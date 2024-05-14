Urlaub auf der Alm
Almleben neu entdecken
Einleitung
In Österreich gibt es mit rund 8.400 landwirtschaftlich betriebenen Almen eine riesige Vielfalt: von Kräuteralmen über Käsealmen bis hin zu Rinder-, Schaf- und Pferdealmen. Von Frühling bis Herbst könnt ihr teilhaben am Leben in der Höhenluft: In den Monaten Mai bis September werden sie bewirtschaftet.
Wenn es dämmert auf der Alm und die Abendluft angenehm frisch wird, dann merkst du schnell, was es hier nicht gibt: Lichtsmog und Lärm. Der Blick in die Sterne ist so klar und strahlend wie nirgendwo unten. Die Ruhe wird so spürbar wie die Nacht dunkel. Die Stille deckt euch zu und der Schlaf hier oben in der Höhe ist ungewohnt fest und tief.
Die schönsten Almgebiete in Österreich
Übernachten auf Almen und HüttenWas für ein Gefühl! Aufwachen und einer atemberaubenden Alm- und Bergwelt entgegenblinzeln. Auf vielen Almhütten übernachtet ihr einfach und nah am Almleben – mit Kuhglockenwecker, Almfrühstück und Blick auf die Arbeit der Senner:innen.
Im Großarltal
Im Tal der Almen sind im Sommer rund 40 Hütten bewirtschaftet. Einige wie die Filzmoosalm oder die Gerstreitalm bieten auch Übernachtungen an.
Auf der Teichalm
Die Almhütte Angerwirt ist ideal für Wander- und Radtouren. Der Teichalmsee ist nah, das Almgasthaus lädt zur Einkehr ein.
Auf der Postalm
Im größten Almgebiet Österreichs könnt ihr auf der „KäseAlm“ Rettenegghütte oder im Lienbachhof in Zimmern übernachten.
In den Nockbergen
Im UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge warten zahlreiche Almhütten wie die Hiaslalm, mit Übernachtungsmöglichkeit auf euch.
Hier findet ihr Almhütten-Urlaub in Österreich – von der einfachen Selbstversorgerhütte und dem Bergbauernhof bis zum komfortablen Ferienhaus oder zur Premiumhütte.
Warum tut Urlaub auf der Alm so gut?
Asthma und Höhe sind eine gute Kombination
Asthmatiker:innen geht es in der Höhe sogar besser, weil die Luft dünner und weniger schadstoffbelastet ist.
Die Anpassung an die Höhe beschleunigt zunächst Atmung und Puls. Erst nach fünf bis sieben Tagen akklimatisiert sich der Körper an die Höhenluft.
Pollen, Hausstaubmilben und Schimmelpilze werden mit zunehmender Höhe deutlich weniger.
Höhenluft wirkt Wunder
In der Höhenluft wird das Immunsystem gestärkt und Stress reduziert.
Die Höhenluft regt die Produktion von roten Blutkörperchen an.
Die frischen Blutkörperchen sorgen für eine bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes.
Die Höhe mit Sonne, frischer Luft und der Farbenpracht ist anregend für alle unsere Sinne.
Mehr Ruhe, besserer Schlaf
Reduktion, Entschleunigung und das „einfache“ Leben auf der Alm machen den Raum frei für neue Gedanken, Ziele und Ideen.
Die Höhenlage, die Stille und die Dunkelheit haben sehr positive Auswirkungen auf eure Schlafqualität.
Asthma und Höhe sind eine gute Kombination
Asthmatiker:innen geht es in der Höhe sogar besser, weil die Luft dünner und weniger schadstoffbelastet ist.
Die Anpassung an die Höhe beschleunigt zunächst Atmung und Puls. Erst nach fünf bis sieben Tagen akklimatisiert sich der Körper an die Höhenluft.
Pollen, Hausstaubmilben und Schimmelpilze werden mit zunehmender Höhe deutlich weniger.
Höhenluft wirkt Wunder
In der Höhenluft wird das Immunsystem gestärkt und Stress reduziert.
Die Höhenluft regt die Produktion von roten Blutkörperchen an.
Die frischen Blutkörperchen sorgen für eine bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes.
Die Höhe mit Sonne, frischer Luft und der Farbenpracht ist anregend für alle unsere Sinne.
Mehr Ruhe, besserer Schlaf
Reduktion, Entschleunigung und das „einfache“ Leben auf der Alm machen den Raum frei für neue Gedanken, Ziele und Ideen.
Die Höhenlage, die Stille und die Dunkelheit haben sehr positive Auswirkungen auf eure Schlafqualität.
Übernachten in SelbstversorgerhüttenStille – nur Vogelgezwitscher, ein Bach, Kuhglocken. Ganz bei euch sein, selbst versorgen. Nach kurzer Zeit spürt ihr sie: die Unabhängigkeit – und das Ankommen bei euch selbst.
Vorderkaseralm, Großarltal
Ideal für Familien: Rotwild, Murmeltiere & Co beobachten, draußen sein, die Berge spüren – Hüttenurlaub mitten im Nationalpark Hohe Tauern.
Landhaus Kurzen, Teichalm
Ankommen auf dem Hof heißt eintauchen in eine andere Zeit. Das Bauernhaus von 1730 ist ein Rückzugsort für alle, die das Ursprüngliche suchen.
Hirschalm
Ruhig im Wald gelegene Blockhäuser mit Kamin, Sauna und Terrasse. Erholen, genießen, zusammensitzen – alles ist möglich.
Pointhütte, Elmautal
Urig und komfortabel: Die Hütte liegt auf 1.200 Meter Seehöhe und ist im Sommer der ideale Startpunkt für Wanderungen. Sonnenterrasse und Grillplatz inklusive.
Nockstern Hütte, Turracher Höhe
Ein Haus in Alleinlage auf 1.250 Meter Seehöhe. Umgeben von Wald und Natur. Ganz für euch, und doch seid ihr in wenigen Minuten bei Liften, See und Spazierwege
Almhütte Raith, Teichalm
Die Almhütte liegt ruhig auf 1.250 Meter Seehöhe. Wanderwege und Einkehrmöglichkeiten sind nah, der Teichalmsee ist in 30 Gehminuten erreichbar.
KernAlm, Mühlviertler Alm
Ob mit Freunden, zu zweit oder in kleiner Runde – auf der KernAlm seid ihr ungestört, ganz bei euch und entspannt in der Einfachheit der Natur.
Eintauchen ins einfache Leben – mit Holzherd, knarzenden Dielen und Bergblick. Hier findet ihr urige Selbstversorgerhütten für euren Hüttenurlaub in Tirol
Ihr wollt eine Almhütte in Österreich mieten?Die nachfolgenden Empfehlungen führen zu einer Vielzahl von Hütten und Almhäusern bis Luxus-Chalets.
Almliesl
Bei Almliesl findet ihr urige Hütten, gemütliche Chalets und Bauernhäuser für euren Bergurlaub in Österreich. Ob mit Familie, Freunden oder Hund – ihr mietet eure persönliche Auszeit, von Tirol bis Osttirol, ganz nach eurem Geschmack.
Hüttenzauber Alpinchalets
Euch zieht es in die Berge? Die vier Chalets liegen mitten im Ski- und Wandergebiet in Annaberg in der Region Dachstein West im SalzburgerLand. Genießt alpine Ruhe und entspannt abends in eurer privaten Sauna mit Blick ins Gebirge.
Hüttenland
Hier findet ihr Almhütten, Chalets, Skihütten und Bauernhäuser in ganz Österreich – auf bis zu 2.000 m Seehöhe. Alle Unterkünfte sind gemütlich ausgestattet und geprüft – für euren naturverbundenen Urlaub in den Bergen.
HMS Hütten-Miet-Service
Ob Almhütte, Skihütte oder Chalet mit Sauna – hier findet ihr euer Urlaubszuhause in den Alpen. Für Wandertage, Winterfreude oder Familienzeit. Viele Hütten sind haustierfreundlich. Jetzt entdecken und Rückzugsorte mit Charme erleben.
Hüttenpartner
Beim Spezialisten für Hüttenurlaub in Österreich mietet ihr schnell und unkompliziert eure Hütte in den Alpen. Ob Skitouren-Hütte, Chalet mit Fischteich oder Unterkunft fürs Biken – hier gestaltet ihr euren Urlaub ganz individuell mitten in Österreichs Bergen.
Ihr wollt auf einer Alm und in einer Hütte mitarbeiten?
Manchmal ist es Zeit für eine längere Auszeit. Hinaus aus der Stadt, weg von Hektik, digitaler Welt, permanenter Erreichbarkeit. Wie wäre es mit ein paar Wochen Mitarbeit auf einer Alm? Dort, wo man schon mal kräftig anpacken muss – beim Versorgen des Viehs zum Beispiel oder bei der Heuernte und dem Bewirten der Wanderer:innen.
Wer nicht gleich längere Zeit bleiben möchte, kann auf vielen Almen auch während des Urlaubs aushelfen – und dabei ein ganz anderes Leben kennen und spüren lernen.
Hier findet ihr zwei Adressen, zum Arbeiten auf der Alm und in einer Hütte.