.

Natururlaub ist in Österreich das ganze Jahr über möglich. Je nach Jahreszeit verändern sich die Landschaften: Im Frühling und Sommer stehen Berge und Badeseen für Aktivitäten im Freien im Fokus. Im Herbst färbt sich das Laub in Wäldern und Weinregionen, im Winter prägen Schnee und Eis viele Gebiete.

In Österreich gibt es unterschiedliche Unterkünfte in der Natur – von Chalets und Almhüttendörfern und Urlaub am Bauernhof bis zu Campingplätzen. Je nach Region bieten sie einen passenden Ausgangspunkt für Ausflüge in die Berge, in Wäldern, in Nationalparks oder zu Badeseen.

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