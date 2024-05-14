Die prachtvollsten Stifte und Klöster in Österreich
Kraftorte der Stille
Einleitung
Ruhe finden, Natur erleben, Geschichte spüren
Sprichwörtlich himmlische Ausflugsziele gibt es reichlich in Österreich: Die prachtvollsten Stifte und Klöster sind über das ganze Land verteilt, jedes einzelne Bauwerk ist ein Juwel der sakralen Baukunst und birgt umfangreiche kulturelle Schätze. Bibliotheken von höchstem Wert, kunstvolle Marmorsäle oder Museen ziehen Menschen mit (kunst)historischem Interesse an. Das Bedürfnis nach innerer Einkehr, Ruhe und spirituellem Rückzug wird an den geschichtsträchtigen Orten gestillt und die Begeisterung für Kunst und Architektur ausgelebt.
Die Gründungsjahre vieler Stifte und Klöster liegen im Mittelalter. Die wechselvolle Geschichte der unterschiedlichen Epochen ist an den Umgestaltungen zu sehen, die meistens im Barock stattfanden. Zahlreiche Stifte und Klöster sind beliebte kulturelle Veranstaltungsorte der Gegenwart, andere bieten Fastenseminare an, wiederum andere sind berühmt für selbst gebrautes Bier, Delikatessen oder wunderbare Kräutergärten.
Die schönsten Stifte und Klöster in Niederösterreich
Stift Melk
Stift Melk wurde im 11. Jahrhundert gegründet und thront geradezu majestätisch über der Donau. Bekannt für seine spektakuläre Bibliothek und den reizvollen Stiftsgarten.
Stift Göttweig
Auf einer Anhöhe über dem Donautal erhebt sich Stift Göttweig, das barocke Kraftzentrum des 18. Jahrhunderts. Sehenswert: der Panoramablick und die barocke Ausstattung.
Stift Klosterneuburg
Stift Klosterneuburg kombiniert kaiserliches Erbe mit sakraler Kunst, wurde im 12. Jahrhundert erbaut und im Barock umgestaltet. Ideal für einen Ausflug von Wien.
Stift Heiligenkreuz
Gegründet im 12. Jahrhundert und eingebettet im Wienerwald, führt das Stift Heiligenkreuz seine musikalische Tradition der gregorianischen Choräle bis heute fort.
Stift Altenburg
Stift Altenburg, gegründet im 12. Jahrhundert, beherbergt eine beeindruckende Bibliothek. Der „Garten der Religionen“ ist ein Symbol für interkulturellen Austausch.
Stift Seitenstetten
Stift Seitenstetten, im Mostviertel gelegen, präsentiert sich in Barockarchitektur aus dem 18. Jahrhundert und mit weitläufigen Gärten.
Stift Geras
Stift Geras, gegründet im 12. Jahrhundert, liegt eingebettet in die ruhige Landschaft des Waldviertels. Geschätzt als Rückzugsort für Fastenseminare.
Kloster Pernegg
Im Kloster Pernegg, erbaut im 12. Jahrhundert, finden Menschen Ruhe und Einklang bei Fastenkur und Meditation. Im Garten führt ein Pfad durch die Stille.
Die schönsten Stifte und Klöster in Oberösterreich
Stift St. Florian
Stift St. Florian ehrt Anton Bruckner mit einer nach dem Komponisten benannten Orgel. Berühmt ist auch die umfangreiche historische Bibliothek mit 150.000 Bänden.
Stift Schlägl
Über 800 Jahre Geschichte speichern die Stiftsmauern, zu denen eine gotische Kirche, eine romanische Krypta und eine neubarocke Bibliothek gehören.
Stift Kremsmünster
Kremsmünster gilt als eine der größten klösterlichen Barockbauten des Landes. Im Kloster leben benediktinische Mönche, in dem auch ein Museum untergebracht ist.
Stift Schlierbach
Im barocken Stift wird gebetet, gelesen, gearbeitet. Und außerdem genussvoll und kreativ gewerkt in der eigenen Biokäserei und einer Werkstatt für Glasmalerei.
Benediktinerkloster Mondsee
Das Benediktinerkloster Mondsee nutzt seine historische Aura am Seeufer, um auch als Bühne für kulturelle Events eingesetzt zu werden.
Stift Engelszell
Stift Engelszell stellt einzigartige Delikatessen wie Liköre, Käse und Biere her – alles vor der Kulisse des stillen Trappistenordens.
Stift Reichersberg
Die imposante Abtei, gegründet 1084, beherbergt eine umfangreiche Bibliothek und historische Manuskripte und bietet zahlreiche Bildungs- und Kulturveranstaltungen an.
Die schönsten Stifte und Klöster in Salzburg
Erzabtei St. Peter
Mitten in der Altstadt Salzburgs liegt die Erzabtei St. Peter, das älteste Benediktinerkloster im deutschsprachigen Raum und berühmte Institution der Stadtgeschichte.
Stift Nonnberg
Stift Nonnberg, gegründet im Jahr 714, ist das älteste Frauenkloster der Welt und beeindruckt mit romanischer Architektur und gotischen Elementen in der Klosterkirche.
Warum es Klöster und Stifte gibt
Die Metapher von Österreichs Klöstern als Zeitkapsel der europäischen Geschichte ist besonders treffend. Denn Kunst und Kultur wurden über die Jahrhunderte in den ehrwürdigen sakralen Bauwerken auf einzigartige Weise konserviert.
Im Mittelalter waren diese Institutionen nicht nur spirituelle Zentren, sondern auch lebendige Orte des Handels und der Bildung. An wichtigen Handelsrouten gelegen, zogen sie Kaufleute an und waren tief mit der städtischen Wirtschaft verwoben.
Ursprünglich war das Leben in den Klöstern ein Zusammenspiel von Gebet, geistiger Lektüre und körperlicher Arbeit. Das ermöglichte das Überleben der Gemeinschaft und förderte zugleich Forschung und Lehre. Mit Schulen und vor allem den Bibliotheken und Schreibstuben waren die Klöster zentrale Orte der Wissensvermittlung.
Die schönsten Stifte und Klöster in Tirol
Stift Stams
Stift Stams, gegründet 1273, verfügt über eine beeindruckende Barockkirche. Bekannt sind der Bernardisaal mit prunkvollen Stuckarbeiten und die Musikveranstaltungen.
Die schönsten Stifte und Klöster in der Steiermark
Münster Neuberg
Gotischer Bau im oberen Mürztal: Imposante Hallenkirche, gotischer Kreuzgang, Renaissance-Hochaltar und beeindruckender Holzdachstuhl – ein echtes Juwel.
Benediktinerabtei Seckau
Die Benediktinerabtei Seckau, erbaut im 12. Jahrhundert, beeindruckt mit einem spätromanischen Dom und ist ein Kulturzentrum mit einer bedeutenden Sammlung von Kunst.
Stift Rein
Das 1129 gegründete Stift Rein ist das weltweit älteste bestehende Zisterzienserkloster und zeigt romanische sowie gotische Bauformen in seiner Klosteranlage.
Stift Admont
Gegründet im Jahr 1074, ist das Stift berühmt für die größte Klosterbibliothek der Welt, erbaut im späten Barock. Die moderne Kunstgalerie spannt den Bogen zur Gegenwart.
Stift St. Lambrecht
Stift St. Lambrecht, gegründet im 11. Jahrhundert, liegt in einem Naturpark und kombiniert romanische sowie gotische Stilelemente in der umfangreichen Klosteranlage.
Die schönsten Stifte und Klöster in Kärnten
Stift Millstatt
Als ehemaliges Benediktinerkloster gegründet im 11. Jahrhundert, zeigt Stift Millstatt eine romanische Architektur und stellt zu Ostern das 400 Jahre alte Fastentuch aus.
Stift St. Paul
Das 1091 gegründete Stift St. Paul im Lavanttal, mit gotischen und barocken Einflüssen, beherbergt eine der wertvollsten Kunst- und Büchersammlungen in Kärnten.
Stift Gurk
Der Dom zu Gurk, fertiggestellt im 12. Jahrhundert, ist ein Meisterwerk romanischer Baukunst. Die Krypta ist eindrucksvoll gestaltet mit 100 Säulen.
Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit
Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?
Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen.
Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern.
Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen, oft in der Region gewonnenen Materialien gebaut. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten.
Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.