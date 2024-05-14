Zwischen Übernachtung auf einer Almhütte und echter Almwirtschaft wird jeder Moment – bei Tag oder Nacht – zum Abenteuer für Körper, Geist und Seele.

In Österreich gibt es mit rund 8.400 landwirtschaftlich betriebenen Almen eine riesige Vielfalt: von Kräuteralmen über Käsealmen bis hin zu Rinder-, Schaf- und Pferdealmen. Von Frühling bis Herbst könnt ihr teilhaben am Leben in der Höhenluft: In den Monaten Mai bis September werden sie bewirtschaftet.

Wenn es dämmert auf der Alm und die Abendluft angenehm frisch wird, dann merkst du schnell, was es hier nicht gibt: Lichtsmog und Lärm. Der Blick in die Sterne ist so klar und strahlend wie nirgendwo unten. Die Ruhe wird so spürbar wie die Nacht dunkel. Die Stille deckt euch zu und der Schlaf hier oben in der Höhe ist ungewohnt fest und tief.