Luftaufnahme einer Almsiedlung mit Holzhäusern auf grüner Wiese, Bergwald und schneebedeckte Felswände im Hintergrund.
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Eng Alm
Das Almdorf im Karwendel

Der Große Ahornboden und die Eng Alm gehören zu den schönsten Plätzen Tirols – mit urigen Almhütten, abwechslungsreichen Wanderwegen und einer Schaukäserei.

Auf 1.250 Metern liegt das größte Almdorf Tirols. Rund 240 Milchkühe grasen hier im Sommer auf satten grünen Almwiesen, umgeben von über 2.000 uralten Ahornbäumen inmitten der Felsen des Karwendelgebirges.

Seit Generationen bewirtschaften Bauern in einer Agrargemeinschaft die Eng Alm mit Schaukäserei und produzieren hier hoch oben zahlreiche prämierte Käsesorten, unter anderem den einzigartigen Enger Ahornkönig.

Quick-Infos zur Eng Alm
Lage: Im Rißtal in der Silberregion Karwendel in Tirol
Seehöhe: 1.250 m
Mautstraße: 15 km lange Straße durch den letzten Teil des Rißtales
Öffnungszeiten:Anfang Mai bis Ende Oktober

Alle Informationen über die Anreise mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmittelt findet ihr hier.

Wanderrouten und Hütten

Die Eng Alm und ihre 2.000 Ahornbäume

Was die Almen und Hütten im Karwendel so besonders macht: viel freie Fläche und der Kontrast der satten grünen Almwiesen zu den schroffen, hellen Kalksteinwänden. Die Spritzkarspitze, das ist der Gipfel über der Eng Alm, bietet einen sagenhaft schönen Blick über den Ahornboden.

Das Almdorf mitten im Karwendel ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Ausgangspunkt zahlreicher Wander- und Bergsteigerrouten.

Wanderrouten rund um die Eng AlmRasthütte
Schaukäserei und Bauernladen

Der Almkäse vom Karwendel

Bergkäse gibt es auf vielen Almen, aber der Enger Ahornkönig ist eine eigene Kreation von der Agrargemeinschaft Eng Alm. Es ist ein leichter cremiger Käse, der nicht so würzig ist. Er heißt Ahornkönig, weil die Milchkühe hier auf dem großen Ahornboden grasen.

Aus dieser Milch und nach alten überlieferten Rezepten stellt Käser Edi Radinger zahlreiche Käsesorten – vom Enger Bergkäse über den Emmentaler Engtaler bis hin zum Enger Tilsiter – her.

In der Schaukäserei könnt ihr den Senner:innen bei der Käseherstellung zusehen. In einem großen Kupferkessel werden in der Käserei jährlich ca. 1.600 Käselaibe hergestellt und im angrenzenden Bauernladen dann auch gleich zum Verkauf angeboten.

SchaukäsereiBauernladen

Am ersten Sonntag im September findet im Almdorf der Almkirchtag statt. Nach der Messe in der Kapelle und dem Frühschoppen bewirten euch die Almbäuerinnen mit Tiroler Spezialitäten wie „Kiachl“ oder „Zillertaler Krapfen“.

Der Abenteuerspielplatz bringt auf 2.200 m² das Almleben von früher spielerisch näher

Spielschatz Eng Alm

Schlafen auf der Eng Alm

Eng Alm Zimmer

Ruhe genießen, Almleben erleben und in alpinen Zimmern übernachten – mitten in der Natur, komfortabel und direkt am Abenteuer.

Eng Alm Zimmer

Naturhotel Die Eng

In 43 Zimmern und Suiten findet ihr Komfort für jedes Budget – vom Ahornzimmer bis zum Alm-Chalet mit Privatsphäre und Bergblick.

Naturhotel Die Eng
Kontaktinformationen

Agrargemeinschaft Eng Alm

Eng 11

6215 Hinterriß

Telefon: +43 67684118522

info@engalm.at
https://www.engalm.at/

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