Lächelnde Frau lehnt über dem Holzgeländer eines alten Holzgebäudes, Froschperspektive.
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Urlaub auf der Alm
Almleben neu entdecken

Zwischen Übernachtung auf einer Almhütte und echter Almwirtschaft wird jeder Moment – bei Tag oder Nacht – zum Abenteuer für Körper, Geist und Seele.

In Österreich gibt es mit rund 8.400 landwirtschaftlich betriebenen Almen eine riesige Vielfalt: von Kräuteralmen über Käsealmen bis hin zu Rinder-, Schaf- und Pferdealmen. Von Frühling bis Herbst könnt ihr teilhaben am Leben in der Höhenluft: In den Monaten Mai bis September werden sie bewirtschaftet. 

Wenn es dämmert auf der Alm und die Abendluft angenehm frisch wird, dann merkst du schnell, was es hier nicht gibt: Lichtsmog und Lärm. Der Blick in die Sterne ist so klar und strahlend wie nirgendwo unten. Die Ruhe wird so spürbar wie die Nacht dunkel. Die Stille deckt euch zu und der Schlaf hier oben in der Höhe ist ungewohnt fest und tief. 

Die schönsten Almgebiete in Österreich

Übernachten auf Almen und Hütten

Was für ein Gefühl! Aufwachen und einer atemberaubenden Alm- und Bergwelt entgegenblinzeln. Auf vielen Almhütten übernachtet ihr einfach und nah am Almleben – mit Kuhglockenwecker, Almfrühstück und Blick auf die Arbeit der Senner:innen.

Im Großarltal

Im Tal der Almen sind im Sommer rund 40 Hütten bewirtschaftet. Einige wie die Filzmoosalm oder die Gerstreitalm bieten auch Übernachtungen an.

Übernachten auf Hütten & Almen

Auf der Teichalm

Die Almhütte Angerwirt ist ideal für Wander- und Radtouren. Der Teichalmsee ist nah, das Almgasthaus lädt zur Einkehr ein.

Almhütte Angerwirt

Auf der Postalm

Im größten Almgebiet Österreichs könnt ihr auf der „KäseAlm“ Rettenegghütte oder im Lienbachhof in Zimmern übernachten.

Almhütten auf der Postalm

In den Nockbergen

Im UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge warten zahlreiche Almhütten wie die Hiaslalm, mit Übernachtungsmöglichkeit auf euch.

Alle Almhütten auf einen Blick

Auf der Bodenweise

Über die größte Alm Niederösterreichs oder die Eng geht's zum Gahns (1.250 m) – ein Ausläufer des Schneebergs mit dem Naturfreundehaus Knofeleben.

Naturfreundehaus auf der Knofeleben

Hier findet ihr Almhütten-Urlaub in Österreich – von der einfachen Selbstversorgerhütte und dem Bergbauernhof bis zum komfortablen Ferienhaus oder zur Premiumhütte.

Warum tut Urlaub auf der Alm so gut?

Asthma und Höhe sind eine gute Kombination

Asthmatiker:innen geht es  in der Höhe sogar besser, weil die Luft dünner und weniger schadstoffbelastet ist.

Die Anpassung an die Höhe beschleunigt zunächst Atmung und Puls. Erst nach fünf bis sieben Tagen akklimatisiert sich der Körper an die Höhenluft.

Pollen, Hausstaubmilben und Schimmelpilze werden mit zunehmender Höhe deutlich weniger.

Höhenluft wirkt Wunder

In der Höhenluft wird das Immunsystem gestärkt und Stress reduziert.

Die Höhenluft regt die Produktion von roten Blutkörperchen an.

Die frischen Blutkörperchen sorgen für eine bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes.

Die Höhe mit Sonne, frischer Luft und der Farbenpracht ist anregend für alle unsere Sinne.

Mehr Ruhe, besserer Schlaf

Reduktion, Entschleunigung und das „einfache“ Leben auf der Alm machen den Raum frei für neue Gedanken, Ziele und Ideen.

Die Höhenlage, die Stille und die Dunkelheit haben sehr positive Auswirkungen auf eure Schlafqualität.

Übernachten in Selbstversorgerhütten

Stille – nur Vogelgezwitscher, ein Bach, Kuhglocken. Ganz bei euch sein, selbst versorgen. Nach kurzer Zeit spürt ihr sie: die Unabhängigkeit – und das Ankommen bei euch selbst.

Vorderkaseralm, Großarltal

Ideal für Familien: Rotwild, Murmeltiere & Co beobachten, draußen sein, die Berge spüren – Hüttenurlaub mitten im Nationalpark Hohe Tauern.

Vorderkaseralm

Landhaus Kurzen, Teichalm

Ankommen auf dem Hof heißt eintauchen in eine andere Zeit. Das Bauernhaus von 1730 ist ein Rückzugsort für alle, die das Ursprüngliche suchen.

Landhaus Kurzen

Hirschalm

Ruhig im Wald gelegene Blockhäuser mit Kamin, Sauna und Terrasse. Erholen, genießen, zusammensitzen – alles ist möglich.

Hirschalm

Pointhütte, Elmautal

Urig und komfortabel: Die Hütte liegt auf 1.200  Meter Seehöhe und ist im Sommer der ideale Startpunkt für Wanderungen. Sonnenterrasse und Grillplatz inklusive.

Pointhütte

Nockstern Hütte, Turracher Höhe

Ein Haus in Alleinlage auf 1.250 Meter Seehöhe. Umgeben von Wald und Natur. Ganz für euch, und doch seid ihr in wenigen Minuten bei Liften, See und Spazierwege

Nockstern Hütte

Almhütte Raith, Teichalm

Die Almhütte liegt ruhig auf 1.250 Meter Seehöhe. Wanderwege und Einkehrmöglichkeiten sind nah, der Teichalmsee ist in 30 Gehminuten erreichbar.

Almhütte Raith

KernAlm, Mühlviertler Alm

Ob mit Freunden, zu zweit oder in kleiner Runde – auf der KernAlm seid ihr ungestört, ganz bei euch und entspannt in der Einfachheit der Natur.

Das Landhaus

Almhaus Alpenrose, Postalm

Zentrale Lage an der Sonnenseite mit direkten Zugang zu den Wanderwegen. Das Almhaus bietet Appartements und Doppelzimmer und kann exklusiv gemietet werden.

Almhaus Alpenrose

Eintauchen ins einfache Leben – mit Holzherd, knarzenden Dielen und Bergblick. Hier findet ihr urige Selbstversorgerhütten für euren Hüttenurlaub in Tirol

Ihr wollt eine Almhütte in Österreich mieten?

Die nachfolgenden Empfehlungen führen zu einer Vielzahl von Hütten und Almhäusern bis Luxus-Chalets.

Almliesl

Bei Almliesl findet ihr urige Hütten, gemütliche Chalets und Bauernhäuser für euren Bergurlaub in Österreich. Ob mit Familie, Freunden oder Hund – ihr mietet eure persönliche Auszeit, von Tirol bis Osttirol, ganz nach eurem Geschmack.

Almliesl

Hüttenzauber Alpinchalets

Euch zieht es in die Berge? Die vier Chalets liegen mitten im Ski- und Wandergebiet in Annaberg in der Region Dachstein West im SalzburgerLand. Genießt alpine Ruhe und entspannt abends in eurer privaten Sauna mit Blick ins Gebirge.

Hüttenzauber Alpinchalets

Hüttenland

Hier findet ihr Almhütten, Chalets, Skihütten und Bauernhäuser in ganz Österreich – auf bis zu 2.000 m Seehöhe. Alle Unterkünfte sind gemütlich ausgestattet und geprüft – für euren naturverbundenen Urlaub in den Bergen.

Hüttenland

HMS Hütten-Miet-Service

Ob Almhütte, Skihütte oder Chalet mit Sauna – hier findet ihr euer Urlaubszuhause in den Alpen. Für Wandertage, Winterfreude oder Familienzeit. Viele Hütten sind haustierfreundlich. Jetzt entdecken und Rückzugsorte mit Charme erleben.

HMS Hütten-Miet-Service

Hüttenpartner

Beim Spezialisten für Hüttenurlaub in Österreich mietet ihr schnell und unkompliziert eure Hütte in den Alpen. Ob Skitouren-Hütte, Chalet mit Fischteich oder Unterkunft fürs Biken – hier gestaltet ihr euren Urlaub ganz individuell mitten in Österreichs Bergen.

Hüttenpartner

Ihr wollt auf einer Alm und in einer Hütte mitarbeiten?

Manchmal ist es Zeit für eine längere Auszeit. Hinaus aus der Stadt, weg von Hektik, digitaler Welt, permanenter Erreichbarkeit. Wie wäre es mit ein paar Wochen Mitarbeit auf einer Alm? Dort, wo man schon mal kräftig anpacken muss – beim Versorgen des Viehs zum Beispiel oder bei der Heuernte und dem Bewirten der Wanderer:innen.

Wer nicht gleich längere Zeit bleiben möchte, kann auf vielen Almen auch während des Urlaubs aushelfen – und dabei ein ganz anderes Leben kennen und spüren lernen.

Hier findet ihr zwei Adressen, zum Arbeiten auf der Alm und in einer Hütte.

Arbeiten auf einer AlpenvereinshütteTraumberuf Alm: Senner und Sennerin
Über das Jodeln Jodeln diente als ideales Kommunikationsmittel der Senner:innen weit über dazwischenliegende Täler hinweg zur nächsten Alm. Bis heute ist Jodeln ein Ausdruck von Lebensfreude und Übermut und Bestandteil vieler österreichischer Volkslieder und Musikstücke.

FAQs

Almen sind von Menschen geschaffene jahrhundertealte Kulturlandschaften im alpinen Raum. Auf den Bergweiden und -wiesen werden während der Sommermonate Kühe, Schafe oder Ziegen von Senner:innen gehalten. Die Tiere ernähren sich während dieser Zeit hauptsächlich von den nahrhaften Almkräutern und -wiesen. Auch die dazugehörigen Hütten oder Höfe werden Alm genannt – gleich in der Bedeutung wie Alp, Alpe oder Alb.

Auf Almen besteht eine besonders hohe Biodiversität und ein vielfältiges Almmikrobiom – Botenstoffe und Mikroorganismen, die uns gesund halten. Studien beweisen, dass der Körper in Höhen zwischen 1.500 und 2.000 Metern positiv beeinflusst wird (Senkung des Pulses, Blutdrucks oder Blutzuckers, Aktivierung des Stoffwechsels).

Auf der Alm ist die Luft durch die Höhenlage frei von Pollen, Schimmelpilzen und Milben. Das wirkt sich positiv auf Asthma und Allergien aus. In der Höhenluft wird das Immunsystem gestärkt und Stress reduziert

Das Sonnenvitamin D wird in der Höhe sehr gut produziert. Reduktion, Entschleunigung und das „einfache“ Leben machen den Kopf frei für neue Gedanken, Ziele und Ideen.

Die Höhenlage, die Stille und die Dunkelheit haben positive Auswirkungen auf die Schlafqualität.

Mit rund 8.400 landwirtschaftlich betriebenen Almen gibt es eine große Vielfalt an Almen: Kräuteralmen, Holleralmen (Hollunder), Käsealmen, Rinder-, Schaf- und Pferdealmen. Von Mai bis September werden sie bewirtschaftet.

Eine Alm ist eine bewirtschaftete Bergweide, auf der Kühe, Schafe oder Ziegen während des Sommers grasen. Mindestens 60 Tage im Jahr muss das Vieh dort verbringen. Almen liegen meist in höheren Lagen und werden seit Jahrhunderten zur Viehwirtschaft genutzt. Sie prägen das Landschaftsbild und sind Teil der alpinen Landwirtschaft.

Eine Hütte hingegen ist eine Unterkunft im Gebirge – vom einfachen Unterstand bis zur gut ausgestatteten Berghütte. Manche Hütten dienen nur als Wetterschutz, andere sind bewirtschaftet und bieten Verpflegung und Schlafplätze für Wanderer:innen, Bergsteiger:innen oder Skitourengeher:innen. Es gibt aber auch Selbstversorgerhütten, in denen Gäste ihr Essen selbst mitbringen.

Die nachfolgenden Links führen zu einer Vielzahl von Hütten und Almhäusern bis Luxus-Chalets.

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